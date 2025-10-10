Simone Biles deslumbró a miles de personas con una clínica de gimnasia en Buenos Aires: especial pedido y un gesto que generó suspiros

La leyenda de la gimnasia cautivó a miles de personas en Parque Roca

“No puedo creer estar viéndola”, se escucha decirle a una niña a su papá con una emoción que desbordaba su cara. Lo mismo sucedió con la gran cantidad de clubes y sus equipos de gimnasia que se acercaron al estadio Mary Terán de Weiss en Parque Roca desde Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, La Plata, Cañuelas, Pergamino, Cañuelas y muchos de la propia Ciudad de Buenos Aires. El día después de la charla que brindó sobre el valor del cuidado de la salud mental y los secretos de su carrera, Simone Biles cautivó a más de 10 mil personas en una clínica en la que actuaron jóvenes gimnastas junto a su entrenador Laurent Landi.

La exhibición comenzó con un grupo de niñas haciendo rotaciones en los cuatro aparatos (suelo, viga, salto y barras asimétricas) de la selección junior y de programas de desarrollo de la Confederación Argentina y la Federación Metropolitana de Gimnasia, orientadas al alto rendimiento. A continuación hicieron su aparición Mia Mainardi, la mejor gimnasta femenina de la actualidad, y el resto de la selección argentina, lo que sirvió como entrada del evento hasta el estruendoso ingreso de Biles al recinto.

“Simone, Simone, Simone”, gritó el público. Acto seguido, impulsados por los conductores de la gala, los periodistas Gonzalo Bonadeo y Daniel Etcheverry (ex gimnasta y especialista en las transmisiones de TV), la gente presente hizo un especial pedido para la oriunda de la ciudad de Houston: “Uno más y no jodemos más”, exclamaron los fanáticos en relación a lo que sería poder volver a ver a Biles en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en Los Ángeles 2028. ¿Cuál fue su reacción? Pura risa cuando le avisaron el significado del cántico de todos en Villa Soldati.

La gimnasta más laureada de la historia, ganadora de 11 medallas olímpicas (siete de oro) y 23 títulos en Campeonatos Mundiales de la actividad mostró toda su calidez ante el público en las tribunas y con quienes protagonizaron la clínica. “No sentía este amor ni veía un público tan gigante desde los Juegos Olímpicos”, citó mientras se llevaba a cabo el evento central de su visita a la Argentina en el marco de la designación de la Ciudad de Buenos Aires como la Capital Mundial del Deporte en 2027.

Biles le dio indicaciones a jóvenes gimnastas durante la clínica en el estadio Mery Terán de Weiss (Jaime Olivos)

“Ese es el truco”, le comentó a una niña que estaba en barras. Otro de los momentos que generó suspiros durante la gala ocurrió cuando cuatro pequeñas gimnastas estaban a la espera de hacer la rotación para uno de los aparatos (salto) y tras la explicación de Biles, frente a las cámaras de TV, salieron corriendo con la mandíbula caída por la emoción de ser instruidas por una gloria del deporte de todos los tiempos. Poco tiempo después de eso, un gesto de Simone cautivó a todos.

“Mirá lo que acaba de hacer”, dijo una fanática que estaba sentada al lado de Infobae en las gradas del recinto. ¿Qué había pasado? Una pequeña, que estaba preparándose para subirse a las asimétricas, recibió la asistencia de Biles para ponerse las protecciones en sus manos. Un momento inolvidable para esa pequeña y para aquellos que pudieron seguir la actitud maternal de la leyenda.

Mientras la exhibición siguió, el entrenador Landi también tuvo palabras elogiosas frente al trabajo de las gimnastas argentinas. “Felicitar a los entrenadores por la gran performance, no es nada fácil hacer esto frente a miles de personas y la propia Simone”, mencionó junto a uno de los presentadores de la jornada. En esa misma línea, Biles mostró su sorpresa por la tarea de las niñas. “Están haciendo un gran trabajo, son muy fuertes. ¡Son tan lindas!”, exclamó la atleta de 28 años con su gracia y esa sonrisa tan característica.

Antes de la despedida, que incluyó una demostración de todas las gimnastas de la Confederación Argentina de Gimnasia y la Federación Metropolitana, Biles y su coach se llevaron varios regalos, entre ellos uno de mucho valor que recibió en manos del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri: “La Llave del Parque Olímpico”, el espacio que fue el centro de las atracciones durante los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en 2018 y movilizó a más de un millón de personas en los 10 días de actividad deportiva.

Simone se llevó "La LLave del Parque Olímpicoo" en manos de Jorge Macri (Jaime Olivos)

“Con esta visita de Simone se generó algo que nos superó a todos. Quiero agradecerle por su ejemplo, muchas veces el camino al éxito está lleno de dolor y contratiempos. Gracias de vuelta por mostrarnos ese camino”, dijo Macri. Además, el secretaria de Deportes Fabián Turnes, también dejó su mirada tras la presentación de un ícono del deporte mundial. “La historia de Simone Biles inspira a millones de jóvenes y recibirla en el marco de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte nos impulsa a seguir promoviendo los valores del esfuerzo y la inclusión a través del deporte”, mencionó el Chino.

Durante su estadía en Buenos Aires, la gimnasta recorrió y disfrutó de la Ciudad: subió al mirador del Obelisco y paseó en el bus turístico por Plaza de Mayo, Caminito en La Boca y Puerto Madero, donde visitó el Puente de la Mujer.

Visiblemente emocionada, Simone quiso dedicarle un mensaje final a todas las gimnastas. “Tienen que estar orgullosas”, dijo Biles, y también reiteró la importancia de que las chicas se preocupen por sus carreras. “Hay que cuidar la salud mental tanto como la física”, les recomendó.

Con una camiseta de la selección argentina, regalos, un ramo de flores y el amor de todo el público, Simone Biles se despidió de la Argentina. Fue una visita increíble de alguien que es parte grande de la historia del deporte mundial. Porque más allá de las medallas que ganó, de los movimientos que inventó y llevarán su nombre por siempre en la gimnasia, significó un impulso grandioso para el deporte argentino y la disciplina.

Las mejores fotos de la clínica de Simone Biles:

Simone Biles saluda al público

Una coreografía de las gimnastas en Parque Roca

Biles y su entrenador siguen la demostración de las gimnastas de la selección argentina

El saludo de Biles al público de Buenos Aires

Biles y las jóvenes gimnastas saludan a los fanáticos

La leyenda de la gimnasia visitó Buenos Aires

Biles mostró su calidez al público argentino

Biles recibió una camiseta de Argentina en manos de Jorge Macri

Biles junto a Gonzalo Bonadeo y Daniela Etcheverry, los periodistas que estuvieron a cargo de la conducción de la clínica

Fotos: Jaime Olivos