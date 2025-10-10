Los drásticos cambios en el calendario de la Copa del Mundo que analiza la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pide "mente abierta" sobre las fechas de los Mundiales (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la necesidad de mantener una “mente abierta” frente a posibles modificaciones en el calendario y el formato de los torneos más importantes del fútbol internacional. Durante una intervención ante la Asamblea General de Clubes de Fútbol Europeos, celebrada en Roma, el dirigente sostuvo que analizar cambios en la fecha de disputa del Mundial y en la expansión del Mundial de Clubes beneficiará a todos los implicados. Las declaraciones llegan en un contexto de intensos debates sobre la programación futura de las competencias principales de la organización.

El calendario del fútbol internacional, fijado hasta 2030, atraviesa un proceso de revisión donde se evalúan alternativas tanto para las Copas del Mundo como para el Mundial de Clubes. El debate surge tras la edición de Qatar 2022, que se realizó en noviembre y diciembre a fin de evitar las altas temperaturas del desierto. Una situación similar podría presentarse en 2034 con la fase final prevista en Arabia Saudí.

Infantino planteó ante los delegados que, para lograr que el torneo se dispute de forma simultánea en todos los continentes, la alternativa pasa por fijarlo “en marzo u octubre, lo más probable, porque en diciembre no se juega en una parte del mundo, y en julio no se juega en la otra”. Consideró indispensable “debatir y evaluar la estructura tradicional” de los torneos, acentuando la importancia de adaptarse a las realidades geográficas y climáticas.

El presidente de la FIFA profundizó sobre este aspecto al señalar que la entidad está en medio del análisis de la fecha ideal para la edición en Arabia Saudí. “No se trata sólo de una Copa del Mundo, es una reflexión general; incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy, muy caluroso, así que quizá tengamos que pensar”, afirmó el máximo dirigente.

“En realidad, el mejor mes para jugar al fútbol, que es junio, no se utiliza mucho en Europa. Quizá haya formas de optimizar el calendario, pero lo estamos debatiendo y ya veremos cuándo llegamos a alguna conclusión. Sólo tenemos que tener la mente abierta”, solicitó en su exposición.

Otro de los ejes centrales planteados fue el del Mundial de Clubes, que celebró su primera edición con 32 equipos el pasado verano boreal en los Estados Unidos. Infantino calificó el evento como “un enorme éxito” y sugirió que el formato podría ampliarse aún más en un futuro cercano. “Ha sido un éxito, y ahora trabajamos juntos para ver cómo podemos hacerlo aún mejor, aún más grande, aún más impactante”, declaró el máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial.

La posible expansión a 48 equipos forma parte de una estrategia para consolidar el torneo como una cita “más grande y más relevante”, en palabras de Infantino. Subrayó que el éxito de la edición más reciente también se reflejó en la asistencia, la participación y los ingresos generados. Reuters informó que el Chelsea de Inglaterra, campeón del certamen, obtuvo ingresos aproximados de 85 millones de euros.

Pese al escenario de divergencias, Infantino insistió en la importancia de avanzar con el diálogo: “Beneficiará a todos los presentes en esta sala, y también fuera de ella. Hay, de cara al futuro, muchos retos, obviamente, y todos estamos preparados para afrontarlos”, sostuvo.

Infantino hizo hincapié en la apertura hacia los diferentes actores del fútbol global. “Queremos debatir formas de hacerla aún mejor, aún más grande tras una primera edición en Estados Unidos con 32 clubes”, puntualizó. Planteó como meta que el proceso cuente con la participación de “todos los clubes, con todas las partes interesadas que quieran debatir y hablar” y que se puedan desarrollar soluciones entre todos los involucrados.