Deportes

Julián Álvarez eligió a los cinco mejores futbolistas de la historia: los tres argentinos en la lista

La Araña confeccionó su ranking histórico sobre los mejores en la historia de este deporte

Julián Álvarez eligió a los 5 mejores futbolistas de la historia

Julián Álvarez eligió a su compañero en la selección argentina Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos y sorprendió con un top 5 que refuerza el peso argentino en la elite histórica del fútbol. Lo hizo en una entrevista junto al reconocido streamer español Ibai Llanos que fue publicada en la previa al partido de esta noche en Miami de la Albiceleste ante Venezuela, en el inicio de una nueva doble fecha de compromisos internacionales.

Durante la charla, en la que también participó el francés Antoine Griezmann, Ibai lanzó la clásica pregunta que desvela a generaciones de fanáticos: ¿quiénes son los cinco mejores de toda la historia? El delantero, que se consolidó como pieza clave en el equipo dirigido por Lionel Scaloni tras su actuación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, no dudó a la hora de elaborar su ranking.

La elección de Lionel Messi por sobre Diego Armando Maradona como número uno del ranking personal de Álvarez marcó el tono de un podio que vuelve a ubicar a dos figuras argentinas en lo más alto. Para el futbolista surgido en River Plate, su capitán y ladero en la ofensiva albiceleste se encuentra en lo más alto de todo.

El tercer puesto también fue para otro argentino y que dejó una huella imborrable con la camiseta del Real Madrid: Alfredo Di Stéfano. Para completar el resto del quinteto, la elección de la Araña apuntó fuera del país y se inclinó por dos íconos del fútbol ofensivo mundial: el brasileño Ronaldo y el portugués Cristiano Ronaldo. El Gordo, ganador de dos Copas del Mundo y estrella de equipos como el Barcelona y el Real Madrid, quedó en cuarto lugar. El Bicho, multicampeón en ligas europeas y símbolo de perseverancia goleadora, fue ubicado quinto.

Llamó la atención entre los fanáticos en el listado personal del oriundo de Calchín que no figura Pelé, triple campeón mundial con Brasil y uno de los máximos goleadores en la historia de este deporte. Otro nombre de peso que quedó fuera de este selecto grupo fue el neerlandés Johan Cruyff.

Este video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se dio a conocer en la antesala a una nueva Fecha FIFA, en la que Argentina utilizará el partido contra Venezuela como un banco de pruebas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El top 5 histórico de Julián Álvarez:

  1. Lionel Messi
  2. Diego Armando Maradona
  3. Alfredo Di Stéfano
  4. Ronaldo Nazario
  5. Cristiano Ronaldo

Hace una semana, Julián Álvarez participó de una entrevista con ESPN UK donde respondió una serie de preguntas rápidas sobre sus elecciones personales en distintas categorías del fútbol. Ante la consulta sobre el mejor definidor, el mejor de todos los tiempos y el mejor jugador de La Liga española, eligió en los tres casos a Lionel Messi. También mencionó a Emiliano Dibu Martínez como el mejor arquero, a Cristian Cuti Romero como el defensor más destacado y a Antoine Griezmann como el futbolista con más “aura” en el campo. Para el rol de mejor creador de juego señaló a Andrés Iniesta y como mejor gambeteador apuntó a Neymar.

Durante la charla con Ibai Llanos, otro jugador también se animó al desafió. El francés Antoine Griezmann, compañero de Álvarez en el Atlético de Madrid, confeccionó un listado que tampoco pasó desapercibido por los nombres que escogió.

“En el cinco hay que meter a David Beckham, 100 por ciento”, comenzó su relato el hombre del colchonero. Luego apostó por Johan Cruyff y Diego Armando Maradona. En la parte alta también hubo discrepancias con la Araña, ya que colocó a Lionel Messi en el segundo lugar, ya que fue superado por el francés Zinedine Zidane.

El top 5 histórico de Antoine Griezmann:

  1. Zinedine Zidane
  2. Lionel Messi
  3. Diego Armando Maradona
  4. Johan Cruyff
  5. David Beckham

