Julián Álvarez eligió al futbolista más destacado en cada faceta del juego: los rubros que ganó Messi y el nombre “sorpresa”

Julián Álvarez eligió el mejor jugador en cada categoría

En medio de su destacado desempeño en el Atlético de Madrid, donde es el estandarte del equipo en el terreno de juego y acaparó todos los flashes del mundo del fútbol, Julián Álvarez se tomó tiempo para someterse a un divertido desafío respecto al fútbol mundial. Luego de destacarse con seis tantos y dos asistencias en los últimos tres partidos, el delantero albiceleste, en una dinámica de preguntas rápidas, eligió al futbolista más destacado en cada arista. Y, por supuesto, sus compañeros de la selección argentina invadieron las respuestas, con Lionel Messi como protagonista principal.

Durante la entrevista, Álvarez debió seleccionar a los mejores jugadores en distintas facetas del juego. Si bien La Pulga fue su respuesta tanto para el mejor definidor como para el mejor futbolista de todos los tiempos, llamó la atención su elección a la distinción de “más aura”. Esta recayó en Antoine Griezmann, su actual compañero de ataque en el conjunto madrileño. El término “aura” en el ámbito futbolístico hace referencia a esa presencia especial que trasciende de la técnica, combinando carisma, liderazgo y una energía que influye tanto dentro como fuera del campo.

La elección de Griezmann no resulta azarosa. La sociedad entre el argentino y el francés se ha consolidado en el ataque del Atlético de Madrid, como quedó demostrado en la reciente victoria sobre el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League. En ese encuentro, la Araña asistió al atacante francés en el gol que significó el tanto número 200 del francés con el club, un hito que subraya la conexión entre ambos futbolistas.

Antoine Griezmann y Julián Álvarez formaron una ofensiva letal en el Atlético Madrid (REUTERS/Susana Vera)

En el repaso de sus elecciones, Álvarez incluyó a varias figuras argentinas. Nombró a Emiliano Dibu Martínez como el mejor arquero y a Cristian Cuti Romero como el mejor defensor, mientras que para el mejor creador de juego -también conocido como playmaker- eligió a Andrés Iniesta.

Por su parte, para el mejor gambeteador se quedó con el brasileño Neymar. La lista refleja una combinación de referentes actuales y leyendas del fútbol, mostrando la amplitud de criterios del delantero cordobés.

El que más distinciones acaparó fue Lionel Messi. El exdelantero de River Plate y Manchester City eligió al astro argentino como el mejor finalizador y como el mejor futbolista de todos los tiempos. En esta línea, lo destacó como el mejor jugador de toda la historia de La Liga de España.

En la presente temporada, Julián Álvarez convirtió siete goles y brindó tres asistencias en ocho partidos jugados (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En el plano profesional, el calendario inmediato de Álvarez lo llevará a disputar el próximo partido de La Liga este domingo, cuando el Atlético de Madrid visite al Celta de Vigo en el Estadio Balaídos, en un duelo correspondiente a la octava jornada de certamen local de España.

El equipo dirigido por Diego Simeone se encuentra en la octava posición con 12 puntos, producto de tres victorias, misma cantidad de empates y una derrota. De esta manera, necesita una victoria obligatoriamente para recortar distancias con la cima, que le pertenece al Real Madrid con 21 unidades.

Vale destacar que el cuadro Colchonero atravesaba un presente irregular tanto en el plano local como en el internacional, donde cayó 3-2 contra el Liverpool en el debut de la Champions. Sin embargo, la espectacular victoria por 5-2 sobre el Real Madrid marcó un punto de inflexión en el inicio de la temporada del Aleti. Hay que recordar que Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre frente al Merengue en el clásico.

Tras el compromiso contra el Celta de Vigo, la Araña viajará a Argentina para sumarse a la selección nacional dirigida por Lionel Scaloni, que afrontará dos partidos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico como parte de la preparación para el Mundial 2026. Ambos encuentros se jugarán en los Estados Unidos.