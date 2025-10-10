Deportes

El legado de Russo a través de los gestos y recuerdos de un periodista de un pueblo de Santa Fe: “Fue el más humano de los que conocí”

La conexión entre el técnico y Emiliano Nunia se reflejó en hechos personales y en la humanidad que el entrenador manifestó fuera del ámbito deportivo

Miguel Russo junto al periodista
Miguel Russo junto al periodista Emiliano Nunia

El mundo del fútbol argentino despidió a Miguel Ángel Russo, figura querida y respetada, quien falleció a los 69 años dejando un profundo impacto no solo en hinchas y deportistas, sino también en quienes lo acompañaron de cerca. Emiliano Nunia, periodista deportivo, compartió a través de un emotivo posteo en Instagram la dimensión humana y la generosidad que marcaron su vínculo con el histórico entrenador de Boca Juniors. La relación entre ambos, según relató el propio Nunia en diálogo con Infobae y diversos medios como 805stream, Radio Eme de Santa Fe y RTS, estuvo atravesada por gestos que trascendieron la esfera profesional y dejaron una huella personal imborrable.

“Desde que soy periodista deportivo, es el día más triste de mi vida: falleció Miguel Ángel Russo”, escribió Nunia. Recordó que el entrenador fue capaz de “tocar con una varita mágica” su carrera y lo acompañó en la persecución de sueños, siempre dispuesto a escuchar, aconsejar y responderle. Nunia relató que jamás recibió un rechazo de Russo a una entrevista, incluso en los momentos más difíciles, como el reciente alta médica, cuando el DT lo llamó para avisarle que ya estaba en su casa: “Miguel era el más humano de los que conocí en ese nivel”.

El periodista de San Guillermo, una ciudad de apenas 8.000 habitantes en el interior de Santa Fe, relató una anécdota que ilustra la calidez del técnico. Russo, sin conocerlo en persona, manejó desde Rosario para compartir un asado en el parque municipal Alfonsina Storni: “Me mandó un mensaje a las 9 de la mañana desde la ruta, con una niebla infernal, y al mediodía ya estaba comiendo el asado con nosotros”. El encuentro, motivado únicamente por la intención de compartir un momento fuera del circuito mediático, marcó el inicio de una amistad en la que “nunca se priorizó una nota”. El periodista destacó: “Ese encuentro marcó una relación hermosa, que desde entonces fue siempre igual”.

La emocionante anécdota del periodista Emiliano Nunia y un gesto inolvidable de Miguel Russo

Miguel Ángel Russo cultivó pequeñas atenciones que, para Nunia, definieron su personalidad. En una ocasión, tras salir campeón con Rosario Central, facilitó la estadía del periodista en uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad y luego lo invitó a cenar junto a su familia. “Fue el más humano de los que conocí en ese nivel, con tanta bondad y generosidad”, resumió Nunia, quien también subrayó que Russo mantuvo el contacto y la preocupación por su entorno, enviando videos de aliento a familiares del periodista durante situaciones delicadas.

La confianza entre ambos se consolidó durante la segunda etapa del entrenador en Boca Juniors. Nunia recordó que, tres días antes de asumir, Russo recibió un mensaje en el que el periodista le recordaba que aún le quedaba pendiente la vuelta olímpica en La Bombonera. Pocos meses más tarde, tras consagrarse campeón allí, Russo lo llamó en la madrugada para compartir la alegría y cerrar un objetivo personal: “Esa madrugada, a las 3, tenía su mensaje diciendo que pudo cumplir el sueño”, detalló Nunia, quien fue testigo desde el primer plano de uno de los hitos más festejados en la historia reciente de Boca. Russo le concedió su primera entrevista tras el título, obviando los formalismos habituales del club con la prensa.

El gesto inolvidable de Miguel Russo con un periodista de San Guillermo

El trato de Russo hacia Nunia sostuvo elementos que fueron más allá de la cortesía profesional. El periodista rememoró la ocasión en la que el técnico lo sorprendió al regalarle una camiseta firmada tras su último partido como técnico de Central, con la expresión: “Cuídala mucho, Emi”. Se suman anécdotas como la invitación a cubrir partidos, la disposición a conseguirle un hotel o la simple compañía durante una cena, que según Nunia, “no se pueden explicar ni enumerar”. Russo jamás exigió trato diferencial ni priorizó su repercusión mediática, pese a que el periodista no trabajaba para grandes cadenas de alcance nacional.

La figura de Miguel Russo no solo marcó su entorno profesional, sino que tocó aspectos profundamente personales en quienes lo conocieron. Nunia reconoció que el acercamiento coincidió con la enfermedad del entrenador y un duelo propio por la muerte de su abuela, generando empatía inmediata. En la última etapa de su vida pública, luchando contra la enfermedad, Russo mantuvo su fortaleza y claridad. El propio periodista compartió que, incluso en los últimos meses, el entrenador manifestó su deseo de terminar su carrera en Boca y su aprecio por los hinchas, pese a no haberse declarado nunca “hincha” del club.

“Siempre estuvo lúcido, más allá de que combatía con la enfermedad”, resumió Emiliano Nunia. El periodista expresó su gratitud por haber alcanzado a decírselo en vida. La última vez que hablaron, Russo le pidió que cuando tuviera tiempo libre, volvieran a compartir un asado, una promesa que, según dice Nunia, dejó un sello imborrable en su trayectoria profesional y personal.

Miguel Ángel Russo partió a los 69 años. De acuerdo a Radio Eme, la noticia provocó expresiones de dolor y reconocimiento no solo en el ambiente de Boca Juniors, sino en todo el fútbol argentino y el deporte en general, confirmando la extendida valoración por su estilo generoso y humano fuera de los vestuarios y del campo de juego, una huella difícil de igualar.

