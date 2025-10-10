Deportes

Challenger de Cali: Bautista Torres, único argentino en carrera, busca meterse entre los mejores cuatro

El tenista porteño obtuvo un triunfo resonante ante el experimentado brasileño Daniel Dutra da Silva, por 6-2 y 6-4 en octavos de final. Luciano Ambrogi y Federico Gómez, por su parte, quedaron eliminados

Bautista Torres es el único argentino que sigue en carrera en el Challenger de Cali

La actividad tenística en la región no se detiene. Este jueves se definieron los cuartos de final del Challenger 75 de Cali, el tercer certamen de la Gira Sudamericana que transitó por Argentina y Chile desde principios de septiembre. Bautista Torres, quien proviene de la clasificación, será el único representante albiceleste en dicha instancia. Por su parte, Luciano Ambrogi y Federico Gómez, cerraron el jueves su participación en suelo cafetero en la segunda ronda.

Torres despidió 2024 con sensaciones positivas. El nacido en el barrio porteño de Palermo regresó a la competencia tras contraer una neumonía y volvió a conquistar un título Challenger (Dobrich) después de dos años, además de otros resultados que le permitieron escalar en el ranking.

Durante la vigente temporada, se sumó a las filas de la Seba Gutiérrez Academy, entrenador de Sebastián Báez y Francisco Comesaña, entre otros albicelestes, con el fin de producir el anhelado salto de calidad. Si bien atravesó un complejo inicio, logró una victoria en la qualy del ATP 250 de Buenos Aires y alcanzó su primera semifinal de la temporada en el Challenger 75 de Como (Italia).

Esta semana, su agenda indicaba que, por su posición en el escalafón mundial, debía disputar la fase previa del Challenger 75 de Cali. El actual 428, quien partió en condición de cuarto sembrado en dicho cuadro, cumplió con su deber y dejó en el camino al local Mateo Castaneda (6-3, 7-5) y a su compatriota Ignacio Monzón (6-2, 6-0). El sorteo del main draw, en tanto, lo cruzó con un ecuatoriano Andrés Andrade (354). Torres, nuevamente sin inconvenientes, lo derrotó por un aplastante 6-4 y 6-0.

Este jueves, ya con un nivel alto de confianza, Bautista enfiló su cuarta victoria en la altura de la ciudad colombiana. El porteño venció al experimentado brasileño de 37 años, Daniel Dutra da Silva, con parciales de 6-2 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final por cuarta vez en la temporada. Allí se medirá a otro cafetero: Nicolás Mejía. El oriundo de Bogotá, quien ocupa el puesto 198 del ranking, disputó semanas atrás la serie de Copa Davis frente a Eslovaquia en Bratislava, en la que perdió sus dos encuentros. Durante la vigente temporada, el tenista de 25 años alzó el título del Challenger 75 de Savannah y también llegó al partido definitorio en Estambul, evento de misma envergadura.

Según reveló la organización, el duelo que protagonizarán Bautista Torres y Nicolás Mejía está programado para el segundo turno del Court Central del Club Campestre Farallones, no antes de las 12:30 de Argentina. La acción se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.

A pesar del éxito de Torres, la jornada del jueves arrojó un saldo negativo para los representantes nacionales. En el partido que abrió el día en la pista principal, Federico Gómez fue sorprendido por Mateus Alves en sets corridos. Fue 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos de juego. El brasileño, también proveniente de la qualy y actual 462 del escalafón mundial, venía de eliminar al argentino Guido Justo. El viernes, continuará una semana soñada ante el candidato al título, el chileno Tomás Barrios Vera (137).

Luciano Ambrogi, el otro albiceleste que saltó a la pista, cedió justamente ante el trasandino. El nacido en Chillán, conocido por su peculiar forma de ejecutar el drop-shot, tiro el cual bautizó como Longa-Shot, se impuso sobre el joven rosarino de 21 años que atravesó la clasificación por 6-4 y 6-2.

