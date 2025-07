El “Longa-shot”, el golpe del chileno Barrios Vera que sorprendió a todos en el Masters 1000 de Toronto

La extraña forma de ejecutar un drop de Barrios Vera

Este domingo, Tomás Barrios Vera consiguió una de las victorias más significativas de su carrera en el debut del cuadro principal del ATP Masters 100 de Toronto. El chileno venció al experimentado francés Gael Monfils por 6-4, 4-6 y 7-6(3) en un encuentro que superó las dos horas y 30 minutos de juego. El actual #142 del escalafón mundial, quien venía de atravesar la fase previa, causó furor en las redes sociales: si bien salvó cuatro puntos de partido para instalarse en la segunda ronda, los flashes de las cámaras se quedaron con el particular -y característico- estilo del nacido en Chillán hace 27 años para ejecutar el drop-shot.

Durante el punto inicial del quinto game de la manga definitiva, Barrios Vera inició su turno de saque y, tras un intercambio de cinco pelotas, el trasandino sorprendió a Monfils, uno de los tenistas con mayor capacidad física de la historia de este deporte, con una milimétrica dejada. Sin embargo, la repetición del tiro se volvió viral. ¿Por qué? Esto se debió a la curiosa forma que ostenta el chileno para ejecutar dicho movimiento, que consiste en situar la mano hábil en la zona del mango de la raqueta y busca “cortar” la bola para restarle potencia con la intención de que la misma caiga cerca de la red. “Es único, es más que único”, se escuchó en la transmisión oficial de la ATP.

La acción, sin precedentes en el circuito e impulsada por la creatividad de Barrios Vera, lleva un nombre un tanto llamativo: “Longa-Shot”. Su ciudad natal, Chillán, es conocida en el país vecino por ser una tierra dedicada al rubro de las longanizas. En consecuencia, la cuarta mejor raqueta masculina de Chile decidió adoptarla de tal forma.

En diálogo con el medio Clay Tenis, en julio de 2023, Barrios Vera reveló el surgimiento: “Lo hago desde los diez años. Supongo que porque tenía poca fuerza. Se me hace más cómodo, no puedo tirar el drop agarrando la raqueta desde abajo. Luego la suelto y recupero bien la otra tomada para volear. Pero no es algo que se lo enseñaría a alguien”.

“Yo no se lo enseñé. Y tú te preguntarás por qué no se lo cambié. Y la verdad es que yo tengo un modo de ver el tenis, en el que si voy a cambiar algo tengo que estar seguro que lo que yo le voy a enseñar va a ser mejor que lo que ejecuta. Y en este caso yo no tenía esa certeza, porque fue algo que siempre hizo bien. Eso es algo totalmente natural”, explicó Gonzalo González, formador del tenista que alcanzó el puesto 93 del ranking en enero de 2024.

Tomás Barrios Vera continuará su aventura sobre las canchas rápidas de cemento ante el estadounidense Alex Michelsen. El duelo que enfrentará al trasandino y al 34 del mundo está programado para este martes desde las 13:30 de Argentina en el Court 1 del Aviva Centre. Cabe recordar que el penúltimo Masters 1000 de la temporada se puede seguir en vivo a través de las diversas señales de ESPN y Disney+.