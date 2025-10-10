Brilló junto a Messi, jugó para Argentina y anotó dos goles en el triunfo que llevó a Estados Unidos a los cuartos del Mundial Sub 20

Estados Unidos 3-0 Italia, Mundial Sub 20

El avance de Estados Unidos en el Mundial Sub 20 de Chile quedó marcado por la contundente victoria sobre Italia, con un 3 a 0 que aseguró la presencia norteamericana en los cuartos de final por quinta edición consecutiva. El protagonista indiscutido fue Benjamin Cremaschi, quien con dos goles se consolidó como el máximo artillero del torneo, ya que alcanzó los cinco tantos y superó a Alejo Sarco (4).

El encuentro fue favorable para los estadounidenses desde el primer tiempo, cuando Cremaschi, jugador del Parma cedido por Inter Miami de Lionel Messi, abrió el marcador a los 15 minutos. El capitán, que tiene raíces argentinas, aprovechó una pelota suelta en el área chica tras un tiro de esquina y empujó el balón al fondo de la red para establecer la ventaja inicial.

La selección italiana, dirigida por Carmine Nunziata, mostró dificultades para concretar sus oportunidades en los primeros minutos. Un remate del defensor Christian Corradi y una ocasión clara de Jamal Iddrissou, quien falló tras un rebote en el travesaño, evidenciaron la falta de eficacia del conjunto europeo.

El festejo de Cremaschi

En la segunda mitad, el técnico italiano buscó revertir la situación con el ingreso de Mattia Liberali, su carta ofensiva más destacada, que había tenido escasa participación en los partidos previos. Sin embargo, la respuesta estadounidense fue contundente. A los 79 minutos, Niko Tsakiris amplió la diferencia con un tiro libre que impactó en la base del poste antes de ingresar al arco, estableciendo el 2-0 y dejando a la Azurra sin margen de reacción.

Durante ese tramo, Nunziata reclamó dos penales consecutivos: uno por una carga sobre Corradi y otro por una falta a Liberali. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera desestimó ambas protestas, manteniendo el desarrollo del partido sin alteraciones en el marcador. Ya en tiempo de descuento, Cremaschi volvió a aparecer para sentenciar el resultado con su segundo gol, sellando el 3-0 definitivo a los 93 minutos.

otro festejo de Cremaschi

Con este triunfo, Estados Unidos se consolidó como el equipo más goleador del certamen, acumulando 16 tantos gracias a la goleada 9-1 sobre Nueva Caledonia, el 3-0 frente a Francia y la derrota 2-1 ante Sudáfrica, en la fase de grupos, más el ya mencionado triunfo ante los italianos. El rendimiento de Cremaschi lo posiciona como el principal candidato a la Bota de Oro, superando al argentino Alejo Sarco y al francés Lucas Michal, ambos con 4 goles.

Nacido en Miami el 2 de marzo de 2005, Benjamín Cremaschi es hijo de Pablo Cremaschi, exjugador de Los Pumas entre 1992 y 1995, y de Jimena Lara. La familia, de origen argentino, mantiene la doble nacionalidad, y dos de los tres hermanos de Benjamín nacieron en Argentina.

La proyección internacional de Cremaschi lo llevó a estar en la órbita de Javier Mascherano, quien lo incluyó en la prelista de la selección argentina sub 20 en enero de 2023, aunque finalmente no superó el corte final. Tras eso, volvió a ser convocado por Estados Unidos, que ya lo había incorporado a sus filas en 2022 bajo la esfera de su seleccionado para menores de 19 años.

Además, ya cuenta con participación en la selección absoluta de Estados Unidos. En total jugó tres partidos en los que no convirtió goles ni brindó asistencias, pero su inclusión forma parte de un plan de ir fogueándolo con expectativas en el futuro.