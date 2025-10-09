Se confirmó cuándo jugará Boca el primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo: el homenaje que se espera en La Bombonera

El homenaje de Boca a Miguel Russo en La Bombonera

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo marcó un punto de inflexión en la agenda deportiva de Boca Juniors, que ya conoce la fecha de su próximo compromiso oficial tras la suspensión del partido ante Barracas Central. La Liga Profesional confirmó que el equipo recibirá a Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre a las 18:00 en La Bombonera, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro será el primero que dispute el club tras la partida de su entrenador y se anticipa un homenaje especial tanto por parte de los hinchas como de los jugadores.

La suspensión del duelo frente a Barracas Central, que debía jugarse el sábado a las 14:30 en el Estadio Fabián Claudio Tapia, fue una decisión adoptada por la AFA y la organización del torneo luego de conocerse el deceso de Russo. Hasta el momento, ese partido correspondiente a la fecha 12 no tiene nueva fecha asignada, lo que deja a Boca Juniors a la espera de la reprogramación oficial.

Durante el periodo previo al fallecimiento de Russo, su delicado estado de salud ya lo había apartado de la conducción técnica, situación en la que Claudio Úbeda asumió la dirección del primer equipo. Tras la confirmación de la muerte del entrenador, como anticipó Infobae, la dirigencia del club resolvió que Úbeda continúe al frente del plantel profesional hasta diciembre, manteniendo el mismo cuerpo técnico y el plan deportivo delineado por Russo antes de su alejamiento por motivos médicos.

La directiva de Boca Juniors optó por no precipitarse en la elección de un nuevo entrenador. La intención es que Úbeda dirija los compromisos restantes del Torneo Clausura 2025 y la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Solo una vez finalizada la temporada, el club evaluará si ratifica al actual cuerpo técnico o inicia la búsqueda de un nuevo entrenador para el ciclo 2026.

Miguel Russo será homenajeado en un encuentro oficial en el próximo partido ante Belgrano, el sábado 18 de octubre en La Bombonera (Fotobaires)

En el plano deportivo, la postergación del partido ante Barracas Central convierte a Boca Juniors en espectador de la fecha, atento a los resultados de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, equipos que pueden igualarlo, superarlo o, en el caso del Canalla, distanciarse aún más en la tabla anual. El club afrontará cinco partidos decisivos en un contexto emocionalmente adverso, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la parte alta de la clasificación anual.

El acceso a la Copa Libertadores 2026 depende de dos vías: conquistar el Torneo Clausura o finalizar entre los tres primeros de la tabla anual. Si Boca Juniors logra este último objetivo, asegurará su presencia en los playoffs sin la presión de obtener el título. En caso contrario, deberá estar atento a los campeones de los distintos torneos, ya que la liberación de cupos para la Libertadores dependerá de esos resultados.

La figura de Miguel Ángel Russo y el respeto que supo ganarse en el fútbol argentino dejó una huella profunda en el club. Su llegada tuvo como meta devolver a Boca Juniors a la competencia de alto nivel, especialmente en el plano internacional. Ahora, el plantel y la dirigencia buscan honrar ese legado en medio de un proceso de duelo y transición, con la continuidad de Claudio Úbeda como principal garantía de estabilidad hasta el cierre de la temporada.

CRONOGRAMA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 12 ESTE FIN DE SEMANA

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 11 de octubre

16.00 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

18.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-

22.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Postergado

Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

