Miguel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera

Miguel Russo en la Bombonera (REUTERS/Natacha Pisarenko)

La despedida de Miguel Russo enlutó a todo el fútbol argentino. No sólo a Boca Juniors, quien fue su casa hasta sus últimos días. Justo como él quería. A los 69 años, el técnico que logró la sexta Copa Libertadores para el Xeneize en su historia murió rodeado de su familia. Su despedida será en el hall principal de la Bombonera, el último lugar que lo cobijó y en el que disfrutó de uno de los grandes amores de su vida.

El último adiós será este jueves desde las 8 de la manaña en Brandsen 805 y se extenderá durante 24 horas (hasta las 8 del viernes) para que los fanáticos de Boca y del fútbol argentino que quieran ir a la cancha puedan llegar para despedirlo.

La noticia de la muerte de Russo impactó en la Argentina y el mundo. Así sucedió cuando se le notificó a la selección argentina tras la práctica de cara al primero de los amistosos que jugará el equipo que dirige Lionel Scaloni frente a Venezuela en Miami este viernes. Durante los últimos minutos del entrenamiento, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recibió la confirmación oficial del fallecimiento del DT de Boca.

Tapia comunicó la noticia en privado a Scaloni, quien, visiblemente preocupado, continuó la sesión mientras consultaba de manera reiterada. Al finalizar la práctica, el director técnico informó primero al capitán y luego al resto de los jugadores sobre el fallecimiento. El plantel interrumpió sus actividades y, en un gesto de respeto, formaron un círculo para guardar un minuto de silencio, seguido de aplausos. Entre ellos estaba Leandro Paredes, un ícono del Xeneize desde su regreso al equipo de la Ribera. Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia mostraron signos de tristeza y consternación tras el anuncio.

*Así recibió la noticia de la muerte de Russo la selección argentina

La muerte de Russo, quien permanecía bajo internación domiciliaria debido a complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas, fue confirmada por Boca Juniors a través de un comunicado: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”. El entrenador falleció en su domicilio, acompañado por su círculo íntimo.

El fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia en el ámbito futbolístico. Diversos clubes y entidades expresaron su pesar por la partida del técnico. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó su condición de campeón de la Copa Libertadores y su trayectoria en equipos del continente: “La Conmebol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la Conmebol Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.

El propio Tapia sumó su mensaje de condolencias y envió un “más cálido abrazo a familiares y seres queridos”. River Plate, clásico rival de Boca, también manifestó su acompañamiento a los allegados de Russo y reconoció su extensa carrera como jugador y entrenador. Entre los clubes que dirigió, San Lorenzo lo recordó como una leyenda del fútbol argentino, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central destacaron su paso tanto como jugador como entrenador. Vélez Sarsfield subrayó su rol en la obtención del título del Clausura 2005, afirmando: “Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005”.

La Liga Profesional de Fútbol y equipos como Racing Club, Lanús, Colón de Santa Fe y Millonarios de Colombia se sumaron a las muestras de dolor. El club colombiano, donde Russo también fue técnico, lo despidió con un mensaje en el que lo calificó como “amigo cercano y leyenda embajadora”.

Los restos de Russo serán velados en la Bombonera (REUTERS/Marco Bello)