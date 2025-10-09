Deportes

La alegría de Placente por la clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial Sub 20: la fractura de Álvaro Montoro y México

El entrenador de la Selección se refirió a la dura lesión que sufrió una de sus figuras y el encuentro ante la Tri que se viene

Diego Placente, entrenador de la
Diego Placente, entrenador de la selección argentina

El entrenador de la selección argentina, Diego Placente, analizó lo que dejó la gran actuación de su equipo en la goleada 4-0 contra Nigeria para avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia en la que se medirá a México en el Estadio Nacional de Santiago por un lugar en las semifinales, donde el ganador chocará contra el vencedor del cruce entre España y Colombia.

En conferencia de prensa, Placente arrojó sus primeras sensaciones tras el gran rendimiento de la Albiceleste, que registró los goles de Maher Carrizo por duplicado, Alejo Sarco y Mateo Silvetti: “Estoy contento porque era un equipo difícil desde lo físico, un equipo a veces desordenado, pero en ese desorden te confunden. En un momento se nos complicó, pero pudimos saber sufrir y después los cambios, la gente que está afuera nos dieron de vuelta una solución y empezamos a jugar más tranquilos”. Uno de ellos fue Silvetti, quien ingresó desde el banco y le bajó la persiana al resultado.

Además, el DT palpitó el duelo con La Tri en un emparejamiento rodeado de una atmósfera distinta después del cruce entre ambos por el Mundial 2022: “Se viene un partido dificilísimo, lo veníamos viendo a México que juega bien. Somos dos selecciones que juegan y va a ser difícil como todos los cuartos de final”.

Por otro lado, lamentó la baja de Álvaro Montoro, quien sufrió la fractura de la clavícula derecha durante el compromiso contra los africanos: “Cuando ya sintió el golpe y salió en esa jugada, entró caminando y nos dijo que sintió el golpe, se ve que ya se sacó el hombro, todavía no sé cómo está porque no entré al vestuario. Es una lástima porque estaba agarrando mucho más ritmo”.

Por último, Placente se refirió al cambio posicional del ex futbolista de Vélez: "Ian (Subiabre) es peligrosísimo jugando por derecha y enganchando para adentro y Álvaro (Montoro) no estaba encontrando esa posición por detrás del 9 y lo pusimos por izquierda porque en Botafogo jugaba más por ese lado, se siente más tranquilo y Maher (Carrizo) juega en todos lados, corre, tiene juego y personalidad. Es un jugadorazo y nos da una solución cerca de Sarco también. Es un jugador muy inteligente para jugar".

Ambos se midieron por los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia en la que se medirá el sábado ante México desde las 20. En otro cruce, España enfrentará a Colombia el mismo sábado a las 17 en el Estadio Fiscal de Talca. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en semifinales.

El pase a la siguiente ronda quedó asegurado con los goles de Alejo Sarco, quien abrió el marcador al primer minuto, Maher Carrizo con un doblete y Mateo Silvetti, que ingresó desde el banco y selló la victoria con un zurdazo al palo más lejano del arquero Ebenezar Harcourt. Silvetti estuvo cerca de anotar un segundo tanto a los 86 minutos, pero el arquero nigeriano desvió su remate al córner.

