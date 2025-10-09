Deportes

El Chavo Fucks reveló el gesto que tuvo Riquelme con Russo al contratarlo como DT de Boca: “Los dos sabían que esto iba a pasar”

El periodista reveló un diálogo que tuvo el entrenador con el presidente e ídolo del Xeneize antes de asumir

Guardar

La muerte de Miguel Ángel Russo caló hondo en el fútbol argentino. En medio del repaso de su carrera como entrenador y jugador, en el programa F90 de ESPN se dio una reflexión sobre la última etapa del DT en Boca Juniors, en la cual se lo vio debilitado por sus problemas de salud, pero con un compromiso inquebrantable de continuar en funciones y asumir la responsabilidad con profesionalismo.

Mientras se mostraban al aire distintos fragmentos de la trayectoria de Russo en el fútbol argentino, el periodista Diego Fucks destacó el gesto que tuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con el entrenador de 69 años, quien venía de dirigir a San Lorenzo. “Estuvo muy generoso con Russo en este último tramo porque los dos sabían cuando empezaron el vínculo que esto iba a pasar en algún momento. Lo sabía Miguel y Román. Y Román le dijo: ‘Bueno, dale, vamos hasta donde lleguemos’. Y me parece un acto de generosidad eso, más allá de cualquier cosa que se diga”, expresó el Chavo.

El periodista, que mantuvo un estrecho vínculo de amistad con Russo a lo largo de los años, agregó más detalles del arribo del DT al club de la Ribera y reveló la frase que le habría dicho a Román mientras mantenían las negociaciones para iniciar su tercer ciclo: “Si me va a pasar, que me pase siendo técnico de Boca”.

El Chavo, más allá de las diferencias que mantiene con Riquelme –quien incluso llegó a irse de un móvil por una pregunta del periodista–, destacó el accionar del máximo directivo del Xeneize. Horas antes de contarlo en el programa de ESPN, Fucks ya había dado algunos detalles de esta situación entre Russo y Riquelme por intermedio de su perfil en la red social X (ex Twitter).

“Miguel ya no estaba bien cuando terminó con San Lorenzo. Román sabía y le preguntó por su estado. ‘Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca’. Román accedió inmediatamente, sin dudar en cumplir el deseo de su amigo/padre”, comenzó el Chavo Fucks en su hilo publicado este jueves 9 de octubre en la red social. Luego, continuó: “Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007 y eso expresó el abrazo final del sábado 27 de septiembre de 2025 en la casa de Miguel. Ambos sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo juntos".

Los tuits del Chavo Fucks
Los tuits del Chavo Fucks en los que menciona el gesto que tuvo Riquelme con Russo al contratarlo como técnico de Boca (@ChavoFuchs)

El histórico periodista de F90 mantuvo una amistad a lo largo de los años con el entrenador que falleció mientras estaba al mando de Boca Juniors. “Aquí hay gente que lo conoce mucho más, llegó recién el Chavo y vamos a estar charlando. Él tenía tal vez una relación más íntima, más cercana”, reflejó al comienzo del programa el conductor Sebastián Vignolo.

El reflejo del vínculo entre Fucks y Russo también apareció cuando le hicieron una entrevista a Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central: “Ahí no sé quién está con vos, tal vez está el Chavo, que era un gran amigo. Tal vez está Oscar (Ruggeri) que hace un año o dos, que estábamos por cenar, y le dije no queres que vayamos a comer con Miguel, que está con el Chavo, con Simón y con Mario Cordo. Nos fuimos a cenar e hicimos una hermosa cena. Empezaron a hablar de cosas muy lindas. El Chavo permanentemente estaba en esa mesa".

En otro tramo del programa, el Chavo recordó el curioso diálogo que había mantenido con Miguelo a mediados de los 2000 cuando decidió dejar Vélez para emigrar a Boca. “Tengo una anécdota personal. Cuando lo llama Boca y decide irse a Boca, me llama por teléfono y yo estaba en el acto de fin de año de mi hijo más chico. Me llama por teléfono y me dice: ‘Me tengo que ir a Boca’. Y me explica a mí, no lo había llamado para preguntarle porqué se iba a Boca porque estaba en otra cosa. Yo hablando por teléfono en el medio del acto y mi mujer puteándome. Patricio, mi hijo más grande, me miraba para que cortara porque mi ex mujer estaba muy nerviosa. Yo estaba con Miguel explicándome porqué se iba a Boca, y me dijo es el momento de irme”, reflejó sobre la cercana relación que los unía.

El cariñoso gesto de Román
El cariñoso gesto de Román y Russo el día de la presentación en su tercer ciclo como DT de Boca (Foto: AP/Gustavo Garello)

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años este miércoles 8 de octubre en su casa y fue velado en La Bombonera, donde miles de personas se acercaron para darle el último adiós. Allí estuvo Riquelme, junto al resto del plantel de futbolistas de Boca y cuerpo técnico para la despedida. También se lo observó a Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, y a Marcelo Delgado, actualmente en funciones.

Por otro lado, entre las muestras de respeto y cariño de todos los clubes de la Liga Profesional, se destacó un gesto noble de River Plate, que realizó un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento en Ezeiza y además envió una corona con flores azules y amarillas en honor a Russo que posicionaron en las cercanías de la “Puerta 3″ del estadio del Xeneize.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, fue el mensaje que difundió el club de Núñez ayer, minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Russo.

Temas Relacionados

Chavo FucksMiguel Ángel RussoBoca JuniorsJuan Román Riquelmedeportes-argentina

Últimas Noticias

14 frases de Scaloni antes del amistoso de Argentina: el dolor por la muerte de Russo, las chances de Messi y los jugadores a probar

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa en la previa del test ante Venezuela en Miami

14 frases de Scaloni antes

El momento en el que Cristian Traverso se quebró al aire al recordar a Russo: “No sé por qué tengo este cariño con Miguel”

El ex futbolista de Boca Juniors se emocionó en la apertura del programa en honor al técnico que lo dirigió en la U de Chile

El momento en el que

El último adiós a Miguel Ángel Russo: el plantel de Rosario Central encabezado por Di María se despide del DT

Tras la despedida íntima del plantel de Boca y familiares, hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT, que murió a los 69 años, es despedido en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot: los primos de distintas nacionalidades que hacen historia en el Masters de Shanghai

Uno de ellos ya se clasificó a semis del certamen que cierra la gira asiática, mientras que el otro espera alcanzar esa instancia esta madrugada

Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot:

Juani Carnevale, el crack que superó un tumor óseo y la pérdida de su papá, y hoy emociona con su convocatoria al Mundialito Sub 12

Del golpe más duro a la sonrisa más grande: hizo del tenis su refugio y hoy escribe una historia de vida que inspira dentro y fuera de la cancha

Juani Carnevale, el crack que
ÚLTIMAS NOTICIAS
En clave electoral, Patricia Bullrich

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

“Compramos pesos”: cómo fue la intervención del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios que hizo caer al dólar

Una familia viajaba en moto, fueron embestidos por una camioneta y un hombre murió

Condenaron a un hombre por estafar a una jubilada que creyó hablar con su hija y entregó 5.600 dólares

Referente de la alta costura y figura clave en desfiles: quién es la modelo que conquistó a Leonardo DiCaprio

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron en Bélgica a tres

Detuvieron en Bélgica a tres jóvenes por planear un presunto atentado terrorista contra el primer ministro De Wever

László Krasznahorkai y el arte de narrar la complejidad del presente

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

TELESHOW
Dalma Maradona estuvo presente en

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”