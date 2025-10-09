El Chavo Fucks reveló el gesto que tuvo Riquelme con Russo al contratarlo como DT de Boca: “Los dos sabían que esto iba a pasar”

La muerte de Miguel Ángel Russo caló hondo en el fútbol argentino. En medio del repaso de su carrera como entrenador y jugador, en el programa F90 de ESPN se dio una reflexión sobre la última etapa del DT en Boca Juniors, en la cual se lo vio debilitado por sus problemas de salud, pero con un compromiso inquebrantable de continuar en funciones y asumir la responsabilidad con profesionalismo.

Mientras se mostraban al aire distintos fragmentos de la trayectoria de Russo en el fútbol argentino, el periodista Diego Fucks destacó el gesto que tuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con el entrenador de 69 años, quien venía de dirigir a San Lorenzo. “Estuvo muy generoso con Russo en este último tramo porque los dos sabían cuando empezaron el vínculo que esto iba a pasar en algún momento. Lo sabía Miguel y Román. Y Román le dijo: ‘Bueno, dale, vamos hasta donde lleguemos’. Y me parece un acto de generosidad eso, más allá de cualquier cosa que se diga”, expresó el Chavo.

El periodista, que mantuvo un estrecho vínculo de amistad con Russo a lo largo de los años, agregó más detalles del arribo del DT al club de la Ribera y reveló la frase que le habría dicho a Román mientras mantenían las negociaciones para iniciar su tercer ciclo: “Si me va a pasar, que me pase siendo técnico de Boca”.

El Chavo, más allá de las diferencias que mantiene con Riquelme –quien incluso llegó a irse de un móvil por una pregunta del periodista–, destacó el accionar del máximo directivo del Xeneize. Horas antes de contarlo en el programa de ESPN, Fucks ya había dado algunos detalles de esta situación entre Russo y Riquelme por intermedio de su perfil en la red social X (ex Twitter).

“Miguel ya no estaba bien cuando terminó con San Lorenzo. Román sabía y le preguntó por su estado. ‘Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca’. Román accedió inmediatamente, sin dudar en cumplir el deseo de su amigo/padre”, comenzó el Chavo Fucks en su hilo publicado este jueves 9 de octubre en la red social. Luego, continuó: “Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007 y eso expresó el abrazo final del sábado 27 de septiembre de 2025 en la casa de Miguel. Ambos sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo juntos".

Los tuits del Chavo Fucks en los que menciona el gesto que tuvo Riquelme con Russo al contratarlo como técnico de Boca (@ChavoFuchs)

El histórico periodista de F90 mantuvo una amistad a lo largo de los años con el entrenador que falleció mientras estaba al mando de Boca Juniors. “Aquí hay gente que lo conoce mucho más, llegó recién el Chavo y vamos a estar charlando. Él tenía tal vez una relación más íntima, más cercana”, reflejó al comienzo del programa el conductor Sebastián Vignolo.

El reflejo del vínculo entre Fucks y Russo también apareció cuando le hicieron una entrevista a Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central: “Ahí no sé quién está con vos, tal vez está el Chavo, que era un gran amigo. Tal vez está Oscar (Ruggeri) que hace un año o dos, que estábamos por cenar, y le dije no queres que vayamos a comer con Miguel, que está con el Chavo, con Simón y con Mario Cordo. Nos fuimos a cenar e hicimos una hermosa cena. Empezaron a hablar de cosas muy lindas. El Chavo permanentemente estaba en esa mesa".

En otro tramo del programa, el Chavo recordó el curioso diálogo que había mantenido con Miguelo a mediados de los 2000 cuando decidió dejar Vélez para emigrar a Boca. “Tengo una anécdota personal. Cuando lo llama Boca y decide irse a Boca, me llama por teléfono y yo estaba en el acto de fin de año de mi hijo más chico. Me llama por teléfono y me dice: ‘Me tengo que ir a Boca’. Y me explica a mí, no lo había llamado para preguntarle porqué se iba a Boca porque estaba en otra cosa. Yo hablando por teléfono en el medio del acto y mi mujer puteándome. Patricio, mi hijo más grande, me miraba para que cortara porque mi ex mujer estaba muy nerviosa. Yo estaba con Miguel explicándome porqué se iba a Boca, y me dijo es el momento de irme”, reflejó sobre la cercana relación que los unía.

El cariñoso gesto de Román y Russo el día de la presentación en su tercer ciclo como DT de Boca (Foto: AP/Gustavo Garello)

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años este miércoles 8 de octubre en su casa y fue velado en La Bombonera, donde miles de personas se acercaron para darle el último adiós. Allí estuvo Riquelme, junto al resto del plantel de futbolistas de Boca y cuerpo técnico para la despedida. También se lo observó a Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, y a Marcelo Delgado, actualmente en funciones.

Por otro lado, entre las muestras de respeto y cariño de todos los clubes de la Liga Profesional, se destacó un gesto noble de River Plate, que realizó un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento en Ezeiza y además envió una corona con flores azules y amarillas en honor a Russo que posicionaron en las cercanías de la “Puerta 3″ del estadio del Xeneize.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, fue el mensaje que difundió el club de Núñez ayer, minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Russo.