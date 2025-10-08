La reacción en la selección de Italia ante el coqueteo del agente de Matías Soulé tras no haber sido citado por Argentina

Matías Soulé tiene el sueño de jugar el Mundial del próximo año

Matías Soulé ha tenido un gran comienzo de temporada en la Roma con tres goles y dos asistencias en seis partidos de la Serie A, dentro de uno de los mejores equipos en este arranque del Calcio: es el líder con 15 puntos, al igual que el Napoli. Pero esos rendimientos no le valieron una convocatoria a la selección argentina para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, un motivo que despertó la crítica de su representante Martín Guastadisegno, con un dardo a Lionel Scaloni y la posibilidad latente de representar a otro país si no recibe el interés deseado de la Albiceleste.

De todos modos, el futuro de la estrella de La Loba parece definido tras su reciente postura sobre la posibilidad de ponerse la camiseta de Italia. El delantero ha dejado claro su deseo de seguir jugando en La Scaloneta, descartando cualquier posibilidad de ponerse la Azzurra. “Me siento argentino”, expresó ante la prensa europea. De ese modo, le cerró la puerta a una eventual convocatoria por parte de Gennaro Gattuso.

Mientras el entrenador se encuentra enfocado en los próximos compromisos correspondientes a las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial que se desarrollará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá ante Estonia e Israel, el caso de Soulé ha dejado de ser una prioridad para la Nazionale, según La Gazzetta dello Sport. En el centro técnico de Coverciano, donde se preparan los partidos de la selección, la atención se ha desplazado hacia otros futbolistas con situaciones similares. Entre ellos se destaca el defensor nigeriano Ahanor, de gran presente en el Atalanta. El oriundo de Aversa espera la obtención de la ciudadanía italiana para poder sumarse a la Azzurra. También está el caso del delantero del Brujas de Bélgica Tresoldi, quien formó parte de la Sub 21 de Alemania, pero como es nacido en Italia, cuenta con la opción de solicitarle a la FIFA el cambio de nacionalidad deportiva.

En contraste, la situación de Soulé permanece fuera de la agenda inmediata de los responsables italianos. Solo un cambio de postura explícito y rápido por parte del propio jugador podría reactivar el interés del equipo europeo, sin que la federación esté dispuesta a esperar los movimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El pasado reciente de Soulé en La Scaloneta refuerza su vínculo con el elenco criollo. El futbolista, que posee pasaporte italiano y, por tanto, ciudadanía plena de la Unión Europea, pero ya fue convocado por Scaloni tras haber integrado todas las categorías juveniles de la Albiceleste. En septiembre de 2024, estuvo en el banco de suplentes en el partido ante Chile, aunque no llegó a debutar oficialmente. Esta circunstancia mantiene abierta, desde el punto de vista reglamentario, la posibilidad de que el delantero podría optar por Italia, ya que no ha disputado minutos en partidos oficiales con la selección mayor.

No obstante, la presión mediática ejercida por el entorno del jugador, en particular su agente, no parece suficiente para modificar su decisión.

Cabe recordar que Guastadisegno le concedió una breve entrevista al portal laroma24.it, del cual se hizo eco el periódico Corriere dello Sport, y una de sus respuestas más importantes tuvo relación con la vinculación de la estrella de La Loba: “Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria”.

“Su sueño es jugar un Mundial”, insistió el empresario. En este sentido, habló de las raíces familiares del atacante y la chance de elegir defender los colores de Italia si no tiene lugar en el tricampeón del mundo: “Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana”. La probabilidad de que el delantero cambie de selección se considera muy baja en el entorno de la federación italiana, que, por ahora, ha dejado de lado el tema en su agenda.