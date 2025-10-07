Es una de las figuras de la Serie A de Italia, Scaloni no lo citó a la Selección y su agente coquetea con Italia: “Puede ser convocado”

Tuvo un gran inicio de temporada en la Roma (Crédito: Alberto Pizzoli/AFP)

Matías Soulé ha tenido un gran comienzo de temporada en la Roma con tres goles y dos asistencias en seis partidos de la Serie A, dentro de uno de los mejores equipos en este arranque del Calcio: es el líder con 15 puntos, al igual que el Napoli. Pero esos rendimientos no le valieron una convocatoria a la selección argentina para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, un motivo que despertó la crítica de su representante Martín Guastadisegno, con un dardo a Lionel Scaloni y la posibilidad latente de representar a otro país si no recibe el interés deseado de la Albiceleste.

Guastadisegno le concedió un breve intercambio al portal laroma24.it, del cual se hizo eco el periódico Corriere dello Sport, y una de sus respuestas más importantes tuvo relación a la vinculación del volante ofensivo con la Albiceleste, luego de jugar el Mundial Sub 20 de 2023 con el equipo nacional, pero todavía no sumar rodaje en la Mayor: “Está trabajando duro para la selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria”.

A continuación, el agente se refirió al anhelo del extremo derecho de 22 años, quien surgió en Vélez, vistió las camisetas de Juventus y Frosinone y es confeso hincha de Independiente: “Su sueño es jugar un Mundial”. En este sentido, habló de las raíces familiares del atacante y la chance de elegir defender los colores de Italia si no tiene lugar en el tricampeón del mundo: “Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana”.

Jugó el Mundial Sub 20 disputado en la Argentina en 2023 (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Soulé venía siendo una de las figuras del equipo de Javier Mascherano en el plantel que ganó los tres duelos del Mundial Sub 20 realizado en la Argentina hace dos años, pero el Jefecito lo relegó al banco después de la fase de grupos y no sumó minutos en la eliminación ante Nigeria (0-2) en los octavos de final desarrollados en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Su posición en la cancha lo ubica en una competición muy dura para tener un lugar en la Selección porque comparte ubicación con Valentín Carboni, Nico Paz, Franco Mastantuono y Giovani Lo Celso, entre otros jugadores, con el agregado de que los últimos tres nombrados fueron citados por Scaloni para los amistosos de esta fecha FIFA en Miami y Chicago, ante la Vinotinto y los puertorriqueños, respectivamente.

En este sentido, la Azzurra se ilusiona con tener a un jugador que ya fue a buscar. Tiempo atrás, Matías Soulé detalló cómo se produjo el contacto con Luciano Spalletti, quien dirigía al combinado europeo cuando él jugaba en Frosinone: “Había arrancado muy bien el torneo, me llamó el técnico que tenía ahí (Eusebio) Di Francesco y me dijo que me quería llamar Spaletti. Me acuerdo que vino hasta el club y me dijeron: ‘Está Spaletti ahí’. Y yo dije: ‘Uh, ¿qué hace acá?’. Me habló y me dijo lo mismo, que me quería convocar, que tenía que tomar la decisión. Ahí en persona le dije que no, que me perdone, que soy argentino y que quería representar a la Argentina“.

Como respuesta, recibió un elogio del -ahora- ex seleccionador: “Él me dijo que... Aparte, yo chico diciéndole que no, no fue fácil. 'Te felicito porque me dijiste que no‘, me dijo. Se sorprendió”. De esta manera, eligió un camino inverso a Mateo Retegui, argentino que actualmente representa a ese país del Viejo Continente.

Lleva ocho goles y siete asistencias en 47 partidos (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Gennaro Gattuso fue el sucesor de Luciano Spalletti al frente de Italia y afronta una difícil misión porque está segundo en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA con nueve puntos, mismo puntaje que Israel, pero mejor diferencia de gol que lo lleva a estar en zona de Repechaje al Mundial 2026. A falta de cuatro duelos para el cierre, está a seis del líder Noruega (15), que tiene un partido más y en la última jornada se mide al conjunto italiano, ausente de relieve en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por otro lado, Martín Guastadisegno habló del comienzo de temporada de su representado con goles a Fiorentina, Hellas Verona y Pisa y participación continental en la UEFA Europa League: “Mati lo está haciendo bien, está rindiendo muy bien en la Roma y se esfuerza por mejorar partido a partido”.

“Sin embargo, no he olvidado las críticas del año pasado, cuando, a los dos meses, algunos periódicos escribieron que era el nuevo Iturbe. Vi a un chico que no se desanimó tras el penalti que falló en la Copa, sino que reaccionó de inmediato en Florencia. Tras el gol contra la Fiorentina, animó a sus compañeros a buscar la ventaja; se está convirtiendo en un líder del equipo”, manifestó después de la pena máxima errada ante Lille en la segunda presentación por la Fase Liga de la Europa League. La comparación con Juan Manuel Iturbe ocurre porque el argentino nacionalizado paraguayo solo anotó 5 goles y 4 asistencias en 68 partidos durante su paso por el Giallorossi.

Lionel Scaloni nunca le dio minutos en la Mayor (Crédito: Reuters/Cristina Vega)

Por último, Guastadisegno detalló que Matías Soulé está cómodo en el cuadro capitalino: “La Roma es un club importante; está muy contento de estar aquí y quiere ayudar a este equipo a ganar la Champions League. En la clasificación de rendimiento, Mati es constantemente uno de los mejores de la liga. Esto significa que está trabajando bien a nivel físico, pero debe seguir creciendo y no conformarse”.

“Ante todo, hay que agradecer a (Claudio) Ranieri la confianza depositada en él el año pasado, ayudándolo a crecer y mejorar partido tras partido. (Gian Piero) Gasperini es uno de los mejores entrenadores de Italia, sigue al pie de la letra las instrucciones del entrenador y los resultados se reflejan en los partidos; lo veo con confianza. También quiero agradecer a Daniele De Rossi, quien lo apoyó incondicionalmente en Roma el verano pasado”, concluyó en una clara omisión a Ivan Juric, quien reemplazó a De Rossi y fue despedido al cabo de 12 encuentros.