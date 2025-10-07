Deportes

Es una de las figuras de la Serie A de Italia, Scaloni no lo citó a la Selección y su agente coquetea con Italia: “Puede ser convocado”

Martín Guastadisegno, representante de Matías Soulé, recordó que el futbolista está en condiciones de ser citado por la Azzurra si la Albiceleste sigue sin tenerlo en consideración: “Quiere jugar un Mundial”

Guardar
Tuvo un gran inicio de
Tuvo un gran inicio de temporada en la Roma (Crédito: Alberto Pizzoli/AFP)

Matías Soulé ha tenido un gran comienzo de temporada en la Roma con tres goles y dos asistencias en seis partidos de la Serie A, dentro de uno de los mejores equipos en este arranque del Calcio: es el líder con 15 puntos, al igual que el Napoli. Pero esos rendimientos no le valieron una convocatoria a la selección argentina para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, un motivo que despertó la crítica de su representante Martín Guastadisegno, con un dardo a Lionel Scaloni y la posibilidad latente de representar a otro país si no recibe el interés deseado de la Albiceleste.

Guastadisegno le concedió un breve intercambio al portal laroma24.it, del cual se hizo eco el periódico Corriere dello Sport, y una de sus respuestas más importantes tuvo relación a la vinculación del volante ofensivo con la Albiceleste, luego de jugar el Mundial Sub 20 de 2023 con el equipo nacional, pero todavía no sumar rodaje en la Mayor: “Está trabajando duro para la selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria”.

A continuación, el agente se refirió al anhelo del extremo derecho de 22 años, quien surgió en Vélez, vistió las camisetas de Juventus y Frosinone y es confeso hincha de Independiente: “Su sueño es jugar un Mundial”. En este sentido, habló de las raíces familiares del atacante y la chance de elegir defender los colores de Italia si no tiene lugar en el tricampeón del mundo: “Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana”.

Jugó el Mundial Sub 20
Jugó el Mundial Sub 20 disputado en la Argentina en 2023 (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Soulé venía siendo una de las figuras del equipo de Javier Mascherano en el plantel que ganó los tres duelos del Mundial Sub 20 realizado en la Argentina hace dos años, pero el Jefecito lo relegó al banco después de la fase de grupos y no sumó minutos en la eliminación ante Nigeria (0-2) en los octavos de final desarrollados en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Su posición en la cancha lo ubica en una competición muy dura para tener un lugar en la Selección porque comparte ubicación con Valentín Carboni, Nico Paz, Franco Mastantuono y Giovani Lo Celso, entre otros jugadores, con el agregado de que los últimos tres nombrados fueron citados por Scaloni para los amistosos de esta fecha FIFA en Miami y Chicago, ante la Vinotinto y los puertorriqueños, respectivamente.

En este sentido, la Azzurra se ilusiona con tener a un jugador que ya fue a buscar. Tiempo atrás, Matías Soulé detalló cómo se produjo el contacto con Luciano Spalletti, quien dirigía al combinado europeo cuando él jugaba en Frosinone: “Había arrancado muy bien el torneo, me llamó el técnico que tenía ahí (Eusebio) Di Francesco y me dijo que me quería llamar Spaletti. Me acuerdo que vino hasta el club y me dijeron: ‘Está Spaletti ahí’. Y yo dije: ‘Uh, ¿qué hace acá?’. Me habló y me dijo lo mismo, que me quería convocar, que tenía que tomar la decisión. Ahí en persona le dije que no, que me perdone, que soy argentino y que quería representar a la Argentina“.

Como respuesta, recibió un elogio del -ahora- ex seleccionador: “Él me dijo que... Aparte, yo chico diciéndole que no, no fue fácil. 'Te felicito porque me dijiste que no, me dijo. Se sorprendió”. De esta manera, eligió un camino inverso a Mateo Retegui, argentino que actualmente representa a ese país del Viejo Continente.

Lleva ocho goles y siete
Lleva ocho goles y siete asistencias en 47 partidos (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Gennaro Gattuso fue el sucesor de Luciano Spalletti al frente de Italia y afronta una difícil misión porque está segundo en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA con nueve puntos, mismo puntaje que Israel, pero mejor diferencia de gol que lo lleva a estar en zona de Repechaje al Mundial 2026. A falta de cuatro duelos para el cierre, está a seis del líder Noruega (15), que tiene un partido más y en la última jornada se mide al conjunto italiano, ausente de relieve en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por otro lado, Martín Guastadisegno habló del comienzo de temporada de su representado con goles a Fiorentina, Hellas Verona y Pisa y participación continental en la UEFA Europa League: “Mati lo está haciendo bien, está rindiendo muy bien en la Roma y se esfuerza por mejorar partido a partido”.

Sin embargo, no he olvidado las críticas del año pasado, cuando, a los dos meses, algunos periódicos escribieron que era el nuevo Iturbe. Vi a un chico que no se desanimó tras el penalti que falló en la Copa, sino que reaccionó de inmediato en Florencia. Tras el gol contra la Fiorentina, animó a sus compañeros a buscar la ventaja; se está convirtiendo en un líder del equipo”, manifestó después de la pena máxima errada ante Lille en la segunda presentación por la Fase Liga de la Europa League. La comparación con Juan Manuel Iturbe ocurre porque el argentino nacionalizado paraguayo solo anotó 5 goles y 4 asistencias en 68 partidos durante su paso por el Giallorossi.

Lionel Scaloni nunca le dio
Lionel Scaloni nunca le dio minutos en la Mayor (Crédito: Reuters/Cristina Vega)

Por último, Guastadisegno detalló que Matías Soulé está cómodo en el cuadro capitalino: “La Roma es un club importante; está muy contento de estar aquí y quiere ayudar a este equipo a ganar la Champions League. En la clasificación de rendimiento, Mati es constantemente uno de los mejores de la liga. Esto significa que está trabajando bien a nivel físico, pero debe seguir creciendo y no conformarse”.

“Ante todo, hay que agradecer a (Claudio) Ranieri la confianza depositada en él el año pasado, ayudándolo a crecer y mejorar partido tras partido. (Gian Piero) Gasperini es uno de los mejores entrenadores de Italia, sigue al pie de la letra las instrucciones del entrenador y los resultados se reflejan en los partidos; lo veo con confianza. También quiero agradecer a Daniele De Rossi, quien lo apoyó incondicionalmente en Roma el verano pasado”, concluyó en una clara omisión a Ivan Juric, quien reemplazó a De Rossi y fue despedido al cabo de 12 encuentros.

Temas Relacionados

Matiás SouléSelección ArgentinaSelección de ItaliaRomaMartín Guastadisegnodeportes-argentina

Últimas Noticias

Se agrava la crisis de Ferrari en la F1: discusiones, reunión de emergencia y pronósticos de un 2026 que “da miedo”

La escudería italiana no levanta su rendimiento en la Máxima y el director Fred Vasseur está en el foco del problema

Se agrava la crisis de

Trompos, choques y un inesperado cruce en reversa de la meta: la increíble definición del Nascar que recorre el mundo

Un vehículo recibió la bandera a cuadros yendo en dirección opuesta. Ocurrió en el final de la Bank of America Roval 400, en el Charlotte Motor Speedway.

Trompos, choques y un inesperado

El súper equipo que busca armar el Inter Miami alrededor de Messi tras los retiros de Busquets y Jordi Alba

La franquicia estadounidense apuesta a cerrar los detalles de la renovación del astro, mientras piensa en tres jugadores de renombre. Uno, ya está acordado de palabra: Sergio Reguilón, ex Real Madrid

El súper equipo que busca

En medio de la preocupación por Russo, Boca volvió al trabajo en Ezeiza: del gesto del plantel al probable equipo ante Barracas

Bajo el mando de Claudio Úbeda, el Xeneize se entrenó en el predio. Quién pica en punta para reemplazar a Leandro Paredes, convocado a la Selección

En medio de la preocupación

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Los mensajes de apoyo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los sindicatos docentes del ala

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky advirtió sobre buques “fantasma”

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

Una bicicleta, 648.000 kilómetros y un sueño cumplido: la historia de Heinz Stücke, el hombre que unió todos los continentes en dos ruedas

TELESHOW
Marley habló de la polémica

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas