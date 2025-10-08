Deportes

Halcones y palomas, parte II: Latorre reveló el conflicto que tuvo con sus ex compañeros de Boca en el grupo de WhatsApp

El analista reveló que debió salir de un grupo con ex jugadores del Xeneize tras el comentario de una acción ocurrida en la revancha de la final de la Libertadores que River ganó en Madrid

Gambete contó que fue insultado por sus ex compañeros por un comentario suyo en la final de la Libertadores 2018 en Madrid

Diego Latorre se desenvuelve como uno de los mejores comentaristas del fútbol argentino, pero su etapa como futbolista continúa siendo parte de su vida en su rutina cotidiana, en la que comparte lugares comunes con sus ex compañeros mientras combina sus labores delante del micrófono. Sin embargo, ese trabajo le jugó una mala pasada en el ámbito personal y este miércoles contó una intimidad de lo que sucedió con sus antiguos laderos en el Xeneize por un análisis de una jugada disputada en la final de la Copa Libertadores 2018 ante el clásico rival, River Plate, en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Yo tengo un grupo, tenía un grupo con los chicos hasta la final de Boca-River en Madrid”, inició su relato Gambeta, luego de haber tenido dos etapas en el cuadro Azul y Oro.

Rápidamente, Juan Simón, con quien también coincidió en esa época, atinó a opinar en ESPN: “Se bajó solo...”. “Juan lo sabe, Juan lo sabe...”, agregó Latorre en un claro mensaje al histórico defensor campeón con esta camiseta.

A continuación, el analista profundizó en lo sucedido: “Estaba en el grupo de Boca hasta que me tocó decir que Andrada le había hecho penal a Pratto. No sabés cómo me empezaron a insultar”. “Juan, no me dejes mentir, mirá cómo se ríe...”, añadió en un intercambio que combinó risas y chistes en el pase entre los programas de Mariano Closs (F12) y Sebastián Vignolo (F90).

Pratto llegó a la pelota
Pratto llegó a la pelota y Andrada está por derribarlo en el área. Cunha no cobró penal (Crédito: Reuters/Juan Medina)

La acción en cuestión tuvo lugar a los 10 minutos de la segunda parte del duelo correspondiente a la revancha de esa final. El equipo de Guillermo Barros Schelotto ganaba 1-0 por el gol de Darío Benedetto y, tras el 2-2 de la ida, sacaba ventaja contra el Millonario cuando un pase filtrado dejó mano a mano a Lucas Pratto. El Oso tocó la pelota antes que el arquero, quien se lo llevó puesto en el área, pero el árbitro uruguayo, Andrés Cunha, no pitó la pena máxima. “Pareció penal”, dijo Diego Latorre en aquel momento y reafirmó tras la repetición: “Sí, lo arrolló”. Finalmente, los de Gallardo dieron vuelta ese encuentro decisivo para levantar el trofeo.

A siete años de esa decisión arbitral, se mostró convencido: “Fue penal para River, y me empezaron a insultar. Una catarata, un aluvión de mensajes. Me tuve que ir”. Aunque les dio una chance por consejo de Simón y el final volvió a ser el mismo: “Juan me rescató, les di una oportunidad para ver si habían cambiado, madurado y en otro partido en la cancha de Boca no me acuerdo qué dije. Lateral, penal... Viste la susceptibilidad que hay hoy con los comentarios y me decían ‘¿qué decís?’ o que me pagaba (Rodolfo) D’Onofrio. Insólito, delirante“.

En este sentido, se produjo un ida y vuelta entre Latorre y Simón. “Parecía que estaba en el medio de La 12. ¿Estoy mintiendo en algo, Juan?“, lo invitó a responder y el panelista del ciclo conducido por Closs se sinceró: “No, para nada”. Ninguno quiso dar nombres de los agresores, aunque Diego aclaró que uno de ellos le pidió disculpas por los improperios.

Actualmente, Latorre es analista de
Actualmente, Latorre es analista de las transmisiones de ESPN Premium

Luego de algunos segundos, el tema volvió a ser eje de la conversación y Mariano Closs se metió al debate: “Ahí tendría que haber habido una mayoría que marcase que el equivocado era el que insultó”. Y Ruggeri le dijo que no debía aceptar las disculpas: “Él tiene que disculparse en el grupo”.

Por otro lado, Juan Simón reveló otra de las internas que tiene el grupo, cuyo administrador es Gustavo Neffa, mediapunta que jugó en Boca Juniors entre 1992 y 1995. “Se fue el administrador que administraba...”, lanzó y se le dibujó una sonrisa pícara ante la repregunta sobre quién era: “Era yo el administrador. En un momento me fui... Hubo una discusión, me fui y volví al día siguiente”.

Por último, contó que este sábado habrá un asado entre los integrantes de ese grupo y lo invitó a Gambeta, quien respondió a pura ironía: “Tengo que consultar con el psiquiatra porque quedé muy mal...”.

