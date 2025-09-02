Deportes

¿Romance en puerta? Afirman que Vinicius se reunió en secreto con una reconocida influencer en España

La estrella del Real Madrid le envió un ramo de flores a la popular presentadora de TV y se intensificaron las especulaciones. Los detalles

Guardar
El portal LeoDias reveló la
El portal LeoDias reveló la reunión secreta entre Vinicius y la influencer Virginia Fonseca

Vinícius Júnior y Virgina Fonseca tuvieron una reunión secreta en España, según reveló el medio LeoDias. El envío de un ramo de flores de parte de la estrella del Real Madrid a la reconocida influencer en la mañana del lunes en Madrid ha intensificado las especulaciones sobre un posible romance. De acuerdo con información obtenida por el portal, el delantero brasileño habría sido el responsable de este gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó los rumores sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

Durante la noche del 1 de septiembre, Virginia Fonseca y Vinícius Júnior compartieron una cena en un restaurante de lujo en la capital española, según la misma investigación exclusiva. Las fuentes consultadas por el portal sostienen que los encuentros entre la creadora de contenido y el deportista se han dado de manera reservada, manteniendo un ambiente de discreción en torno a un posible vínculo sentimental.

Virginia Fonseca fue relacionada sentimentalmente
Virginia Fonseca fue relacionada sentimentalmente con Vinicius Júnior

Hasta el momento, ni Virginia Fonseca, quien arribó ese mismo día a la ciudad española en medio de su gira europea con sus amigos Duda Freire y el asistente Hebert Gomes, ni Vinícius Júnior, quien no fue convocado por la selección brasileña y tuvo su día libre, han emitido declaraciones públicas sobre el tema. El futbolista venía de mostrarse con otras modelos en sus últimas vacaciones.

Vinicius venía de mostrarse junto
Vinicius venía de mostrarse junto a otras mujeres en sus vacaciones en Brasil

La presencia de ambos en Madrid y la interacción en redes sociales, donde se observó a Vinícius Júnior siguiendo una transmisión en vivo de Virginia Fonseca en el momento que mostró el ramo de flores, han generado una amplia repercusión entre sus seguidores, que volvieron viral la escena con el hashtag #VirginiaYVini en Brasil. Las imágenes del encuentro y del envío de flores han circulado ampliamente, reforzando la atención mediática sobre la vida privada de la influencer.

Consultada por el portal LeoDias, la oficina de prensa de Virginia Fonseca sostuvo que “no comenta la vida personal o sexual” de la popular presentadora de TV, y precisó que su viaje a Europa responde a una visita con amigos. Por su parte, los representantes de comunicación de Vinícius Júnior no han ofrecido respuesta hasta el momento. Vale recordar que en julio, Virginia asistió a la fiesta de 25 años de Vinicius en Sítio Lajedo, Río de Janeiro.

Victoria Ruiz posteó una historia en su instagram con una remera que decía Baila Vini Jr.

La vida personal de Virginia Fonseca ha permanecido bajo el foco público desde la disolución de su matrimonio con el cantante Zé Felipe en mayo de 2025, tras cinco años de relación y tres hijos en común: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. Desde la separación, la atención mediática sobre sus actividades y relaciones no ha disminuido.

En paralelo, Zé Felipe ha sido vinculado a rumores de un posible acercamiento con la cantante Ana Castela, mientras que Vinícius Júnior también ha protagonizado titulares por su vida sentimental. En julio de 2025, se le vio acompañado de la modelo venezolana Isabella Ladera, y en 2024, llegó a manifestar públicamente su cercanía con otra influencer, Maju Mazalli.

Isabella Ladera, la influencer venezolana
Isabella Ladera, la influencer venezolana vinculada a Vinicius Jr. y al peruano Hugo García

Entre los datos que han captado la atención del público, destaca que Virginia Fonseca y Vinícius Júnior han optado por no pronunciarse sobre la naturaleza de su relación, manteniendo el hermetismo pese a la difusión de imágenes y gestos como el envío de flores. La gestión de la privacidad por parte de ambos y la ausencia de declaraciones oficiales han contribuido a que las especulaciones continúen creciendo en el entorno digital y mediático.

Las fotos de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca (Foto: Instagram @virginia_fonseca370)
Virginia Fonseca (Foto: Instagram @virginia_fonseca370)

Temas Relacionados

deportes-internacionalVinicius JúniorVirgina FonsecaReal Madrid

Últimas Noticias

Un técnico argentino confesó que su sueño es dirigir a Boca: “Es como el Real Madrid, uno de lo más grandes del mundo”

El entrenador explicó por qué el Xeneize está a la altura del Merengue y respondió sobre las versiones que lo ubicaban como mánager del club de la Ribera

Un técnico argentino confesó que

La angustiosa revelación de Novak Djokovic en medio del US Open que conmovió al tenis

El serbio contó un detalle personal que le provocó tristeza

La angustiosa revelación de Novak

Fue militar, tuvo química con Colapinto y dejó Alpine para ser pieza clave en otro equipo de Fórmula 1

Francis Stokes, ex jefe de mecánicos del team francés, se incorporó a una nueva escudería. Los detalles

Fue militar, tuvo química con

La foto que compartieron De Paul y Paredes que cautivó a los fanáticos de la Selección: el especial mensaje del jugador de Boca

A días de afrontar los próximos compromisos de las Eliminatorias, las figuras de La Scaloneta mostraron la intimidad de la concentración del plantel argentino

La foto que compartieron De

Revelaron por qué colapsó el pase de Dibu Martínez al Manchester United: las razones del tenso clima en Aston Villa

Los Diablos Rojos finalmente contrataron al guardameta Senne Lammens, cuando ya habían acordado los números del vínculo del argentino

Revelaron por qué colapsó el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron dos depósitos de autopartes

Desmantelaron dos depósitos de autopartes robadas en CABA y secuestraron piezas por más de $200 millones

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

INFOBAE AMÉRICA
“Los dilemas de las mujeres

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país