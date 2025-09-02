¿Romance en puerta? Afirman que Vinicius se reunió en secreto con una reconocida influencer en España

El portal LeoDias reveló la reunión secreta entre Vinicius y la influencer Virginia Fonseca

Vinícius Júnior y Virgina Fonseca tuvieron una reunión secreta en España, según reveló el medio LeoDias. El envío de un ramo de flores de parte de la estrella del Real Madrid a la reconocida influencer en la mañana del lunes en Madrid ha intensificado las especulaciones sobre un posible romance. De acuerdo con información obtenida por el portal, el delantero brasileño habría sido el responsable de este gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó los rumores sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

Durante la noche del 1 de septiembre, Virginia Fonseca y Vinícius Júnior compartieron una cena en un restaurante de lujo en la capital española, según la misma investigación exclusiva. Las fuentes consultadas por el portal sostienen que los encuentros entre la creadora de contenido y el deportista se han dado de manera reservada, manteniendo un ambiente de discreción en torno a un posible vínculo sentimental.

Hasta el momento, ni Virginia Fonseca, quien arribó ese mismo día a la ciudad española en medio de su gira europea con sus amigos Duda Freire y el asistente Hebert Gomes, ni Vinícius Júnior, quien no fue convocado por la selección brasileña y tuvo su día libre, han emitido declaraciones públicas sobre el tema. El futbolista venía de mostrarse con otras modelos en sus últimas vacaciones.

La presencia de ambos en Madrid y la interacción en redes sociales, donde se observó a Vinícius Júnior siguiendo una transmisión en vivo de Virginia Fonseca en el momento que mostró el ramo de flores, han generado una amplia repercusión entre sus seguidores, que volvieron viral la escena con el hashtag #VirginiaYVini en Brasil. Las imágenes del encuentro y del envío de flores han circulado ampliamente, reforzando la atención mediática sobre la vida privada de la influencer.

Consultada por el portal LeoDias, la oficina de prensa de Virginia Fonseca sostuvo que “no comenta la vida personal o sexual” de la popular presentadora de TV, y precisó que su viaje a Europa responde a una visita con amigos. Por su parte, los representantes de comunicación de Vinícius Júnior no han ofrecido respuesta hasta el momento. Vale recordar que en julio, Virginia asistió a la fiesta de 25 años de Vinicius en Sítio Lajedo, Río de Janeiro.

La vida personal de Virginia Fonseca ha permanecido bajo el foco público desde la disolución de su matrimonio con el cantante Zé Felipe en mayo de 2025, tras cinco años de relación y tres hijos en común: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. Desde la separación, la atención mediática sobre sus actividades y relaciones no ha disminuido.

En paralelo, Zé Felipe ha sido vinculado a rumores de un posible acercamiento con la cantante Ana Castela, mientras que Vinícius Júnior también ha protagonizado titulares por su vida sentimental. En julio de 2025, se le vio acompañado de la modelo venezolana Isabella Ladera, y en 2024, llegó a manifestar públicamente su cercanía con otra influencer, Maju Mazalli.

Entre los datos que han captado la atención del público, destaca que Virginia Fonseca y Vinícius Júnior han optado por no pronunciarse sobre la naturaleza de su relación, manteniendo el hermetismo pese a la difusión de imágenes y gestos como el envío de flores. La gestión de la privacidad por parte de ambos y la ausencia de declaraciones oficiales han contribuido a que las especulaciones continúen creciendo en el entorno digital y mediático.

