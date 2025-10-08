El revolucionario método “pirata” que implementó el entrenador de la selección Sub 21 de Italia: para qué sirve

Silvio Baldini utiliza un peculiar método de entrenamiento con la selección italiana Sub 21

La rutina de entrenamiento de la selección de Italia Sub 21 ha generado repercusiones en el mundo del fútbol luego de darse a conocer el plan que utiliza el director técnico Silvio Baldini, quien introdujo métodos poco convencionales que buscan potenciar tanto el rendimiento físico como la fortaleza mental de los jugadores. En una de las últimas prácticas, los futbolistas de la Azzurri sorprendieron al saltar al campo con un ojo cubierto con un parche negro, al estilo pirata, y generando curiosidad entre los presentes en Bagno di Romagna.

El seleccionador, que asumió el cargo con plena autonomía otorgada por Gianluigi Buffon y Gabriele Gravina, implementó este tipo de ejercicios en sus anteriores etapas en Catania, Palermo y Pescara. El objetivo principal de la práctica, que consiste en alternar la cobertura de un ojo —primero el dominante, luego el otro y finalmente ninguno—, es obligar a los jugadores a utilizar la mente y el cuerpo para interpretar el juego, más allá de la simple percepción visual. “Quiero empujar a los chicos a mirar el campo no solo con los ojos, sino con la mente y con el cuerpo”, explicó Baldini, en el primer entrenamiento de septiembre en Tirrenia.

La metodología de trabajo, que también se utiliza en deportes como el boxeo, se basa en sesiones breves de hasta 20 minutos y se divide en tres fases, explica un artículo publicado en La Gazzetta dello Sport. Primero se cubre el ojo dominante, después el contrario y, por último, se retira la venda. Esta dinámica, de acuerdo con el técnico italiano, permite a los futbolistas simular una discapacidad visual grave, lo que les exige un nivel de concentración superior, mejora la velocidad de ejecución y los reflejos, y los prepara para reaccionar ante situaciones adversas. Baldini sostiene que una concentración extrema puede reducir tanto la fatiga como las limitaciones físicas durante los partidos.

Silvio Baldini, entrenador de Italia sub-21, entregó un parche a sus futbolistas para mejorar la capacidad de respuesta y coordinación.



Nos regaló estas imágenes 🇮🇹🏴‍☠️ pic.twitter.com/Z5ppYF1ckY — Adrián Soria (@adrsoria) October 8, 2025

Además, durante la concentración en la localidad costera de Tirrena, el equipo italiano aprovechó el entorno para realizar ejercicios de recuperación en el agua salada, bajo la atenta mirada de los bañeros. La Azzrurrina se desplazó a la playa y alternó el trabajo entre el mar y la arena, una experiencia que, por cuestiones climáticas, no podrá repetirse en invierno, aunque el seleccionador se las arregló para armar nuevas actividades.

El cambio de paradigma en las prácticas no se limitó solamente al terreno de juego. Baldini dio un giro en la organización de la convivencia en el hotel y eliminó las habitaciones individuales. Inspirado por la experiencia de otros entrenadores, el técnico dispuso que los jugadores compartan habitación con compañeros del mismo puesto para fomentar el diálogo técnico, mientras que los arqueros comparten una habitación triple. Además, el DT promueve la comunicación interna, invitando a los futbolistas a explicar los ejercicios a los recién llegados y fortaleciendo así la cohesión del grupo.

El equipo italiano también disfruta de momentos de distensión, como cenas grupales fuera del hotel, amplía el medio. Recientemente, la Sub 21 cenó en una granja cercana y, en septiembre, lo hizo en un restaurante. No obstante, la disciplina se mantiene: los teléfonos celulares están prohibidos en el vestuario y deben permanecer apagados en las habitaciones o depositados en un canasto hasta que concluyen los entrenamientos, que se desarrollan bajo la supervisión del cuerpo técnico, integrado por el asistente Barzagli, Nardini, el hijo de Baldini, Mattia, Labricciola, el preparador de arqueros Pardini y el preparador físico Azzone.

En el horizonte, Baldini planea llevar a todo el grupo a la ciudad de Carrara, su lugar de residencia, con el objetivo de tener una jornada de búsqueda de setas (parte comestible de los hongos) como parte de su enfoque integral. Así, la selección italiana Sub 21 busca afianzarse de cara al partido en el Europeo ante Ucrania el próximo 13 de octubre por el Grupo E, que comparte con Polonia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Armenia y Montenegro.