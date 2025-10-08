Deportes

El revolucionario método “pirata” que implementó el entrenador de la selección Sub 21 de Italia: para qué sirve

Silvio Baldini utilizó una práctica poco habitual en el fútbol para mejorar la capacidad de concentración de sus jugadores

Guardar
Silvio Baldini utiliza un peculiar
Silvio Baldini utiliza un peculiar método de entrenamiento con la selección italiana Sub 21

La rutina de entrenamiento de la selección de Italia Sub 21 ha generado repercusiones en el mundo del fútbol luego de darse a conocer el plan que utiliza el director técnico Silvio Baldini, quien introdujo métodos poco convencionales que buscan potenciar tanto el rendimiento físico como la fortaleza mental de los jugadores. En una de las últimas prácticas, los futbolistas de la Azzurri sorprendieron al saltar al campo con un ojo cubierto con un parche negro, al estilo pirata, y generando curiosidad entre los presentes en Bagno di Romagna.

El seleccionador, que asumió el cargo con plena autonomía otorgada por Gianluigi Buffon y Gabriele Gravina, implementó este tipo de ejercicios en sus anteriores etapas en Catania, Palermo y Pescara. El objetivo principal de la práctica, que consiste en alternar la cobertura de un ojo —primero el dominante, luego el otro y finalmente ninguno—, es obligar a los jugadores a utilizar la mente y el cuerpo para interpretar el juego, más allá de la simple percepción visual. “Quiero empujar a los chicos a mirar el campo no solo con los ojos, sino con la mente y con el cuerpo”, explicó Baldini, en el primer entrenamiento de septiembre en Tirrenia.

La metodología de trabajo, que también se utiliza en deportes como el boxeo, se basa en sesiones breves de hasta 20 minutos y se divide en tres fases, explica un artículo publicado en La Gazzetta dello Sport. Primero se cubre el ojo dominante, después el contrario y, por último, se retira la venda. Esta dinámica, de acuerdo con el técnico italiano, permite a los futbolistas simular una discapacidad visual grave, lo que les exige un nivel de concentración superior, mejora la velocidad de ejecución y los reflejos, y los prepara para reaccionar ante situaciones adversas. Baldini sostiene que una concentración extrema puede reducir tanto la fatiga como las limitaciones físicas durante los partidos.

Además, durante la concentración en la localidad costera de Tirrena, el equipo italiano aprovechó el entorno para realizar ejercicios de recuperación en el agua salada, bajo la atenta mirada de los bañeros. La Azzrurrina se desplazó a la playa y alternó el trabajo entre el mar y la arena, una experiencia que, por cuestiones climáticas, no podrá repetirse en invierno, aunque el seleccionador se las arregló para armar nuevas actividades.

El cambio de paradigma en las prácticas no se limitó solamente al terreno de juego. Baldini dio un giro en la organización de la convivencia en el hotel y eliminó las habitaciones individuales. Inspirado por la experiencia de otros entrenadores, el técnico dispuso que los jugadores compartan habitación con compañeros del mismo puesto para fomentar el diálogo técnico, mientras que los arqueros comparten una habitación triple. Además, el DT promueve la comunicación interna, invitando a los futbolistas a explicar los ejercicios a los recién llegados y fortaleciendo así la cohesión del grupo.

El equipo italiano también disfruta de momentos de distensión, como cenas grupales fuera del hotel, amplía el medio. Recientemente, la Sub 21 cenó en una granja cercana y, en septiembre, lo hizo en un restaurante. No obstante, la disciplina se mantiene: los teléfonos celulares están prohibidos en el vestuario y deben permanecer apagados en las habitaciones o depositados en un canasto hasta que concluyen los entrenamientos, que se desarrollan bajo la supervisión del cuerpo técnico, integrado por el asistente Barzagli, Nardini, el hijo de Baldini, Mattia, Labricciola, el preparador de arqueros Pardini y el preparador físico Azzone.

En el horizonte, Baldini planea llevar a todo el grupo a la ciudad de Carrara, su lugar de residencia, con el objetivo de tener una jornada de búsqueda de setas (parte comestible de los hongos) como parte de su enfoque integral. Así, la selección italiana Sub 21 busca afianzarse de cara al partido en el Europeo ante Ucrania el próximo 13 de octubre por el Grupo E, que comparte con Polonia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Armenia y Montenegro.

Temas Relacionados

selección de ItaliaSub 21Silvio Baldini

Últimas Noticias

La selección argentina vence 2-0 a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

Alejo Sarco y Maher Carrizo le dan la ventaja a la Albiceleste en Santiago de Chile. México espera en la siguiente ronda. Televisa Telefe y DSports

La selección argentina vence 2-0

7 frases de Mastantuono: por qué Messi es “el mejor entrenador”, de qué habla con Mbappé y su cábala en el Mundial de Qatar

El fantasista disfruta de su presente en el Real Madrid y en la selección argentina y sueña con pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026

7 frases de Mastantuono: por

Halcones y palomas, parte II: Latorre reveló el conflicto que tuvo con sus ex compañeros de Boca en el grupo de WhatsApp

El analista reveló que debió salir de un grupo con ex jugadores del Xeneize tras el comentario de una acción ocurrida en la revancha de la final de la Libertadores que River ganó en Madrid

Halcones y palomas, parte II:

Las inéditas anécdotas de Bielsa en la Selección: el líder silencioso, el día que ofendió a Batistuta y el ayudante de Scaloni que lloró en un vestuario

El Loco desclasificó historias de su época como entrenador de la Albiceleste. Sorín, Heinze, Samuel y Batigol, los implicados

Las inéditas anécdotas de Bielsa

Los jugadores que analiza sumar Racing para las semifinales de la Libertadores ante el Flamengo: el delantero que pica en punta

Gustavo Costas quiere sumar a un nuevo refuerzo para la ofensiva de la Academia, tras la lesión de Elías Torres

Los jugadores que analiza sumar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Francisco Gil White: “Siempre que

Francisco Gil White: “Siempre que hay una gran persecución de judíos, a todos nos están esclavizando”

Kristalina Georgieva: “Tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI”

El Tesoro vendió otros USD 330 millones en el mercado para mantener al dólar dentro de la banda cambiaria

La extraña renuncia del procurador general de Jujuy luego de ser suspendido por la Legislatura

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump analiza viajar a

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

TELESHOW
Juana Repetto se sinceró acerca

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”