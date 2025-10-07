Deportes

El comunicado de Boca Juniors sobre el estado de salud de Russo: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”

El Xeneize, a través de sus redes sociales, brindó información sobre el delicado presente que transita el entrenador

Boca Juniors compartió un comunicado
Boca Juniors compartió un comunicado con información del estado de salud del entrenador, Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Este fue el mensaje que el Xeneize dio a conocer mediante sus redes sociales sobre el estado de salud del entrenador de 69 años quien no estuvo presente en los últimos dos partidos del equipo.

El comunicado de Boca Juniors
El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Miguel Russo

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja. Esta situación lo mantuvo alejado tanto de los últimos dos partidos oficiales como de las prácticas del primer equipo en Boca Predio. Por ello, en la contundente victoria de Boca por 5-0 frente a Newell’s el domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al frente fueron Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los asistentes del cuerpo técnico.

La preocupación en el entorno de Boca Juniors se intensificó tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido en el que Russo tampoco estuvo presente. El entrenador ya había atravesado complicaciones de salud semanas atrás: luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 31 de agosto, se sometió a una serie de chequeos médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria. Posteriormente, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que requirió su atención e internación en la clínica Fleni.

Artículo en desarrollo...

