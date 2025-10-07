Deportes

Susto en la Liga Nacional de básquet: se descompensó un jugador de Atenas antes del duelo contra Racing de Chivilcoy

Germán Misetich se desplomó en la cancha y debió ser hospitalizado. Qué dice el parte médico del club cordobés

Guardar
Germán Misetich se desvaneció antes del partido frente a Racing de Chivilcoy y fue trasladado al hospital

La preocupación se apoderó por unos instantes del ambiente en el estadio de Racing de Chivilcoy, donde antes del inicio del partido entre Atenas de Córdoba y el equipo local por la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquet, el jugador visitante Germán Misetich se descompensó en la cancha, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital más cercano.

El incidente ocurrió el lunes 6 de octubre en la previa del encuentro que Atenas le ganó a Racing 83-80. El resultado en favor del Griego terminó siendo anecdótico, ya que el foco estuvo puesto en la recuperación del jugador cordobés de 20 años. Según reportó el diario La Voz del Interior, Misetich había jugado minutos antes el partido de la Liga Próximo (Ex Liga de Desarrollo) con su club y se preparaba para el duelo de Liga Nacional con el primer equipo cuando se desmayó repentinamente en la zona del banco de suplentes. Tras advertir la situación, sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas pidieron la rápida asistencia del personal médico, que acudió al instante con una camilla.

El club cordobés informó en la mañana del martes que Germán Misetich se está recuperando y que en las próximas horas regresará a Córdoba para continuar con los estudios médicos necesarios. Según expresa el comunicado oficial, el jugador permanecerá bajo observación y deberá someterse a nuevos análisis una vez que arribe a la provincia.

Germán Misetich, jugador de Atenas
Germán Misetich, jugador de Atenas de Córdoba (Prensa Liga Nacional)

A pesar de su protagonismo en la Liga Próximo, Misetich aún no ha debutado con el primer equipo de Atenas en la presente temporada. Antes del episodio de salud, el juvenil había sumado 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en la derrota de su equipo ante Racing por 84-72. Sus promedios en la competencia alcanzan 17 puntos, 8,3 rebotes, 3,0 robos y 0,7 tapas por partido, lo que llevó a ser considerado para sumar minutos con el elenco oficial de La Liga.

Por último, Atenas expresó su agradecimiento tanto al Hospital Municipal de Chivilcoy que recibió al joven como a Racing de Chivilcoy por la atención brindada desde el primer momento. Misetich ya se encuentra acompañado por su familia y se espera que retome su actividad habitual tras completar los controles médicos indicados.

Por su parte, el equipo que dirige Gustavo Peirone consiguió su primera victoria en la Liga gracias al buen trabajo de Nicolás Zurschmitten, con 18 puntos, y otros 14 tantos del extranjero Nakye Sanders. Atenas volverá a jugar mañana en Junín frente a Argentino en busca de una nueva alegría deportiva y a la espera de novedades favorables en torno a su joven jugador.

EL PARTE MÉDICO DE ATENAS DE CÓRDOBA

El juvenil sufrió una descompensación, fue trasladado a un hospital, se le realizaron estudios y respondió favorablemente.

Ya se encuentra con su familia y en las próximas horas regresará a Córdoba para continuar con los análisis necesarios.

Agradecemos la atención recibida desde el primer momento por parte del Club Racing de Chivilcoy como también del Hospital Municipal de Chivilcoy.

El parte médico de Atenas
El parte médico de Atenas sobre la salud de Germán Misetich (@Atenas_oficial)

Temas Relacionados

Liga NacionalBásquetAtenasGermán MisetichRacing de Chivilcoydeportes-argentina

Últimas Noticias

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Los mensajes de apoyo del

Scaloni habló antes de los amistosos de la Selección: su charla con Messi y los nombres que que quiere ver “si pueden subirse al barco”

El entrenador de la Albiceleste remarcó su intención de probar “gente nueva” en los cruces contra Venezuela y Puerto Rico

Scaloni habló antes de los

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la eufórica charla de Matías Almeyda con el plantel del Sevilla antes del triunfo ante el Barcelona

El Pelado les recordó a sus jugadores que el conjunto andaluz no le ganaba al Culé desde hacía una década. “Más motivación que esa no pueden tener”, enfatizó

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la

El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras el anuncio de su retiro: “¿Quién me va a dar los pases atrás?"

El lateral izquierdo, socio del astro argentino tanto en el Barcelona como en el Inter Miami, confirmó que colgará los botines al final de la temporada

El nostálgico mensaje de Messi

Se retiró el último “sobreviviente” de la Generación Dorada: Carlos Delfino anunció que deja el básquet a los 43 años

El santafesino tomó la decisión luego de 27 años de carrera que incluyó cuatro títulos con la selección argentina y pasos por la NBA y Europa

Se retiró el último “sobreviviente”
ÚLTIMAS NOTICIAS
La fiscalía con competencia electoral

La fiscalía con competencia electoral dictaminó que Karen Reichardt sea quien encabece la boleta de LLA

Un violento choque frontal en la Ruta Provincial 51 terminó con un auto prendido fuego y hay tres heridos graves

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

El Tesoro volvió a intervenir fuerte en el mercado y el dólar cerró estable mientras se negocia en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”