Susto en la Liga Nacional de básquet: se descompensó un jugador de Atenas antes del duelo contra Racing de Chivilcoy

Germán Misetich se desvaneció antes del partido frente a Racing de Chivilcoy y fue trasladado al hospital

La preocupación se apoderó por unos instantes del ambiente en el estadio de Racing de Chivilcoy, donde antes del inicio del partido entre Atenas de Córdoba y el equipo local por la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquet, el jugador visitante Germán Misetich se descompensó en la cancha, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital más cercano.

El incidente ocurrió el lunes 6 de octubre en la previa del encuentro que Atenas le ganó a Racing 83-80. El resultado en favor del Griego terminó siendo anecdótico, ya que el foco estuvo puesto en la recuperación del jugador cordobés de 20 años. Según reportó el diario La Voz del Interior, Misetich había jugado minutos antes el partido de la Liga Próximo (Ex Liga de Desarrollo) con su club y se preparaba para el duelo de Liga Nacional con el primer equipo cuando se desmayó repentinamente en la zona del banco de suplentes. Tras advertir la situación, sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas pidieron la rápida asistencia del personal médico, que acudió al instante con una camilla.

El club cordobés informó en la mañana del martes que Germán Misetich se está recuperando y que en las próximas horas regresará a Córdoba para continuar con los estudios médicos necesarios. Según expresa el comunicado oficial, el jugador permanecerá bajo observación y deberá someterse a nuevos análisis una vez que arribe a la provincia.

Germán Misetich, jugador de Atenas de Córdoba (Prensa Liga Nacional)

A pesar de su protagonismo en la Liga Próximo, Misetich aún no ha debutado con el primer equipo de Atenas en la presente temporada. Antes del episodio de salud, el juvenil había sumado 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en la derrota de su equipo ante Racing por 84-72. Sus promedios en la competencia alcanzan 17 puntos, 8,3 rebotes, 3,0 robos y 0,7 tapas por partido, lo que llevó a ser considerado para sumar minutos con el elenco oficial de La Liga.

Por último, Atenas expresó su agradecimiento tanto al Hospital Municipal de Chivilcoy que recibió al joven como a Racing de Chivilcoy por la atención brindada desde el primer momento. Misetich ya se encuentra acompañado por su familia y se espera que retome su actividad habitual tras completar los controles médicos indicados.

Por su parte, el equipo que dirige Gustavo Peirone consiguió su primera victoria en la Liga gracias al buen trabajo de Nicolás Zurschmitten, con 18 puntos, y otros 14 tantos del extranjero Nakye Sanders. Atenas volverá a jugar mañana en Junín frente a Argentino en busca de una nueva alegría deportiva y a la espera de novedades favorables en torno a su joven jugador.

EL PARTE MÉDICO DE ATENAS DE CÓRDOBA

El juvenil sufrió una descompensación, fue trasladado a un hospital, se le realizaron estudios y respondió favorablemente.

Ya se encuentra con su familia y en las próximas horas regresará a Córdoba para continuar con los análisis necesarios.

Agradecemos la atención recibida desde el primer momento por parte del Club Racing de Chivilcoy como también del Hospital Municipal de Chivilcoy.

El parte médico de Atenas sobre la salud de Germán Misetich (@Atenas_oficial)