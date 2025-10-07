El rompecabezas de Gallardo: las 15 bajas que sufrirá River Plate para afrontar el partido ante Sarmiento

River tendrá varias bajas para el partido con Sarmiento (REUTERS/Agustin Marcarian)

La próxima jornada del Torneo Clausura presentará un desafío inédito para River Plate, que deberá afrontar el encuentro ante Sarmiento con una plantilla severamente reducida. Marcelo Gallardo se verá obligado a reorganizar su equipo debido a la ausencia de varios futbolistas.

El partido, programado para el domingo a las 19:15 en el estadio Monumental, será la oportunidad para que el Millonario se reponga de la caída sufrida ante Rosario Central por 2-1. Además, el equipo acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura y ha perdido cinco de los últimos seis partidos considerando todas las competiciones.

Las bajas se distribuyen entre convocatorias a selecciones nacionales, sanciones disciplinarias y lesiones. En el marco de la fecha FIFA, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero viajaron a Miami para sumarse a la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, que enfrentará a Venezuela el viernes y a Puerto Rico el lunes siguiente.

A la lista de convocados se suman Juanfer Quintero y Kevin Castaño, quienes partieron hacia Texas para disputar con la selección de Colombia los amistosos frente a México (sábado) y Canadá (martes próximo). Por su parte, Matías Galarza Fonda afronta el desplazamiento más extenso: jugará con Paraguay ante Japón en Osaka (viernes) y contra Corea del Sur en Seúl. La distancia y el cambio horario hacen prever que Galarza Fonda será el último en reincorporarse y probablemente no participe en la práctica del miércoles siguiente.

La nómina de ausencias se amplía con Ian Subiabre, quien integra la selección argentina sub-20 que compite en el Mundial de Chile. Su disponibilidad para el partido dependerá del resultado del encuentro de octavos de final ante Nigeria: si el equipo dirigido por Placente queda eliminado el miércoles, Subiabre podría regresar a tiempo para sumarse a la convocatoria, aunque llegaría al duelo con pocos entrenamientos.

En el plano disciplinario, Maxi Salas debe cumplir la segunda fecha de suspensión tras su expulsión frente a Deportivo Riestra, mientras que Juan Carlos Portillo recibió la tarjeta roja en el último compromiso ante Rosario Central.

El propio entrenador manifestó su descontento por la acumulación de ausencias, especialmente por la coincidencia del calendario local con la fecha FIFA. “No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale. Pero el calendario ya estaba así de antemano, lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado por jugadores en selección y otros de expulsiones y lesiones. Hay que afrontar lo que venga”, expresó Gallardo tras el partido contra Central.

Además de estas bajas, se puede ampliar el conteo si se les suman los lesionados. Enzo Pérez y Sebastián Driussi, que se lesionaron en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, aún no se encuentran óptimas condiciones.

En tanto, Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini están atravesando la recuperación de sus respectivas lesiones ligamentarias. Por último, Gonzalo Pity Martínez sufrió una distensión muscular en el gemelo izquierdo a mediados de septiembre y aún no ha visto minutos.

LA LISTA COMPLETA DE LAS BAJAS DE RIVER Y LOS MOTIVOS

Gonzalo Montiel: convocado Marcos Acuña: convocado Gonzalo Rivero: convocado Kevin Castaño: convocado Juan Fernando Quintero: convocado Matías Galarza: convocado Juan Portillo: expulsado Maximiliano Salas: expulsado Maximiliano Meza: lesión Germán Pezzella: lesión Enzo Pérez: lesión Giorgio Costantini: lesión Sebastián Driussi: lesión Agustín Ruberto: lesión Gonzalo Martínez: lesión