Deportes

Argentina cayó ante Brasil por penales en la final de la Liga Evolución Sub 15: la promesa de River que descolló

La selección albiceleste perdía 2-0, pero logró empatar con dos goles de Bruno Cabral, máximo anotador del torneo. Luego, tropezó desde los 12 pasos

Guardar
Brasil venció a Argentina por penales en la Liga Evolución Sub 15

La selección argentina Sub-15 estuvo cerca de consagrarse en Paraguay, pero la definición por penales ante Brasil en la final de la Liga Evolución le negó el título tras un empate 2-2 en los 80 minutos reglamentarios. El desenlace, que terminó 5-4 a favor de la Verdeamarela desde los doce pasos, dejó a los juveniles albicelestes con la medalla de plata en un certamen que, más allá del resultado, se consolidó como una plataforma clave para el desarrollo de futuras promesas del fútbol nacional.

El partido decisivo, disputado en el marco del torneo organizado por la Conmebo en Paraguay, ofreció todos los ingredientes de un clásico sudamericano. Brasil tomó la delantera con dos goles: el primero llegó tras una jugada individual de Santos, quien desbordó por la banda derecha y definió con un remate cruzado imposible para el arquero Ramírez. El segundo tanto, obra de Riveiro, amplió la ventaja tras una rápida combinación en el área argentina.

La reacción albiceleste llegó de la mano de Bruno Cabral, delantero de River Plate y figura del torneo, quien lideró la remontada con un doblete que igualó el marcador y forzó la definición desde el punto penal. En la tanda, la efectividad brasileña fue total y el arquero rival detuvo el disparo de Román González, sellando el triunfo del Scratch.

El momento de la premiación
El momento de la premiación de Brasil

La actuación de Bruno Cabral resultó determinante a lo largo de la competencia. El atacante de River fue el máximo goleador del certamen, anotando 10 de los 11 goles convertidos por la Selección Argentina Sub-15 en el torneo. Su capacidad para aparecer en los momentos clave quedó evidenciada tanto en la fase de grupos como en la final, donde su doblete permitió a los dirigidos por Adrián Gallará revertir una situación adversa y mantener la ilusión hasta el último instante.

El talento notable del joven del Millonario ha captado la atención de los hinchas por su capacidad goleadora y su enfoque profesional, a pesar de su escasa edad. Este atacante, que actualmente integra la Octava División del club de Núñez, ha marcado 21 goles en sus últimas 15 presentaciones con La Banda, lo que le permitió integrar la nómina del representativo nacional.

Durante el año pasado, Cabral se desempeñó en la Novena División, donde se consagró como el máximo goleador juvenil de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al convertir 27 tantos en 26 encuentros y contribuir de manera decisiva a la obtención del campeonato por parte de su equipo.

El compromiso y la disciplina son facetas que caracterizan a Cabral en su proceso de formación. Según sus allegados, el joven es considerado “un profesional de 15 años”, ya que complementa su entrenamiento habitual con el acompañamiento de un psicólogo y un nutricionista. Además, sigue una rutina personalizada de movilidad y prevención de lesiones, y dedica tiempo específico al trabajo físico y técnico con la pelota.

La entrega de medallas a
La entrega de medallas a Argentina

El recorrido de la selección argentina Sub-15 en la Liga Evolución fue impecable en el tiempo reglamentario. El equipo debutó con una victoria 3-0 sobre Bolivia, impulsada por un triplete de Cabral. En la segunda jornada, superó 2-1 a Chile, nuevamente con dos goles del delantero de River. La tercera fecha trajo un triunfo 2-0 ante Paraguay, con tantos de González y Cabral. Tras quedar libre en la cuarta fecha, los juveniles cerraron la fase de grupos con un 2-1 frente a Uruguay, donde Cabral volvió a marcar por duplicado. Este recorrido invicto les permitió acceder directamente a la final, donde, pese a la derrota en penales, el equipo demostró solidez y carácter competitivo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalselección argentinaselección de BrasilLiga Evolución Sub 15Bruno Cabraldeportes-argentina

Últimas Noticias

Deportivo Riestra iguala con Vélez y mantiene la cima de la zona B del Torneo Clausura

El Malevo recibe al Fortín en un duelo clave por la punta de su grupo. Luego, la Academia chocará contra la Lepra mendocina en busca de enderezar su presente en el plano local

Deportivo Riestra iguala con Vélez

La FIFA reveló cómo fue el proceso de suspensión a siete jugadores por falsificación de documentos: los tres argentinos involucrados

La entidad que rige en el fútbol realizó una exhaustiva investigación con la que confirmó dicha irregularidad y el año de sanción

La FIFA reveló cómo fue

Las revelaciones de la medallista olímpica que se convirtió en figura en OnlyFans: “Recibo solicitudes extrañas”

Alysha Newman ganó el bronce en París 2024, en salto con garrocha, y se convirtió en una estrella en la plataforma para adultos

Las revelaciones de la medallista

El insólito motivo por el que una figura europea no logró viajar para sumarse a su selección: “Es una situación de fuerza mayor”

El delantero del Corinthians, Memphis Depay, no pudo salir de Brasil y Ronald Koeman analiza variantes para su ofensiva

El insólito motivo por el

“Lo único positivo de Alpine”: los elogios de un medio especializado a Colapinto y su lugar en el ranking del GP de Singapur

El argentino completó una notable carrera en Marina Bay y portales europeos indican que sus actuaciones lo acercan a su continuidad en la Fórmula 1

“Lo único positivo de Alpine”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia del joven que

La historia del joven que tenía síntomas de gripe y perdió las piernas tras una infección inesperada

Cocaína en tubos de plástico: el particular método de venta de una banda dedicada al narcomenudeo en Moreno

Declaró como testigo un empresario de la aviación vinculado a los vuelos de José Luis Espert y “Fred” Machado

Casación confirmó que el juicio por la tragedia del ARA San Juan se realizará en Santa Cruz

Receta de galletas de chía y vainilla, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
¿Qué hará la Unión Europea

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

TELESHOW
Wanda Nara, sobre Maxi López

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz