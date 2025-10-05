Se definieron los dos equipos que jugarán la final por el ascenso a la Liga Profesional: los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Fermín Antonini convirtió para el Lobo, que jugará la final por el ascenso a Primera División con el Deportivo Madryn

Se disputó la última fecha de la Primera B Nacional y se conocieron a los dos equipos que jugarán la final por el ascenso a la Liga Profesional. Luego de un domingo cargado de intensidad, con varios partidos en simultáneo, Gimnasia de Mendoza le ganó 1-0 como local a Defensores de Belgrano, se quedó con el primer puesto de la Zona B y chocará el próximo fin de semana (resta definir si es sábado o domingo) ante Deportivo Madryn (ganador de la Zona A) por un lugar en la máxima categoría. El cotejo se jugará en terreno neutral con estadio a confirmar por la organización.

El Lobo mendocino, comandado por Ariel Broggi, vibró con un triunfo apretado ante sus hinchas gracias al gol de Fermín Antonini a los 75 minutos. Este resultado determinó que los cuyanos quedaron como líderes absolutos, con 63 puntos (17 triunfos, 12 empates y 5 derrotas) y enfrente tendrán al elenco dirigido por Leandro Gracián, que tendrá una oportunidad histórica de jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. Gimnasia estuvo 9 temporadas en el antiguo Campeonato Nacional de Primera en las décadas del ‘70 y ‘80.

Además de conocerse a los dos finalistas de la B Nacional, también quedaron conformados los cruces del Reducido, el mini torneo con duelos de eliminación directa que determinará el segundo equipo ascendido. En los duelos de la Zona B, Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2-1 a Central Norte de Salta y quedó segundo, mientras que Estudiantes de Buenos Aires rescató un punto en Santiago del Estero ante Mitre que le permitió terminar en el tercer lugar. Cuarto quedó Deportivo Morón, que empató 1-1 ante Chaco For Ever (finalizó octavo). La quinta posición le corresponde a Gimnasia de Jujuy, que cumplió en el Norte con una victoria 2-0 ante Chacarita. Sexto culminó Temperley (goleó 3-0 a Nueva Chicago) y séptimo, Agropecuario, que se impuso 2-0 en Carlos Casares a San Telmo.

El gol de Fermín Antonini para la victoria de Gimnasia de Mendoza (@GimnasiaMendoza)

Cabe recordar que el sábado se disputó la última jornada de la Zona A, en la cual quedaron conformados de la siguiente manera las posiciones de cara al Reducido, sacando a Deportivo Madryn que finalizó primero: se clasificaron Atlanta (2°), Tristán Suárez (3°), Gimnasia y Tiro de Salta (4°), San Miguel (5°), San Martín de Tucumán (6°), Deportivo Maipú (7°) y Patronato (8°). Además, también quedaron definidos los cuatro equipos que descendieron a la Tercera División: Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada.

De esta manera, el torneo de la Primera B Nacional continuará con los cruces de cuartos de final del Reducido, que enfrentarán a los equipos de ambas zonas según su ubicación en la tabla, a partido único en cancha del mejor posicionado. El perdedor de la final por el ascenso se unirá al cuadro en semifinales.

LOS CRUCES DEL REDUCIDO:

Atlanta (2°A) vs Chaco For Ever (8°B)

Estudiantes Río Cuarto (2°B) vs Patronato (8°A)

Tristán Suárez (3°A) vs Agropecuario (7°B)

Estudiantes de Buenos Aires (3°B) vs Deportivo Maipú (7°A)

Gimnasia y Tiro de Salta (4°A) vs Temperley (6°B)

Deportivo Morón (4°B) vs San Martín de Tucumán (6°A)

Gimnasia de Jujuy (5°B) vs San Miguel (5°A) (El Lobo jujeño terminó con mejor puntaje y será local)