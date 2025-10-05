Deportes

Así quedó la lucha por el título de pilotos en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur: Norris y Verstappen le descontaron al líder Piastri

El australiano no pudo subirse al podio y se acorta la distancia en la tabla general

McLaren es el protagonista de
McLaren es el protagonista de la temporada (Reuters)

El equipo McLaren celebró en Singapur la obtención de su décimo título en el Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1, una consagración que llegó seis fechas antes de la conclusión del calendario. La escudería británica también continuó consolidando su supremacía en la tabla general con la suma de puntos obtenida por Oscar Piastri y Lando Norris, gracias a sus resultados en el circuito urbano asiático.

El Gran Premio de Singapur terminó con la victoria de George Russell (Mercedes), quien se impuso desde la pole y sumó su quinto triunfo en la categoría. Max Verstappen (Red Bull) ocupó el segundo lugar, mientras que Lando Norris alcanzó el podio con el tercer puesto, aportando puntos determinantes para que McLaren mantuviera la diferencia matemática inalcanzable frente a sus perseguidores en el certamen de constructores.

El resultado fue suficiente para que la formación de Woking quedara fuera del alcance de Mercedes y Ferrari en la clasificación acumulada. Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, concluyó en la cuarta posición, sumando unidades vitales que reforzaron tanto la lucha interna en el equipo como la ventaja colectiva. Tras este desempeño, la escudería británica llegó a 650 puntos en el campeonato de equipos, manteniendo una distancia inalcanzable frente a los 325 de Mercedes y los 300 de Ferrari.

En el plano individual, la batalla por el título de pilotos muestra una definición abierta entre los dos representantes de McLarenOscar Piastri, con un total acumulado de 336 puntos, sostiene una brecha de 22 unidades sobre Lando Norris (314), mientras que Max Verstappen (Red Bull) sigue de cerca con 273 puntos y aspira a sostener sus posibilidades.

Verstappen lucha por mantener su
Verstappen lucha por mantener su título en el Mundial de Pilotos (Reuters)

El evento también ofreció avances individuales relevantes, como la labor del debutante Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien cruzó la meta en quinta posición, y el desempeño de los pilotos de FerrariCharles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos entre los siete primeros. El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el decimosexto lugar, en un fin de semana sin sumar puntos.

Con seis carreras aún por disputarse, el certamen de pilotos proyecta un cierre de año centrado en el enfrentamiento directo entre Oscar Piastri y Lando Norris bajo los colores de McLaren, mientras que la consagración en constructores ya garantiza que la fábrica de Woking cierre 2025 como la referencia absoluta del campeonato. La siguiente cita del calendario será el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, prevista para el 19 de octubre.

Clasificación de Pilotos tras el GP de Singapur:

1- Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 314 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 273 puntos

4- George Russell (Mercedes): 237 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 173 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 127 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 88 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Fernando Alonso (Aston Martin): 34 puntos

12- Carlos Sainz (Williams): 32 puntos

13- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

14- Liam Lawson (Racing Bulls): 30

15- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

16- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

17- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

19- Oliver Bearman (Haas): 18 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación de Constructores tras el GP de Singapur:

1- McLaren: 650 puntos

2- Mercedes: 325 puntos

3- Ferrari: 300 puntos

4- Red Bull: 290 puntos

5- Williams: 102 puntos

6- Racing Bulls: 72 puntos

7- Aston Martin: 66 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 46 puntos

10-Alpine: 20 puntos

