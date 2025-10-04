Deportes

Comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están las tablas, la clasificación a las copas y el descenso

Este viernes se jugaron tres partidos en una jornada marcada por el clásico cordobés y las presentaciones de Boca Juniors en La Bombonera y River Plate ante el Central de Ángel Di María en Rosario

¿Quién se llevará este trofeo?
La fecha 11 del Torneo Clausura arrancó este viernes con tres duelos correspondientes a la Zona A con implicancias en la parte alta de la tabla, la lucha por el ingreso al playoff y la pelea por evitar el descenso a la Primera B Nacional. Faltan solo seis jornadas para saber cuáles serán los dos equipos que bajarán de categoría, los 16 clasificados a la siguiente ronda y la resolución de la Tabla Anual con vistas a la clasificación a copas internacionales.

En Victoria, Tigre igualó 1-1 con Defensa y Justicia, resultado que le permitió a ambos equipos mantenerse, con 16 puntos, en zona de playoff. Para el Matador, el punto lo deja en puestos de clasificación a Copa Sudamericana 2026.

En la continuidad, Aldosivi dio el golpe en Santa Fe al derrotar 2-0 al líder de la Zona A, Unión. Para el Tiburón el premio fue doble, ya que además de lograr su primera victoria en el certamen, logró salir del último puesto en la Tabla Anual y en los Promedios. Además, Argentinos empató con Central Córdoba y podría ser desplazado de los puestos por entrar a la Copa Libertadores.

La fecha 11 del campeonato seguirá este sábado desde las 14:30 en Junín con el cruce entre Sarmiento y Gimnasia en el Estadio Eva Perón. A continuación, San Martín recibirá en San Juan a Instituto (16:45) y, a partir de las 19, habrá dos encuentros en simultáneo: Atlético Tucumán será local de Platense en el Monumental José Fierro y Banfield visitará Parque Patricios para enfrentar a Huracán. En último turno, Lanús y San Lorenzo bajarán el telón del día en La Fortaleza (21:15).

El domingo iniciará con un duelo de necesitados porque Independiente buscará salir del último lugar de la Zona B contra el anteúltimo, Godoy Cruz, en Mendoza (14:30). Más tarde, los encuentros de Estudiantes-Barracas Central (16:30) y el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano (16:45) serán la previa perfecta antes de que Boca Juniors y River Plate hagan sus presentaciones. El Xeneize no tiene margen de error ante Newell’s (19:00) en La Bombonera, principalmente porque necesita ganar para seguir en la lucha del boleto a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual. Esta misma razón lo obliga al Millonario a sacar un buen resultado en Rosario contra el Central de Di María desde las 21:15 a pocos días de haber avanzado a semifinales de Copa Argentina tras eliminar a Racing.

Dos partidos cerrarán la fecha este lunes. A partir de las 19, Deportivo Riestra recibirá a Vélez en el Estadio Guillermo Laza, donde no pierde hace 25 partidos. Todo culminará a las 21 en el Estadio Presidente Perón con la presentación de la Academia de Gustavo Costas frente a Independiente Rivadavia.

ASÍ ESTÁN HOY LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL:

  • Unión vs. Sarmiento
  • Barracas Central vs. Atlético Tucumán
  • Defensa y Justicia vs. Rosario Central
  • Tigre vs. San Lorenzo
  • Deportivo Riestra vs. Boca Juniors
  • Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba
  • River Plate vs Argentinos Juniors
  • Lanús vs. Estudiantes

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 3 de octubre

  • Tigre 1-1 Defensa y Justicia (Zona A)
  • Unión 0-2 Aldosivi (Zona A)
  • Argentinos Juniors 0-0 Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

  • 14:30 - Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B)
  • 16:45 - San Martín (SJ) vs. Instituto (Zona B)
  • 19:00 - Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B)
  • 19:00 - Huracán vs. Banfield (Zona A)
  • 21:15 - Lanús vs. San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

  • 14:30 - Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B)
  • 16:30 - Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A)
  • 16:45 - Talleres vs. Belgrano (Interzonal)
  • 19:00 - Boca Juniors vs. Newell’s (Zona A)
  • 21:15 - Rosario Central vs. River Plate (Zona B)

Lunes 6 de octubre

  • 19:00 - Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona B)
  • 21:00 - Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

