Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.
La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así quedó a dos puntos del puntero Rosario Central en la Tabla Anual.
El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Pero en la jornada sabatina habrá otros cuatro encuentros entre los que se destaca el de último turno entre Lanús y San Lorenzo. Mañana habrá presentaciones estelares: el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, Boca-Newell’s y Rosario Central-River, con la puja de la cima de la Anual 2025.
Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Central, River y Argentinos Juniors. A la Sudamericana estarían entrando Boca, Deportivo Riestra, Tigre, San Lorenzo, Barracas Central y Huracán. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.
FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA
TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA
UNIÓN 0-2 ALDOSIVI
ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA
SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP
Ahora: San Martín de San Juan-Instituto de Córdoba
19:00 Atlético Tucumán-Platense
19:00 Huracán-Banfield
21:15 Lanús-San Lorenzo
Domingo 5 de octubre
14:30 Godoy Cruz-Independiente
16:30 Estudiantes de La Plata-Barracas Central
16:45 Talleres-Belgrano
19:00 Boca-Newell’s
21:15 Rosario Central-River
Lunes 6 de octubre
19:00 Deportivo Riestra-Vélez
21:00 Racing-Independiente Rivadavia
FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA
Viernes 10 de octubre
14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan
16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors
16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe
18:30 Newell’s-Tigre
14:30 Barracas Central-Boca
16:45 Gimnasia LP-Talleres
19:00 Banfield-Racing
21:15 Vélez-Rosario Central
21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata
Domingo 12 de octubre
14:30 Aldosivi-Huracán
16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz
16:45 Instituto-Atlético Tucumán
19:15 River-Sarmiento de Junín
21:15 Independiente-Lanús
Lunes 13 de octubre
18:30 Platense-Deportivo Riestra