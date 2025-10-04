Deportes

Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Los equipos pelean en todos los frentes

Guardar

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.

La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así quedó a dos puntos del puntero Rosario Central en la Tabla Anual.

El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Pero en la jornada sabatina habrá otros cuatro encuentros entre los que se destaca el de último turno entre Lanús y San Lorenzo. Mañana habrá presentaciones estelares: el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, Boca-Newell’s y Rosario Central-River, con la puja de la cima de la Anual 2025.

Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Central, River y Argentinos Juniors. A la Sudamericana estarían entrando Boca, Deportivo Riestra, Tigre, San Lorenzo, Barracas Central y Huracán. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.

FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA

UNIÓN 0-2 ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP

Ahora: San Martín de San Juan-Instituto de Córdoba

19:00 Atlético Tucumán-Platense

19:00 Huracán-Banfield

21:15 Lanús-San Lorenzo

Domingo 5 de octubre

14:30 Godoy Cruz-Independiente

16:30 Estudiantes de La Plata-Barracas Central

16:45 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Newell’s

21:15 Rosario Central-River

Lunes 6 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Vélez

21:00 Racing-Independiente Rivadavia

FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 10 de octubre

14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan

16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors

16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe

18:30 Newell’s-Tigre

14:30 Barracas Central-Boca

16:45 Gimnasia LP-Talleres

19:00 Banfield-Racing

21:15 Vélez-Rosario Central

21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento de Junín

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateArgentinos JuniorsRosario CentralTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

El Real Madrid de Mastantuono vence a Villarreal y vuelve a la cima de la Liga de España

El Merengue se impone 2-1 al Submarino Amarillo en el Estadio Santiago Bernabéu por la 8ª fecha del campeonato. Televisa ESPN

El Real Madrid de Mastantuono

Tras dar a conocer la lista de convocados de la selección argentina, Lionel Scaloni desafectó a uno de los futbolistas

El entrenador había dado a conocer el viernes los citados para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico, pero este sábado dio de baja a Thiago Almada

Tras dar a conocer la

David Beckham, de ícono deportivo a magnate global: cómo construyó un imperio empresarial multimillonario tras dejar el fútbol

El exfutbolista inglés transformó su imagen y su red de contactos en una plataforma de negocios diversificada, que en 2024 le reportó dividendos por USD 23,6 millones

David Beckham, de ícono deportivo

La selección argentina buscará cerrar con puntaje ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Con el pase a octavos asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante la Azzurra. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará cerrar

Lo derrumbó con un codazo de espaldas y lo terminó con un golpe en el suelo: el escalofriante nocaut en MMA que es candidato al mejor del año

Sergio Pettis culminó el combate frente a Magomed Magomedov de manera asombrosa en el segundo asalto de la pelea correspondiente a la PFL Champions Series 3

Lo derrumbó con un codazo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Espert reiteró que mantendrá su

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: “Agradezco públicamente el apoyo que el presidente me ha brindado”

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

Qué factores pueden impulsar o moderar la demanda de dólares antes de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu dijo que “en los

Netanyahu dijo que “en los próximos días” espera tener de regreso a todos los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El magnate Andrej Babis, crítico del apoyo militar a Ucrania, ganó las elecciones parlamentarias en República Checa

Científicos resuelven el misterio de la lluvia solar y abren nuevas claves para predecir el clima espacial

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

TELESHOW
Morena, la hija de Pablo

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos

Las fotos de Luisana Lopilato con Michael Bublé y sus hijos en París: “Un viaje inolvidable”

La Justicia falló a favor del “Negro Onty”, ex participante de Gran Hermano, acusado por abandono de su hijo