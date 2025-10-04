Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.

La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así quedó a dos puntos del puntero Rosario Central en la Tabla Anual.

El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Pero en la jornada sabatina habrá otros cuatro encuentros entre los que se destaca el de último turno entre Lanús y San Lorenzo. Mañana habrá presentaciones estelares: el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, Boca-Newell’s y Rosario Central-River, con la puja de la cima de la Anual 2025.

Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Central, River y Argentinos Juniors. A la Sudamericana estarían entrando Boca, Deportivo Riestra, Tigre, San Lorenzo, Barracas Central y Huracán. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.

FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA

UNIÓN 0-2 ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP

Ahora: San Martín de San Juan-Instituto de Córdoba

19:00 Atlético Tucumán-Platense

19:00 Huracán-Banfield

21:15 Lanús-San Lorenzo

Domingo 5 de octubre

14:30 Godoy Cruz-Independiente

16:30 Estudiantes de La Plata-Barracas Central

16:45 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Newell’s

21:15 Rosario Central-River

Lunes 6 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Vélez

21:00 Racing-Independiente Rivadavia

FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 10 de octubre

14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan

16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors

16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe

18:30 Newell’s-Tigre

14:30 Barracas Central-Boca

16:45 Gimnasia LP-Talleres

19:00 Banfield-Racing

21:15 Vélez-Rosario Central

21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento de Junín

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra