El insólito choque entre Charles Leclerc y Lando Norris en los boxes del GP de Singapur: “Hubo cierta confusión”

El monegasco de Ferrari impactó al británico de McLaren en la línea de pits y la escudería recibió una multa por parte de la FIA

El insólito incidente que involucró a Charles Leclerc y Lando Norris durante los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 derivó en una sanción económica significativa para la escudería italiana. Ferrari le dio la orden al piloto monegasco de salir al pit lane en el mismo momento en el que se acercaba el competidor de McLaren, algo que terminó con un choque entre ambos coches.

La situación se produjo en la segunda sesión de entrenamientos, que estuvo atravesada múltiples interrupciones. En los últimos 20 minutos de la FP2, después de una bandera roja por el accidente de George Russell (Mercedes), varios monoplazas intentaron reincorporarse al trazado urbano de Marina Bay de forma simultánea.

En ese contexto, Leclerc recibió la orden de abandonar el garaje de Ferrari justo cuando Norris avanzaba por el carril rápido, lo que resultó en un contacto entre ambos vehículos. El impacto dañó el alerón delantero del monoplaza de McLaren, obligándolo a regresar a boxes para su sustitución. De hecho, tanto los mecánicos de la escudería italiana como de la británica tuvieron que empujar el auto para volver a meterlo en los pits.

La investigación de los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó que el responsable de la seguridad en la liberación del coche 16 (Leclerc) cometió un error de cálculo y proporcionó instrucciones poco claras, lo que impidió que el piloto monegasco advirtiera la presencia del coche 4 (Norris). En las cámaras instaladas dentro del cockpit del monegasco se pudo divisar que el piloto nunca mira hacia la derecha, lugar por el que se acercaba Lando, ya que confió en las indicaciones de los ingenieros.

El monoplaza de Norris quedó
El monoplaza de Norris quedó trabado brevemente en medio de los pits, bloqueando el paso del resto de los pilotos (REUTERS/Edgar Su)

El documento oficial de la decisión señala que “el miembro del equipo, responsable de la seguridad al liberar el coche 16, calculó mal la situación y dio instrucciones poco claras a Leclerc, quien no pudo ver el coche de Norris. Como resultado, ambos coches colisionaron en el carril rápido”, según el informe de los comisarios de la FIA. La gravedad del incidente llevó a la dirección a considerar que la infracción merecía una sanción más severa que las aplicadas en casos similares previos, por lo que se impuso la multa de 10.000 euros a Ferrari.

Vale aclarar que cumplir con el programa estipulado en la práctica era fundamental para las escuderías, ya que es la única que se realiza bajo la noche, al igual que la sesión de clasificación y la carrera. En cambio, tanto la FP1 como la FP3 transcurren bajo la luz del día, algo que deriva en que las condiciones de pista y la temperatura del ambiente difieran en comparación con los días de competición.

Incluso, al accidente de Russell se sumó el fuerte golpe del Racing Bulls de Liam Lawson, algo que derivó en una segunda bandera roja y en la imposibilidad de los equipos de probar tandas largas con los monoplazas cargados de combustible, algo vital para diagramar la estrategia del domingo.

*El fuerte accidente de George Russell en Marina Bay

Charles Leclerc atribuyó el accidente a una combinación de factores, entre ellos la confusión generada por la salida casi simultánea de los dos corredores del team con sede en Woking. “Hubo cierta confusión con la salida de los dos McLaren. Parecía que salían a la vez”, declaró a los medios. El piloto explicó que su mecánico pensó que los McLaren saldrían más despacio, por lo que no recibió la señal de detenerse. “En estos casos, uno depende un poco del equipo”, añadió.

Leclerc reconoció que la situación se vio agravada por la prisa generalizada tras las banderas rojas: “Estas cosas pasan, y además fue en un momento complicado porque, con tantas banderas rojas, todos tenían mucha prisa por salir a dar vueltas. Así que es una combinación de factores. No es algo que quieras, pero estas cosas pasan”.

El monegasco finalizó noveno en la segunda sesión de entrenamientos, aunque había mostrado un rendimiento prometedor en la primera práctica al registrar el segundo mejor tiempo. “Buena FP1, FP2 muy difícil. Ha sido una FP2 muy caótica con el tráfico, las banderas rojas y el incidente en boxes”, completó.

*El toque de Lawson a los muros que terminó con una segunda bandera roja en la FP2

Por su parte, Lando Norris vivió un viernes complicado, aunque no profundizó en el accidente en el pit lane. El piloto de McLaren no logró superar el quinto puesto en ninguna de las dos sesiones, mientras que su compañero Oscar Piastri lideró la FP2. “Es un día difícil para mí, no me siento muy bien con el coche. Echo de menos todas las sensaciones que tuve aquí el año pasado. Así que hay muchas cosas en las que trabajar; simplemente fue un mal día”, declaró a Sky Sports.

En la parte final de la FP2, Norris expresó su frustración por la diferencia de 0,483 segundos respecto a su compañero, con quien está peleando el título de la Fórmula 1: “Mi coche no va ni medio segundo desfasado, ¿verdad? Conduzco medio segundo desfasado”, comentó al ingeniero de carrera Will Joseph. La autocrítica de Lando se mantuvo en la entrevista posterior a la sesión, donde reconoció: “Oscar es rápido, así que no tengo nada de qué quejarme, salvo que no hice un muy buen trabajo”.

La actividad continuará el día sábado con la última práctica libre, que dará inicio a las 6:30 (hora argentina), y la sesión clasificación, la cual arrancará a las 10:00. El Gran Premio de Singapur se realizará el domingo a partir de las 9:00, y contará con un total de 62 vueltas.

