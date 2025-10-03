Deportes

Franco Colapinto inicia su actividad en el exigente circuito callejero del GP de Singapur de Fórmula 1

El corredor argentino sale a pista en el trazado de Marina Bay para afrontar la primera práctica libre

Guardar
10:02 hsHoy

Otro español marca el ritmo: Carlos Sainz, al mando de su Williams, baja el registro de su compatriota Alonso y aparece primero con 1:31.812.

10:00 hsHoy

Con pista casi vacía en estos momentos, Fernando Alonso baja el mejor tiempo de la jornada y se pone a tope en esta primera media hora con 1:32.054, por delante de Norris (1:32.493) y Max Verstappen (1:32.514). Buen inicio del español de Aston Martin en esta FP1.

09:58 hsHoy

Buena vuelta de Pierre Gasly para colocarse 13° con su Alpine en estos momentos: registró 1:33.639.

09:55 hsHoy

El más veloz por el momento en esta primera media hora es Lando Norris con 1:32.493.

Lando Norris al mando del
Lando Norris al mando del McLaren (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)
09:51 hsHoy

Pierre Gasly mejora sus registros y se pone apenas por delante de Franco Colapinto (0.090) con una vuelta de 1:34.565. Los Alpine figuran en el fondo por el momento.

09:47 hsHoy

Franco Colapinto marcó 1:34.655 que lo deja 15° en estos momentos.

09:46 hsHoy

Fernando Alonso pone la mejor marca hasta el momento de la práctica al girar en 1:32.592

09:40 hsHoy

El primer registro de Franco Colapinto es de 1:37.704 y el de su compañero Pierre Gasly es de 1:38.416 en giros enfocados en testear el Alpine. Lewis Hamilton marcó el ritmo en estos primeros 10 minutos con 1:33.927

09:37 hsHoy

Problemas en el vehículo de Alex Albon, que debe regresar de inmediato a los boxes. “Fuego”, indica por la radio mientras de su vehículo sale humo en los pits. El piloto tailandés se debe bajar del coche mientras trabajan sobre el monoplaza.

09:37 hsHoy

Max Verstappen lidera la actividad con un tiempo de 1:35.501. Lo siguen Lewis Hamilton y Liam Lawson

Temas Relacionados

Gran Premio de SingapurGP de SingapurFormula 1F1F1 hoyFranco ColapintoAlpinePierre GaslyFlavio Briatore

Últimas noticias

Cómo es el traje especial que deberá usar Colapinto en el GP de Singapur tras el alerta por calor extremo que amenaza Marina Bay

Pese a que su utilización es voluntaria por los pilotos, la Fórmula 1 obligó a las escuderías que implementen en los monoplazas el sistema necesario para combatir las extremas temperaturas en el trazado urbano

Cómo es el traje especial

Boca Juniors igualó 0-0 contra Alianza Lima en su estreno por la Copa Libertadores Femenina

Las Gladiadoras no salieron del empate con las peruanas en la competición que se desarrolla de manera íntegra en la Argentina

Boca Juniors igualó 0-0 contra

La impactante paternidad de Gallardo ante los grandes de Argentina: el historial ante Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llevó al Millonario a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a la Academia

La impactante paternidad de Gallardo

La particular frase de Gustavo Costas sobre la manera en la que jugó River frente a Racing por la Copa Argentina

El entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa y dejó una singular definición acerca de su rival

La particular frase de Gustavo

La FIFA presentó la pelota del Mundial 2026: el chip con inteligencia artificial que ayudará a los árbitros

La entidad oficializó a Trionda, el balón que se empleará en el certamen del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA presentó la pelota

ÚLTIMAS NOTICIAS

El precio de ethereum para

El precio de ethereum para este 3 de octubre

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 3 de octubre

La caída de “Sofi”, la viuda negra acusada de siete robos en un año

Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Los tests caseros para medir el cortisol no reflejan la complejidad de esta hormona, según la ciencia

INFOBAE AMÉRICA

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Houston

Previsión meteorológica del tiempo en Dallas para este 3 de octubre

De ratones a humanos: cómo la ciencia busca descifrar los pensamientos, sin invadir el cerebro

Kristin Scott Thomas analizó su transformación en la industria: “Ahora entiendo por qué la gente me encuentra aterradora”

El método oculto que ayudó a Dua Lipa a transformar su día a día y potenciar su bienestar

DEPORTES

Cómo es el traje especial

Cómo es el traje especial que deberá usar Colapinto en el GP de Singapur tras el alerta por calor extremo que amenaza Marina Bay

Boca Juniors igualó 0-0 contra Alianza Lima en su estreno por la Copa Libertadores Femenina

La impactante paternidad de Gallardo ante los grandes de Argentina: el historial ante Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente

La particular frase de Gustavo Costas sobre la manera en la que jugó River frente a Racing por la Copa Argentina

La FIFA presentó la pelota del Mundial 2026: el chip con inteligencia artificial que ayudará a los árbitros