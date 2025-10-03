Franco Colapinto inicia su actividad en el exigente circuito callejero del GP de Singapur de Fórmula 1

Max Verstappen lidera la actividad con un tiempo de 1:35.501. Lo siguen Lewis Hamilton y Liam Lawson

Problemas en el vehículo de Alex Albon , que debe regresar de inmediato a los boxes. “Fuego”, indica por la radio mientras de su vehículo sale humo en los pits. El piloto tailandés se debe bajar del coche mientras trabajan sobre el monoplaza.

El primer registro de Franco Colapinto es de 1:37.704 y el de su compañero Pierre Gasly es de 1:38.416 en giros enfocados en testear el Alpine. Lewis Hamilton marcó el ritmo en estos primeros 10 minutos con 1:33.927

Fernando Alonso pone la mejor marca hasta el momento de la práctica al girar en 1:32.592

Pierre Gasly mejora sus registros y se pone apenas por delante de Franco Colapinto (0.090) con una vuelta de 1:34.565 . Los Alpine figuran en el fondo por el momento.

El más veloz por el momento en esta primera media hora es Lando Norris con 1:32.493 .

Buena vuelta de Pierre Gasly para colocarse 13° con su Alpine en estos momentos: registró 1:33.639 .

Con pista casi vacía en estos momentos, Fernando Alonso baja el mejor tiempo de la jornada y se pone a tope en esta primera media hora con 1:32.054 , por delante de Norris ( 1:32.493 ) y Max Verstappen ( 1:32.514 ). Buen inicio del español de Aston Martin en esta FP1.

Otro español marca el ritmo: Carlos Sainz , al mando de su Williams , baja el registro de su compatriota Alonso y aparece primero con 1:31.812 .

