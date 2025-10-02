Deportes

Zurdazo con comba al segundo palo: el golazo clave de Giovani Lo Celso en el triunfo del Betis por la Europa League

El mediocampista de la selección argentina marcó en la victoria del conjunto español ante Ludogorets de Bulgaria

Giovani Lo Celso fue una de las figuras de la jornada en la Europa League luego de marcar un golazo en el triunfo del Betis por 2 a 0 en Bulgaria frente al Ludogorets en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la competencia continental.

Corrían los primeros 30 minutos de juego cuando el equipo español atacaba por la banda derecha con el brasileño Natan. El lateral terminó perdiendo el balón ante la marca de Caio Vidal. Sin embargo, logró recuperarla y, tras un rebote en el rival, la pelota le quedó a Lo Celso, quien sacó un remate de zurda en el vértice del área mayor. El esférico se fue abriendo y repentinamente se cerró con una comba endiablada que desorientó al arquero y permitió que la bola ingresara pegada al palo.

El mediocampista de la selección argentina de 29 años festejó su “obra de arte” con sus compañeros, mientras el entrenador Manuel Pellegrini dialogaba con sus colaboradores para diagramar la estrategia del equipo con la ventaja en campo antagónico. “Lo decíamos, Gio era el mejor del primer tiempo. Ya había mostrado cosas interesantes. La pelota fue lejos de (Sergio) Padt, que no ofrece muchas garantías, pero el ex Rosario Central sacó un lindo remate. Nada que hacer para el neerlandés“, se regodearon los comentaristas de la cadena ESPN al describir el gol.

El conjunto andaluz llegó al segundo tanto en el Huvepharma Arena en la ciudad de Razgrad tras un gol en contra del español Son cuando transcurrían 53 minutos. Además, el Betis contó con una acción para rematar el encuentro con un disparo al travesaño del marroquí Abde Ezzalzouli a los 80′.

*El resumen de la victoria del Betis en Bulgaria

Además de la presencia de Lo Celso, Betis contó con las titularidades de los argentinos Valentín Gómez en la defensa y la de Luis Chimy Ávila como delantero. Ambos jugaron todo el encuentro, mientras que Gio fue reemplazado a los 67 minutos en lugar del marroquí Sofyan Amrabat.

Gracias a la victoria en Bulgaria, los dirigidos por el chileno Pellegrini suman 4 unidades en la Europa League, ya que en la jornada inicial habían empatado 2-2 como local ante el Nottingham Forest. En la próxima fecha del torneo continental, Betis visitará al Genk de Bélgica el jueves 23 de octubre. En tanto que por La Liga de España visitarán al Espanyol el domingo 5.

En cuanto a la segunda fecha de la Europa League se destacó el triunfo del Lille en Italia por 1-0 ante Roma, lo que dejó al cuadro francés en la cima de las posiciones con 6 puntos. El Braga de Portugal también está a la vanguardia gracias al 2-0 conseguido en Escocia frente al Celtic.

LA TABLA DE POSICIONES EN LA EUROPA LEAGUE

