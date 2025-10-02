Marruecos venció 2-1 a Brasil y puso en riesgo su clasificación: todos los goles de la fecha en el Mundial Sub 20

Marruecos venció a Brasil, Italia empató con Cuba y México con España

El Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile cumplió con la segunda fecha de los grupos C y D. Además de la goleada de Argentina 4-1 sobre Australia, hubo otros tres partidos con selecciones importantes. Italia igualó con Cuba, España con México y Marruecos venció a Brasil y junto a la Albiceleste son los dos primeros clasificados a los octavos de final.

Italia 2-2 Cuba

Los mejores momentos de Italia-Cuba en el Mundial Sub-20

El empate entre Italia y Cuba en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-20 generó un inesperado beneficio para la selección de Argentina, que observó con optimismo el desarrollo del torneo tras este resultado. El encuentro, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mostró un giro radical en el marcador que alteró las proyecciones iniciales del grupo.

La Azzurra se adelantó rápidamente en el partido, estableciendo una ventaja de 2-0 gracias a los goles de Andrea Natali a los 4 minutos y Jamal Iddrissou a los 31’. Esta diferencia parecía encaminar a los europeos hacia una victoria cómoda, consolidando su posición en la tabla.

No obstante, el desarrollo del segundo tiempo modificó por completo el panorama. Cuba logró igualar el marcador mediante dos lanzamientos penales, ambos convertidos por Michael Cornejo a los 70’ y 87’. Esta reacción les permitió a los caribeños rescatar un punto y dejó a los italianos con un sabor amargo, al ver esfumarse una victoria que parecía asegurada.

El resultado, 2-2, no solo representa un revés para Italia, sino que también reconfiguró las posibilidades de clasificación en el grupo y encaminó la clasificación de Argentina a la siguiente fase del torneo.

España 2 - 2 Marruecos

Los mejores momentos de España-México en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

El protagonismo de Gilberto Mora marcó el desarrollo del segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 2025, donde el equipo sumó su segundo empate consecutivo, esta vez frente a España. El joven delantero, con apenas 16 años, se convirtió en la figura del encuentro al anotar los dos goles que permitieron al Tri igualar 2-2 ante el conjunto europeo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El equipo dirigido por México venía de un empate 2-2 ante Brasil en su debut, resultado que evidenció la capacidad del plantel para competir al más alto nivel. En esta segunda jornada, el desafío era aún mayor, ya que España llegaba urgida de una victoria tras haber caído en su primer partido frente a Marruecos. A pesar de la presión, el conjunto mexicano mantuvo la solidez y el carácter mostrados en su estreno, logrando nuevamente un resultado positivo ante un rival de jerarquía.

La apertura del marcador llegó en el minuto 32, cuando Alexéi Domínguez habilitó a Mora Zambrano con un pase preciso. El delantero controló el balón dentro del área chica y definió con frialdad, superando al guardameta Fran González. En el segundo tiempo, Mora volvió a aparecer, esta vez capitalizando un error defensivo de la selección española. Aprovechó una distracción en la zaga rival y ejecutó un disparo raso que el arquero no logró despejar, firmando así su doblete y consolidando su condición de figura del partido.

Mora, quien milita en el Tijuana, llamó la atención del fútbol mexicano por su precoz trayectoria. Con solo 16 años —nació el 14 de octubre de 2008—, ya suma 41 partidos con el primer equipo, en los que ha marcado 7 goles y brindado 2 asistencias. Además, ha integrado todas las selecciones juveniles del Tri y ya debutó con la selección mayor, donde acumula tres encuentros.

Tras este empate, la México se ubica en el segundo puesto de su grupo con 2 puntos, quedando por detrás de Marruecos, que lidera la zona con 3 unidades.

Brasil 1-2 Marruecos

Los mejores momentos de Brasil-Marruecos en el Mundial Sub-20

En uno de los encuentros que cerró la actividad, Marruecos dio otro golpe y venció 2-1 a Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago. Venía de ganarle 2-0 a España. Lidera el Grupo C y aseguró su clasificación para los octavos de final.

La primera mitad fue pareja, aunque Brasil tuvo las más claras en las que el arquero marroquí Yanis Benchaouch respondió de maravillas en una doble acción de Erick Bele.

En el complemento, Brasil tomó otra vez la iniciativa y Marruecos jugó de contra. Pero con el correr de los minutos el elenco africano recuperó en el mediocampo y su juego por abajo complicó a la Verdeamarela.

Con autoridad, Marruecos jugó cada vez más cerca del área rival y a los 60 minutos Othmane Maamma metió una volea de zurda y dejó sin chances a Otávio para abrir el marcador.

Brasil reaccionó y retomó la posesión. Presionó en la última media hora, pero careció de profundidad y puntería. Dejó espacios en el fondo que fueron capitalizados por Marruecos y los 76 minutos Yassir Zabiri amplió las diferencias con un zurdazo cruzado.

En tiempo de descuento el árbitro Keylor Herrera sancionó a instancias del VAR una mano inexistente dentro del área de Smail Bakhty. Brasil tuvo un penal a su favor e Iago concretó el descuento.

Ahora Brasil deberá jugarse todo ante España, que también buscará su clasificación. El Scratch tiene mejor diferencia de gol que la Roja (-1 / -2).

Rsumen Argentina Australia

Luego de ocho encuentros de la segunda fecha se empiezan a armar los posibles cuadros de octavos de final a los que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En el Grupo A, Japón manda con 6 puntos y lo escoltan Nueva Zelanda y Chile con 3, mientras que Egipto está sin unidades.

En el Grupo B, Paraguay y Ucrania se encuentran arriba con 4 puntos y con uno se ubican Panamá y Corea del Sur.

En el Grupo C, Marruecos manda en soledad con 6 puntos y avanzó a la siguiente ronda. México tiene 2 y con 1 quedaron Brasil y España.

En el Grupo D, Argentina se clasificó a la siguiente ronda tras su triunfo ante Australia. Los dirigidos por Diego Placente suman 6 puntos. Italia quedó con 4, Cuba con 1 y sin tantos quedó Australia.

En el Grupo E, Estados Unidos y Francia están en la cima con 3 puntos y sin unidades marchan Sudáfrica y Nueva Caledonia.

En el Grupo F, son primeros Noruega y Colombia con 3 puntos y aún no cosecharon nada Arabia Saudita y Nigeria.

El fixture de los partidos del jueves 02/10

17.00 Estados Unidos - Francia (Grupo E)

17.00 Colombia - Noruega (Grupo F)

20.00 Nigeria - Arabia Saudita (Grupo F)

20.00 Sudáfrica - Nueva Caledonia (Grupo E)

Tercer partido de la selección argentina en el Mundial Sub 20

Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia

*También se disputará desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso