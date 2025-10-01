Deportes

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y ahora jugará ante los oceánicos en Chile. Transmiten Telefé y DSports a las 20

11:31 hsHoy

Argentina podría asegurarse el pase a octavos de final:

Tras la primera fecha, el equipo de Diego Placente y la selección de Italia marchan en el primer puesto del Grupo D con 3 puntos. Es por eso que en el caso que la Albiceleste logre su segunda victoria ante los oceánicos y Cuba empate o pierda ante los europeos (se jugará a las 17), Argentina clasificará a la próxima ronda del torneo.

Argentina venció 3-1 a Cuba en el primer partido del Mundial Sub 20 (Martin Thomas/Photosport)
11:26 hsHoy

Posibles formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

11:25 hsHoy

A qué hora jugarán Argentina-Australia:

El partido se pondrá en marcha a las 20 y se podrá seguir por Telefé y DSports.

11:21 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 20 que jugarán Argentina y Australia.

Argentina jugará ante Australia

