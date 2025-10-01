Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 20 que jugarán Argentina y Australia .

El partido se pondrá en marcha a las 20 y se podrá seguir por Telefé y DSports .

Argentina : Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Tras la primera fecha, el equipo de Diego Placente y la selección de Italia marchan en el primer puesto del Grupo D con 3 puntos. Es por eso que en el caso que la Albiceleste logre su segunda victoria ante los oceánicos y Cuba empate o pierda ante los europeos (se jugará a las 17), Argentina clasificará a la próxima ronda del torneo.

