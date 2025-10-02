Los mejores memes del triunfo de River ante Racing por la Copa Argentina: Maxi Salas, Maravilla Martínez y los cambios de Gallardo

River Plate derrotó a Racing Club y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El gol tempranero de Maximiliano Salas definió el encuentro disputado en el estadio Gigante de Arroyito en Rosario. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se enfrentará en la siguiente instancia a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El desarrollo del partido mostró desde el inicio una dinámica intensa. Apenas a los cuatro minutos, Salas logró abrir el marcador, estableciendo la ley del ex. A pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, los arqueros Franco Armani y Facundo Cambeses se destacaron con intervenciones decisivas, impidiendo que el marcador se ampliara y sosteniendo la tensión en el estadio rosarino.

El segundo tiempo comenzó con una modificación en el conjunto millonario: Ignacio Fernández ingresó en lugar de Juanfer Quintero. La intensidad se mantuvo hasta que el partido experimentó una interrupción significativa a los 61 minutos, cuando el exceso de humo provocado por bengalas obligó a detener el juego durante diez minutos.

En los minutos finales, ambos equipos agotaron sus variantes en busca de un cambio en el desarrollo del juego, pero la solidez defensiva y las intervenciones de los arqueros impidieron nuevas conquistas. Maravilla Martínez terminó expulsado, por doble amonestación, a falta de diez minutos para el cierre. El marcador no se movió y River Plate selló así su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Racing ahora deberá enfocarse en las semifinales de la Copa Libertadores.

Las redes sociales se volcaron con los clásicos memes sobre la actuación de Maximiliano Salas, de pasado en Racing y quien rescindió su contrato para jugar en River. Por supuesto, la irregular actuación de Maravilla Martínez también fue tema de debate, como los cambios de Marcelo Gallardo, quien volvió a ser criticado por los fanáticos del Millonario por haber reemplazado a Juanfer Quintero en lugar de Nacho Fernández.

Los mejores memes que dejó el triunfo de River ante Racing por la Copa Argentina: