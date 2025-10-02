Deportes

El “viejo deseo” de 25.000 dólares mensuales que cumplió Mauro Icardi junto a la China Suárez en Turquía

El delantero, que volvió a ganar protagonismo en el Galatasaray tras la grave lesión que sufrió en 2024, se dio un gusto que anhelaba desde que desembarcó en Estambul

Guardar
Icardi, la China Suárez, y
Icardi, la China Suárez, y el Bósforo de fondo

La vida de Mauro Icardi en Estambul ha experimentado un cambio notable tras su reciente mudanza a una villa de lujo en Arnavutköy, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, junto a su pareja, la China Suárez. El delantero y capitán del Galatasaray, de 32 años, eligió una residencia con vistas privilegiadas al Bósforo, por la que paga un alquiler mensual de 25.000 dólares (unos 23.200 euros), según informó Hürriyet. Esta decisión refleja el alto estatus del futbolista argentino y subraya su creciente arraigo en la capital turca, así como su estrecha relación con el club, al que arribó en septiembre de 2022, y con el que lleva ganados cinco títulos, incluyendo tres Superligas.

El traslado desde el barrio de Kemerburgaz a las colinas de Arnavutköy marca la realización de un deseo personal para Icardi. De acuerdo con Hürriyet, el jugador soñaba desde hace tiempo con vivir en la ribera del Bósforo, y la elección de este nuevo hogar representa la concreción de ese anhelo. La villa, ubicada en una de las áreas más codiciadas de Estambul, ofrece a la pareja un entorno exclusivo y vistas panorámicas, consolidando su presencia en la ciudad. El valor del alquiler, según el citado medio, “no es una ganga, pero tampoco un obstáculo para el delantero”.

Más allá del aspecto material, la mudanza tiene un significado especial para la imagen pública de Icardi. El goleador, que se ha ganado el corazón de la afición del Galatasaray con su desempeño en el campo, es percibido cada vez más como un auténtico “İstanbullu”, término que identifica a quienes se integran plenamente en la vida y cultura de Estambul. Para muchos seguidores, el hecho de que el capitán elija establecerse en una zona emblemática de la ciudad refuerza su compromiso tanto con el club como con la comunidad local, justo en medio de las conversaciones para la renovación de su contrato. Según informó Bild, la intención de la entidad es estirar el vínculo, que termina cuando finaliza la temporada, por dos años más.

El punta rosarino viene de superar la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, lesión que sufrió en noviembre de 2024 durante el partido de su equipo ante Tottenham por la Europa League. Fue operado exitosamente para posteriormente comenzar con la rehabilitación que le demoró siete meses y que transitó en su mayoría en Argentina y en medio de su separación de Wanda Nara y su vinculación con la China Suárez, por lo que se convirtió en un imán para la prensa del corazón.

De regreso en Turquía, fue ungido con la cinta de capitán ante la partida del arquero Fernando Muslera (se marchó a Estudiantes de La Plata), se reinsertó paulatinamente en la rotación y acumula cinco goles. En total, suma 66 conquistas en su actual hogar y 241 en su trayectoria a nivel clubes, que incluye pasos por la Sampdoria, Inter de Milán y PSG. Con la selección argentina, en tanto, disputó solo un puñado de encuentros y no llegó a ganarse la continuidad. En Estambul es una deidad. Y con su pareja la China Suárez disfruta de su nueva casa, con el Bósforo como escenografía.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezGalatasaraydeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina vence a Australia y se clasifica a los octavos del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente se impone a los oceánicos gracias al único tanto de Alejo Sarco. Transmiten Telefé y DSports

Argentina vence a Australia y

Las perlitas del triunfo del PSG ante el Barcelona: la burla con Messi como bandera, la jugada mágica de Lamine Yamal y el “verdugo”

El Blaugrana cayó 2-1 como local en la segunda presentación de la Fase Liga de la Champions League

Las perlitas del triunfo del

Costas sorprendió con los convocados de Racing para enfrentar a River: no concentró a un futbolista que jugó ante Independiente

El experimentado estratega de la Academia confeccionó la nómina para el choque ante el Millonario en Rosario por la Copa Argentina

Costas sorprendió con los convocados

La ingeniería detrás del deseo de Red Bull de volver a contar con Albon: el “efecto rebote” que podría tener en Colapinto

En Europa mencionaron quién podría pagar la liberación del contrato del tailandés del equipo inglés, que podría recurrir a una “repesca” del argentino en 2026

La ingeniería detrás del deseo

La llamativa decisión de Gallardo en River de cara a la “final” ante Racing por la Copa Argentina: el probable equipo

El entrenador millonario tomó una postura sorpresiva. Este jueves, se jugará la clasificación a las semifinales en el Gigante de Arroyito

La llamativa decisión de Gallardo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Feria Internacional de Turismo

La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

INFOBAE AMÉRICA
Correos filtrados revelaron un “puente

Correos filtrados revelaron un “puente aéreo” entre Venezuela y Belice con drogas rumbo a Estados Unidos

Un ataque ruso dejó sin electricidad al “sarcófago” de Chernóbil y reavivó temores por la seguridad nuclear

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir sus tropas en Irak

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares