El “viejo deseo” de 25.000 dólares mensuales que cumplió Mauro Icardi junto a la China Suárez en Turquía

Icardi, la China Suárez, y el Bósforo de fondo

La vida de Mauro Icardi en Estambul ha experimentado un cambio notable tras su reciente mudanza a una villa de lujo en Arnavutköy, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, junto a su pareja, la China Suárez. El delantero y capitán del Galatasaray, de 32 años, eligió una residencia con vistas privilegiadas al Bósforo, por la que paga un alquiler mensual de 25.000 dólares (unos 23.200 euros), según informó Hürriyet. Esta decisión refleja el alto estatus del futbolista argentino y subraya su creciente arraigo en la capital turca, así como su estrecha relación con el club, al que arribó en septiembre de 2022, y con el que lleva ganados cinco títulos, incluyendo tres Superligas.

El traslado desde el barrio de Kemerburgaz a las colinas de Arnavutköy marca la realización de un deseo personal para Icardi. De acuerdo con Hürriyet, el jugador soñaba desde hace tiempo con vivir en la ribera del Bósforo, y la elección de este nuevo hogar representa la concreción de ese anhelo. La villa, ubicada en una de las áreas más codiciadas de Estambul, ofrece a la pareja un entorno exclusivo y vistas panorámicas, consolidando su presencia en la ciudad. El valor del alquiler, según el citado medio, “no es una ganga, pero tampoco un obstáculo para el delantero”.

Más allá del aspecto material, la mudanza tiene un significado especial para la imagen pública de Icardi. El goleador, que se ha ganado el corazón de la afición del Galatasaray con su desempeño en el campo, es percibido cada vez más como un auténtico “İstanbullu”, término que identifica a quienes se integran plenamente en la vida y cultura de Estambul. Para muchos seguidores, el hecho de que el capitán elija establecerse en una zona emblemática de la ciudad refuerza su compromiso tanto con el club como con la comunidad local, justo en medio de las conversaciones para la renovación de su contrato. Según informó Bild, la intención de la entidad es estirar el vínculo, que termina cuando finaliza la temporada, por dos años más.

El punta rosarino viene de superar la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, lesión que sufrió en noviembre de 2024 durante el partido de su equipo ante Tottenham por la Europa League. Fue operado exitosamente para posteriormente comenzar con la rehabilitación que le demoró siete meses y que transitó en su mayoría en Argentina y en medio de su separación de Wanda Nara y su vinculación con la China Suárez, por lo que se convirtió en un imán para la prensa del corazón.

De regreso en Turquía, fue ungido con la cinta de capitán ante la partida del arquero Fernando Muslera (se marchó a Estudiantes de La Plata), se reinsertó paulatinamente en la rotación y acumula cinco goles. En total, suma 66 conquistas en su actual hogar y 241 en su trayectoria a nivel clubes, que incluye pasos por la Sampdoria, Inter de Milán y PSG. Con la selección argentina, en tanto, disputó solo un puñado de encuentros y no llegó a ganarse la continuidad. En Estambul es una deidad. Y con su pareja la China Suárez disfruta de su nueva casa, con el Bósforo como escenografía.