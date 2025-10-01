Deportes

Los tres pilotos que sumó Cadillac a su equipo de cara al estreno en la Fórmula 1 el próximo año: el rol que tendrán

Con Bottas y Checo Pérez como titulares, la flamante escudería tendrá a Colton Herta como reserva. Además, sumó a Fittipaldi, Eastwood y Pagenaud para el simulador

El brasileño Pietro Fittipaldi será uno de los tres pilotos de simulador de Cadillac

Cadillac tiene su estructura completa para iniciar una nueva era de la Fórmula 1. Con Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez como titulares, más el norteamericano Colton Herta como reserva, la flamante escudería de la Máxima anunció el desembarco de otros tres corredores para desarrollar el coche que estará en pista en el 2026: Pietro Fittipaldi, Charlie Eastwood y Simon Pagenaud.

El brasileño Fittipaldi, de 29 años, fue suplente de Haas durante dos temporadas en la F1 e incluso sumó dos carreras en su historial cuando debió reemplazar al francés Romain Grosjean tras el impactante accidente que sufrió durante el final del calendario 2020. Fue 17° en el GP de Sakhir que tuvo tres abandonos y volvió a quedar último en el GP de Abu Dhabi que cerró el calendario, en ambos casos por detrás de su compañero de equipo Kevin Magnussen.

Tras participar el año pasado en IndyCar Series con Rahal Letterman Lanigan Racing, el nieto del mítico Emerson Fittipaldi, estará otra vez vinculado a la F1 como corredor del simulador: “¡Estoy muy orgulloso de finalmente compartir que me he unido al Cadillac F1 Team! Hemos estado trabajando juntos en el desarrollo del coche de F1 2026 del equipo. Junto con mis compañeros de equipo hemos estado haciendo extensas pruebas de simulador y simulaciones completas de fin de semana de carrera para prepararnos para la próxima temporada. Es un privilegio aportar mi experiencia a un proyecto de esta escala y ser parte de una marca tan icónica como Cadillac", indicó en sus redes sociales.

Ese mismo rol ocupan el francés Pagenaud y el irlandés Eastwood. “Me siento honrado de anunciar que me voy a unir a Cadillac F1 como conductor de simulador. Voy a poder contribuir a su entrada en Fórmula 1 apoyando al equipo a través del trabajo de simulador y programas de desarrollo apoyados en experiencias pasadas. Quiero agradecer a Cadillac por la confianza que han depositado en mí, especialmente en un momento tan importante”, escribió Eastwood en su Instagram. Charlie tiene 30 años y representa a General Motors a nivel oficial con un GT3 de Corvette, pero lo más importante para su flamante rol es que ejerció como corredor de simulador de Mercedes durante varios años hasta su reciente salida de esa estructura.

La historia de Pagenaud, de 41 años, es la más particular de este nuevo grupo de apoyo de Cadillac. A mediados del 2023, el campeón IndyCar Series del 2016 protagonizó un brutal accidente tras sufrir una avería en los frenos y no volvió a competir desde entonces. Había sido reclutado por GM para realizar pruebas de simulador de IndyCar en su centro de simulación en Charlotte y luego dio el salto al equipo de F1.

“Feliz de anunciar oficialmente mi papel en este ambicioso y emocionante proyecto de Fórmula 1!”, escribió en su perfil oficial de Instagram para confirmar formalmente su rol.

El director del equipo Cadillac F1, Graeme Lowdon, se refirió a este triple anuncio: “Nuestro trabajo en el simulador en Charlotte es extremadamente importante para la construcción del equipo. Es crucial en muchos aspectos: consolidar nuestro rendimiento base y la configuración aerodinámica, permitirnos estar listos para competir durante un fin de semana de gran premio, validar sistemas y protocolos, pero también establecer canales de comunicación claros y eficientes entre nuestras sedes en Estados Unidos, Reino Unido y, finalmente, en pista”.

El flamante team que se unirá como 11° equipo a la F1 en 2026 tendrá de este modo a estos tres experimentados corredores en el desarrollo del coche, que será vital ya que iniciará con nuevas reglamentaciones. Bottas y Checo Pérez serán los corredores principales, con el destacado piloto norteamericano Herta como relevo ante una posible baja de los dos experimentados titulares.

