Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de Azerbaiyán: se postergó el título de McLaren y Verstappen sueña con dar pelea

Max Verstappen dominó en Azeribaiyán (Reuters)

El neerlandés Max Verstappen volvió a colocarse en el centro de la escena tras imponerse en el circuito urbano de Bakú, logrando su tercer triunfo de la temporada y elevando su cifra histórica a 67 victorias en Fórmula 1. La actuación de Mad Max generó un movimiento clave en el campeonato: si bien el piloto de Red Bull permanece tercero en la clasificación general, redujo la brecha con respecto al líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que se mantiene al frente con 324 puntos. El segundo lugar sigue en manos de Lando Norris, compañero de equipo de Piastri, quien después del resultado en Azerbaiyán acumula 299 puntos.

La diferencia más llamativa surge en la lucha por el subcampeonato. Norris solo aventaja a Verstappen por 44 unidades, mientras que George Russell (Mercedes) también da un salto tras su segundo puesto en la carrera, sumando ahora 212 puntos frente a los 194 que tenía al salir de Italia.

Por su parte, Carlos Sainz (Williams) logró una actuación significativa. El piloto español, elegido Piloto del Día, se subió al podio por primera vez desde que viste los colores de su nueva escudería, ubicándose tercero detrás de Russell. Sainz alcanzó ahora los 31 puntos y se coloca en el puesto 12 del campeonato de pilotos, una mejora notoria frente a los 16 puntos con los que contaba tras el GP de Italia.

McLaren conserva su hegemonía en el campeonato de constructores a pesar de sumar pocos puntos por el abandono de Piastri. Eso, sumado al 7° puesto de Norris, le impidió al equipo consagrarse en Bakú. Tras la competencia en el callejero, la escudería británica suma 623 puntos y ahora tiene como inmediato seguidor a Mercedes (290) gracias a la segunda colocación de George Russel. Ferrari (286) quedó como tercera en las posiciones. Red Bull, gracias a las dos victorias seguidas de Super Max en Monza y el callejero, se acercó en la lucha por el subcampeonato con 272 unidades.

Hay que destacar que a falta de siete carreras para el final de la temporada, y gracias al tercer puesto de Sainz, Williams ya superó los 100 puntos (101) y se posiciona como la quinta escudería en el campeonato.

Piastri continúa liderando la clasificación de pilotos (Reuters)

En lo que respecta a los pilotos, Piastri figura todavía como líder sólido pese a su discreta actuación en el GP de Azerbaiyán, donde abandonó en la primera vuelta tras sufrir un accidente, sin consecuencias físicas. El margen sobre Norris se ha reducido a 25 puntos, un descenso moderado que añade presión de cara a las siguientes fechas en el calendario. Verstappen, por su parte, recortó 25 unidades tras su victoria y ahora acumula 255 puntos, apenas 69 menos que el líder.

El resultado de Bakú también marca progresos para algunos debutantes. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) firmó su mejor performance con un cuarto puesto, sumando 12 unidades que lo consolidan como séptimo en el certamen. Liam Lawson (Racing Bulls) obtuvo un destacado quinto lugar y se ubica en el decimotercer puesto de la tabla con 30 puntos, igualando a Fernando Alonso (Aston Martin) que, tras un fin de semana complicado, no pudo sumar y se mantiene con 30 unidades.

La próxima cita tendrá lugar el 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur, donde se definirá si McLaren logra comenzar a asegurarse el Mundial de constructores de forma matemática, un objetivo que parecía al alcance antes del desafiante paso por Azerbaiyán. Este desenlace dependerá del rendimiento que logren su dupla de pilotos frente a la recuperación de Mercedes y Ferrari, en una temporada que sigue sumando capítulos impredecibles.

Clasificación de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán:

1- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 299 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 255 puntos

4- George Russell (Mercedes): 212 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 165 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 121 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 78 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Carlos Sainz (Williams): 31 puntos

13- Liam Lawson (Racing Bulls): 30

14- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

15- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

16- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

17- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

19- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación de Constructores tras el GP de Azerbaiyán:

1- McLaren: 623 puntos

2- Mercedes: 290 puntos

3- Ferrari: 286 puntos

4- Red Bull: 272 puntos

5- Williams: 101 puntos

6- Racing Bulls: 72 puntos

7- Aston Martin: 62 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 44 puntos

10-Alpine: 20 puntos