El dolor de Romelu Lukaku por la muerte de su padre ex futbolista: el sentido posteo

Roger Lukaku falleció a los 58 años

El fallecimiento de Roger Lukaku a los 58 años en Kinshasa ha generado una profunda conmoción en el ámbito del fútbol internacional, no solo por su legado como referente de la selección de la República Democrática del Congo, sino también por su papel como padre de Romelu Lukaku, uno de los delanteros más destacados de la última década.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Romelu Lukaku, quien compartió un mensaje de despedida en el que expresó: “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, Roger Menama Lukaku, Vieux Roy (para sus amigos)”.

Rápidamente, la publicación, que estuvo acompañada con una foto del atacante cuando era niño junto a su padre, se llenó de comentarios de figuras destacadas del fútbol que mostraron su apoyo. Algunos ejemplos de ello fueron: Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Thiago Silva, Rio Ferdinand, Giovanni Di Lorenzo, Kepa Arrizabalaga, entre otros.

El posteo de Lukaku

Además, el goleador belga compartió una serie de fotos de la época en la que su padre era futbolista, en sus historias de Instagram (el formato que dura 24 horas y luego desaparece). Incluso, publicó algunos videos de goles propios en el inicio de su carrera, en los que se pudo observar a Roger celebrar en la tribuna. “Aah, papá”, escribió el delantero para expresar su dolor ante la dolorosa pérdida.

Tras eso, el delantero limitó los comentarios en la publicación, la cual es la única que quedó posteada en su cuenta personal de Instagram.

La trayectoria de Roger Lukaku se caracterizó por su aporte tanto en el fútbol belga como en el africano. Tras emigrar desde su país natal en 1990, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Bélgica, donde disputó 135 partidos oficiales y marcó 47 goles en clubes como Boum, Zeraing, Germinal, Eekeren, Malines y Ostende. Su paso por el fútbol turco fue breve, y tras finalizar su etapa profesional en 1999, continuó vinculado al deporte en categorías amateur hasta su retiro definitivo en 2007, cuando tenía 40 años.

Roger Lukaku en su época de futbolista

En el ámbito internacional, Roger Lukaku defendió la camiseta de Zaire —nombre que tenía entonces la actual República Democrática del Congo— en 11 ocasiones. Su influencia trascendió el terreno de juego, ya que en 2010 fue uno de los fundadores del Sporting Club Rojolu, institución cuyo nombre surge de la combinación de las iniciales de Roger, Romelu y Jordan —este último, también futbolista profesional y actual defensor del Adanaspor en Turquía—.

Aunque no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, la huella de Roger Lukaku permanece tanto en el fútbol africano como en la historia familiar de los Lukaku. Jordan, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración pública acerca de la muerte de su padre.