Del rol clave de Garnacho en el triunfo del Chelsea al sufrimiento de Simeone: las perlitas de la Champions

El Chelsea desniveló el resultado de un complejo partido a los 17 minutos con un aporte clave de un Alejandro Garnacho, quien fue titular en el anfitrión. Una combinación de Malo Gusto con Pedro Neto en el costado derecho terminó en un centro punzante sobre el segundo palo hacia la aparición en soledad del Bichito, quien devolvió la pelota al corazón del área y se la llevó por delante Richard Ríos para convertir el 1-0 en su propia valla.

Más allá del yerro contrario, Garnacho continúa su mejoría en la entidad inglesa en su cuarto partido con esta camiseta. El atacante de 21 años se estrenó el 13 de septiembre, cuando jugó 11 minutos ante Brentford y participó de la jugada que derivó en el 2-1 de su equipo. De igual manera, el conjunto inglés no pudo sostener el resultado e igualó 2-2 como visitante por la cuarta jornada de la Premier League.

Además, sumó rodaje ante Lincoln City (59‘) en la Copa de la Liga y en el debut por la Liga de Campeones frente a Bayern Múnich (22‘). “Está bien, pero necesita trabajo. No está al 100%”, había declarado su entrenador, Enzo Maresca, después de acordar su traspaso por 46 millones de euros con Manchester United, y parece ser que lo lleva de a poco para evitar lesiones: fue suplente en los últimos dos duelos de la Liga local contra los Diablos Rojos y Brighton. Todavía no registra goles ni asistencias.

*El sufrimiento de Simeone en la victoria de Atlético de Madrid

En distinta sintonía, Atlético de Madrid tuvo una jornada más tranquila en el Estadio Metropolitano. El Colchonero se llevó los tres puntos con una goleada 5-1 al Eintracht Frankfurt de Alemania, pero el trámite no estuvo exento de sufrimiento, aunque sea por unos minutos. El descuento marcado por Jonathan Burkardt al inicio del complemento puso el 1-3 parcial y las cámaras enfocaron a un nervioso Diego Simeone.

El entrenador siguió el partido desde una tribuna por su expulsión en el debut ante Liverpool y se lamentó por un remate desviado de Koke en la jugada posterior al saque inicial. El Cholo se llevó las manos a su rostro. De igual manera, el triunfo nunca estuvo en duda. Julián Álvarez aportó un gol y dos asistencias, una de ellas para el tanto de Giuliano Simeone, mientras que Giacomo Raspadori, Robin Le Normand y Antoine Griezmann marcaron los gritos restantes.

*La lesión de Alisson

Por otro lado, Liverpool fue sorprendido en Turquía por el Galatasaray y cayó 1-0 en el RAMS Park. La visita cortó su andar positivo en la Fase Liga después del triunfo inicial ante Atlético de Madrid y sumó un nuevo dolor de cabeza por la lesión de Alisson Becker. Luego de contener un mano a mano contra Oshimen, autor del único gol, el guardameta se quedó en el suelo y pidió asistencia médica en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Instantes después, Giorgi Mamardashvili tomó su lugar.

Alexis Mac Allister, quien viene de ser papá de una niña junto a Ailén Cova, fue suplente, ingresó a los 68‘ y participó de la jugada que terminó en un penal anulado vía VAR. Su centro desde el lado derecho finalizó en una plancha contra Ibrahima Konaté, pero Clément Turpin fue convocado desde la tecnología para revisar la acción y dio marcha atrás con su decisión porque el defensor del anfitrión llegó a tocar la pelota antes de impactar contra el defensor del Liverpool.

La Champions League seguirá este miércoles con nueve partidos, aunque resalta en la cartelera el cruce entre Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en España. También jugarán Mónaco-Manchester City, Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven, Borussia Dortmund-Athletic Club, Villarreal-Juventus, Arsenal-Olympiacos, Napoli-Sporting de Lisboa, Union SG-Newcastle y Qarabag-Copenhague.