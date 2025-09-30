Deportes

El recital de Julián Álvarez en la paliza del Atlético de Madrid: dos asistencias y un exquito gol de penal

El delantero argentino brilló en el 5-1 ante el Eintracht Frankfurt. Giuliano Simeone, otro valor de La Scaloneta, también se anotó en la red

Apenas 72 horas después de haber sido la gran figura del triunfo del Atlético de Madrid en el clásico ante el Real por la Liga de España, Julián Álvarez volvió a montar un show en el Estadio Metropolitano. En el triunfo 5-1 ante el Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, anotó un gol y regaló dos asistencias. Y en sociedad con Antoine Griezmann y Giuliano Simeone (también gritó), pulverizó a los alemanes.

La Araña había estado cerca de impregnar su sello en el marcador en la acción que terminó en el 1-0, pero un defensor rival desacomodó la trayectoria de la pelota y el balón se fue de la visión del delantero para quedarle en el área chica a Giacomo Raspadori, quien lo empujó a la red.

Luego de esta acción, el Colchonero amplió diferencias a la salida de un córner ejecutado por el argentino, de 25 años, que tuvo un leve desvío en el arquero Kauã Santos antes de que Robin Le Normand encajara su definición de primera para el 2-0. Las intervenciones de Álvarez continuarían siendo clave, en este caso para ayudar a un compañero a alcanzar una marca histórica a nivel personal.

A puro galope, el punta de la selección argentina recibió un envío en profundidad en mitad de cancha, encaró a Robin Koch, lo superó en su ingreso al área y, en vez de rematar, cedió un pase atrás a la llegada de Antoine Griezmann para poner el 3-0 en el marcador. La asistencia de Julián Álvarez le permitió al francés de 34 años alcanzar los 200 goles en 454 partidos con la camiseta del Rojiblanco. De hecho, la marca lograda estuvo presente en la celebración porque expuso frente a todo el estadio una camiseta que tenía ese número de anotaciones.

Además, Griezmann agiganta su leyenda como el máximo artillero en la historia del club y, en particular, también porta ese rótulo en la Champions League con 39 festejos en el Atleti.

En la segunda parte, el recital siguió. A los 25 minutos del complemento, el ex River lanzó un córner al primer palo, donde anticipó Simeone para el 4-1 parcial. De esta forma, el hijo del DT se sacó el fastidio por el tanto que le habían anulado al elenco madrileño instantes antes, en el que había habilitado de taco y caño a Griezmann.

Y, a los 82, el árbitro Vincic sancionó un penal por mano a instancias del VAR. Y Álvarez se hizo cargo de la ejecución. Para añadirle brillo a su jornada, lo pateó “a lo Panenka”. La vaselina superó al arquero, quien llegó a reponerse y manotear el balón, pero ya era tarde: besó la red y provocó el festejo del cuadro español. A 60 segundos del epílogo, Simeone decidió reemplazar a Julián y a Griezmann. Esta vez no hubo polémica por la modificación: la intención fue que recibieran la merecida ovación por parte del público.

El cordobés llegó a los 11 pases gol y 36 tantos convertidos desde su llegada a la institución desde Manchester City. Vale destacar que se perdió por lesión el estreno con derrota 3-2 ante Liverpool en Anfield.

Más: en los últimos tres cotejos, anotó seis goles y ofreció dos asistencias. Como para hacerle honor a la contundente sentencia de Fernando Torres, el Niño, ídolo del Atleti y campeón del mundo con España: “Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo, sin dudas”.

