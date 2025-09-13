Alejandro Garnacho hizo su estreno en el empate del Chelsea con Brentford: su rol clave en uno de los goles

En un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League, el Chelsea empató 2-2 con Brentford, en el Gtech Community Stadium, con presencia argentina: Enzo Fernández y Facundo Buonanotte fueron titulares, mientras que Alejandro Garnacho esperó su turno desde el banco y luego tuvo su debut en el conjunto londinense.

Con este resultado, los Blues llegaron a 8 puntos en la liga inglesa y, pese a que mantuvieron el invicto, no pudieron superar la línea del líder, Arsenal (9), que goleó más temprano 3-0 al Nottingham Forest.

Los momentos iniciales del encuentro mostraron a ambos equipos con la intención de lastimar al rival. El primer momento de protagonismo albiceleste fue obra de Enzo Fernández: el mediocampista se hizo cargo de un tiro libre desde el sector izquierdo y lo ejecutó en forma de centro al área para la llegada de Trevoh Chalobah, quien conectó con su cabeza, pero el balón le llegó a la posición del arquero, Caoimhín Kelleher. Sin embargo, el juez de línea indicó que había fuera de juego del defensor central.

De todos modos, Las Abejas fueron quienes golpearon primero. Jordan Henderson, con gran precisión, sacó un envío desde su propio campo y lo puso a correr a Kevin Schade. Rápidamente, el delantero quedó mano a mano con la última línea azul, gambeteó y remató al segundo palo del guardameta, Robert Sánchez, para establecer el 1-0.

Garnacho fue clave para el segundo tanto del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

Tras el tanto, se pudo observar a Garnacho realizando los movimientos precompetitivos, junto a varios de sus compañeros, en un claro mensaje del entrenador, Enzo Maresca, hacia sus dirigidos.

Cerca del final de la primera etapa, Buonanotte y Fernández combinaron de buena manera para meterse dentro del área. El ex futbolista de Rosario Central se la sirvió al surgido de River Plate, que remató con su pierna izquierda y exigió a Kelleher que envió la pelota al tiro de esquina con un manotazo salvador.

En el córner que marcó la continuidad del juego, Enzo estuvo a punto de firmar el empate. El volante campeón del mundo con la selección argentina metió el centro muy cerrado y el balón se estrelló en la cara posterior del primer palo. Aun así, el Chelsea no pudo igualar las acciones y se fue al descanso abajo en el marcador.

Antes del inicio del complemento, Maresca realizó una triple modificación en la que uno de los reemplazados fue el santafesino Buonanotte. En su lugar entró Tyrique George. Los otros cambios fueron: Wesley Fofana por Reece James y Jorrel Hato por Marc Cucurella. Por su parte, Garnacho continuaba en el banco de suplentes.

Pasada la hora de juego, Enzo tuvo un rol fundamental en el empate de su equipo. El mediocampista argentino recibió el balón en tres cuartos de cancha, se acomodó y envió un balón frontal al área para la cabeza de João Pedro, el brasileño lo bajo y se lo dejó a Cole Palmer, quien había ingresado momentos antes, para que defina con un fuerte remate.

A los 70 minutos, Enzo Fernández tuvo en sus pies la posibilidad de pasar al frente en el marcador. Palmer realizó una gran trepada por la banda derecha a pura habilidad, filtró para João Pedro, quien, con un taco, dejó al argentino de cara al gol. Sin embargo, Kelleher se lanzó a sus pies con determinación y le negó la posibilidad. Momentos más tarde, el arquero local volvió a aparecer, esta vez para frustrar un remate de Palmer.

*El resumen del empate de Chelsea

A diez minutos del final, Maresca decidió que era hora de hacer debutar a Garnacho con la camiseta del conjunto visitante. Tras no ser considerado por Ruben Amorim en el Manchester United, el extremo argentino puso rumbo a Londres y su debut se produjo luego de la salida de João Pedro.

El impacto del Bichito fue inmediato. El nacido en España, pero que eligió representar a Argentina, desbordó por la banda izquierda, sacó un centro punzante al medio del área, que, aunque fue despejado por un defensor, le cayó a Moisés Caicedo. El ecuatoriano remató y puso el 2-1. En el festejo, Garnacho se ganó la felicitación de sus compañeros por la trepada que realizó.

Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, Brentford encontró el empate desde un lateral. Schade hizo el saque de manos desde la derecha con dirección al área, Nathan Collins peinó y Fábio Carvalho apareció por el segundo palo para poner el 2-2.

El próximo compromiso para el Chelsea será el Miércoles 17/9, frente al Bayern Múnich, en Alemania, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. Luego, el sábado 20, jugará con el Manchester United, en un duelo que será especial por la presencia de Garnacho ante su ex equipo.