El sorprendente gol de Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami: la alocada reacción de Rodrigo De Paul

El astro rosarino y el volante se desafiaron a patear desde atrás del arco y el video se volvió viral

Un momento de asombro se vivió durante una práctica del Inter Miami cuando Lionel Messi ejecutó un disparo que desafió toda lógica futbolística, provocando la inmediata celebración de Rodrigo De Paul. El episodio, que tuvo lugar tras el reciente empate 1-1 del equipo estadounidense frente a Toronto en Canadá, volvió a poner en evidencia la capacidad del astro argentino para sorprender incluso a sus propios compañeros.

El entrenamiento se transformó en un escenario de competencia amistosa cuando Messi y De Paul, ambos campeones del mundo con la selección argentina, decidieron enfrentarse en un reto poco convencional: rematar desde detrás de uno de los arcos.

La iniciativa, que combinó el espíritu competitivo con el entretenimiento, comenzó con el intento de De Paul. El mediocampista imprimió efecto al balón, que rozó la hazaña al estrellarse en el travesaño, quedando a escasos centímetros de convertirse en gol.

El tiro de Messi y la reacción de De Paul

La atención se centró entonces en Messi, quien tomó la pelota y, con su característica zurda, realizó un disparo preciso. El balón picó antes de llegar al arco y, con una rosca espectacular, terminó ingresando en la portería, generando la admiración de todos los presentes. La reacción de El Motorcito no se hizo esperar: se acercó de inmediato a la Pulga y lo abrazó, celebrando la genialidad de su compañero y amigo.

En la previa del duelo con el conjunto canadiense, se conoció que el volante con pasado en Racing Club recibió una sanción por parte de la MLS. La liga estadounidense confirmó el viernes, a través de un comunicado oficial, que el mediocampista argentino fue multado por simular una infracción durante la victoria por 4-0 de su equipo ante New York City FC.

La jugada en cuestión fue registrada en video y difundida por la propia MLS. En las imágenes se observa a Andrés Perea protegiendo el balón, mientras su mano impacta el brazo izquierdo de De Paul. El futbolista argentino reacciona cayendo al césped y llevándose las manos al rostro, pese a que el contacto no se produjo en esa zona. Esta acción derivó en una infracción cobrada a favor del elenco de Florida, cuando el marcador aún se encontraba igualado sin goles.

Por su parte, Messi se mantiene en la lucha por llegar a los 1.000 goles. El argentino cosecha 884 goles y 392 asistencias en 1.125 partidos oficiales, quedando a solo 16 anotaciones de alcanzar los 900 tantos como profesional. Sumando goles y asistencias, ha intervenido en 1.275 jugadas decisivas a lo largo de su trayectoria.

Desde su llegada al conjunto que viste de rosa, el rosarino ha registrado 66 goles y 31 asistencias en 78 partidos. Estos números se suman a los obtenidos en Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos) y Paris Saint-Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

De cara al cierre de la fase regular, Inter Miami afrontará cuatro partidos: recibirá en su estadio a Chicago Fire, New England Revolution y Atlanta United, y visitará a Nashville SC en la última jornada. La disputa por el Supporters’ Shield también está abierta, con San Diego FC (57) y Vancouver Whitecaps (56) como principales aspirantes. A pesar de que Las Garzas aún tienen posibilidades matemáticas de alcanzar el trofeo que obtuvieron en 2024, ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para lograrlo.

