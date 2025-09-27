La multa de la MLS a Rodrigo De Paul por una simulación en el último partido del Inter Miami

Rodrigo De Paul fue multado por simular por la MLS por una jugada en la victoria ante New York City FC (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS) dispuso una sanción para Rodrigo De Paul, mediocampista de Inter Miami, debido a una acción ocurrida durante la reciente goleada por 4-0 de su equipo contra New York City FC. La medida se conoció el viernes, en la antesala del partido de este sábado ante Toronto FC en Canadá, y fue confirmada en un comunicado oficial de la liga.

La MLS explicó que la sanción responde a la violación de la Política de Exageración/Simulación, a raíz de un episodio concreto registrado en el minuto 26 del compromiso del 24 de septiembre. El futbolista argentino cayó al césped y se tomó la cara tras enfrentar un contacto con el brazo de Andrés Perea, cuando en realidad el golpe no ocurrió en esa zona. La situación derivó en una infracción cobrada a favor de las Garzas, con el marcador igualado y sin goles hasta el momento.

El comunicado publicado por la MLS especificó: “El Comité Disciplinario ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre”. Vale aclarar que esta sanción no supone suspensión, por lo que De Paul permanece habilitado para integrar el plantel que enfrentará a Toronto FC en territorio canadiense.

La liga norteamericana difundió además un vídeo de la jugada en la que se observa a Perea protegiendo el balón, mientras su mano impacta el brazo izquierdo de De Paul, quien reacciona cayendo y tocándose el rostro.

Las Garzas, tras la victoria contra New York City FC, selló su boleto a los playoffs de la MLS y ahora buscará conseguir por segundo año consecutivo el Supporters’ Shield, galardón que se le brinda a la franquicia que más puntos obtuvo en la temporada regular. Los dirigidos por Javier Mascherano actualmente se encuentran en la tercera colocación con 55 puntos, a tres del FC Cincinnati y a cinco de Philadelphia Union. Sin embargo, los de Fort Lauderdale tienen a su favor que cuentan con dos juegos pendientes, por lo que podrían tomar la cima de la Conferencia Este en caso de ganar todos sus compromisos. Su contrincante de esta noche posee solamente 27 puntos y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la postemporada.

En la Conferencia Oeste, en cambio, las acciones las comanda San Diego FC con 57 puntos, aunque tiene a un punto y con un juego menos a los Vancouver Whitecaps.

“Preveo un partido difícil; son un equipo físico y están en buena forma. Vimos sus últimos tres o cuatro partidos y estuvieron a la altura. Han mejorado mucho. En Miami estuvimos bajo presión. No pudimos ganarles allí, así que mañana debemos estar listos desde el principio para intentar repetir lo que hicimos contra el New York City. No podemos relajarnos”, analizó Javier Mascherano en la previa al compromiso contra Toronto FC.

El Jefecito, además, prefirió jugar al misterio al ser consultado sobre si Lionel Messi será de la partida ante los canadienses: “Mañana lo sabrán. No me gusta decirlo antes. Tenemos un entrenamiento y después me gusta hablar con los jugadores sobre quién jugará y quién no”.

EL COMUNICADO DE LA MLS:

El Comité Disciplinario de la MLS emitió la siguiente decisión después de la jornada 36 de la temporada 2025.

El Comité Disciplinario de la MLS multó al mediocampista del Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la política de la liga con respecto a la simulación/embellecimiento en el minuto 26 del partido del Inter Miami contra el New York City FC el 24 de septiembre.