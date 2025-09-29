El penal sentado que atajó Agustín Rossi en el triunfo de Flamengo y su gesto que causó furor en Brasil

El arquero argentino del Flamengo volvió a ser figura en el triunfo de su equipo

Agustín Rossi, el arquero argentino de Flamengo, detuvo un penal de manera poco convencional y volvió a transformarse en la figura de su equipo en la victoria por 2-1 ante Corinthians en el estadio Neo Química Arena de San Pablo. Hay que recordar que el ex Boca Jniors fue clave en tanda que le dio al Mengao el pase a las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en Buenos Aires.

El episodio ocurrió a los 14 minutos del duelo entre el equipo carioca y el paulista cuando el delantero de Corinthians Yuri Alberto intentó picar el penal, escenario que resultó previsible para Rossi. El ex portero del Xeneize, con una reacción serena y casi sin esfuerzo, contuvo el disparo sentado, lo que desató la sorpresa de los presentes en el estadio. Tras la atajada, Rossi realizó una seña con el dedo índice dirigida al atacante en clara alusión por haber intento superarlo en la ejecución desde los 12 pasos. Minutos después, el arquero volvió a lucirse al tapar un mano a mano, lo que reafirmó su protagonismo en un duelo que terminó en triunfo para el líder del torneo de Primera División en Brasil.

Rossi fue elegido como el jugador del partido por los medios locales. En el caso del sitio Globo Esporte, calificaron su actuación con 8 puntos. Por su parte, el público (también puede votar tras el encuentro) lo valoró con un promedio de 9. “El mejor en el campo. Atajó el penal incluso estando sentado e hizo un milagro aún en el primer tiempo. Salvó una oportunidad de Vitinho al final del partido. Estuvo seguro y no tuvo culpa en el gol recibido”, destacó el periódico deportivo, que también se hizo eco del gesto que tuvo el portero con el atacante.

El desarrollo del encuentro volvió a tener a Yuri Alberto como protagonista en el inicio del segundo tiempo, cuando abrió el marcador para Corinthians con una definición de zurda. El delantero fue amonestado por su celebración, que incluyó una provocación a la hinchada visitante. Flamengo respondió con el empate de Giorgian De Arrascaeta y, sobre el final, Luiz Araújo, tras una asistencia de Jorge Carrascal, selló el triunfo para el equipo dirigido por Filipe Luis. Nico de la Cruz fue titular en el conjunto carioca y dejó el campo a los 30 minutos de la segunda mitad.

Rossi celebró la victoria de Flamengo para seguir como líder en el Brasileirao (REUTERS/Jean Carniel)

Con este resultado, Flamengo alcanzó los 54 puntos en 24 fechas y estiró así su ventaja como líder del Brasileirao. El equipo carioca se distanció de Cruzeiro (50), su inmediato perseguidor, mientras que Palmeiras quedó relegado con 49 puntos. El Mengao tiene un duelo por disputar, mientras que el conjunto de Abel Ferreira todavía tiene dos presentaciones pendientes para ponerse a tiro de la cima de las posiciones.

El presente de Agustín Rossi trasciende el ámbito doméstico. El arquero viene de ser determinante a nivel internacional, donde también fue el héroe de Flamengo en el pasaje a semifinales de la Libertadores tras una dramática definición por penales ante Estudiantes. En esa serie, disputada en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Rossi contuvo dos remates (a Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar) y permitió que su equipo avanzara pese a la derrota 1-0 en el tiempo regular. La serie, que terminó 2-2 en el resultado global, se resolvió desde los doce pasos, instancia en la que el arquero argentino volvió a demostrar su especialidad bajo los tres palos.

En el partido jugado en La Plata, la actuación de Rossi resultó fundamental para que Flamengo se impusiera 4-2 en la tanda, con conversiones de Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira. El guardametas de 30 años y que llegó al equipo de Río de Janeiro en 2023 tras lograr seis títulos en Boca le anticipó a sus compañeros que, pese al error durante el partido que se transformó en el tanto del Pincha, mantendría la fortaleza mental para responder en los penales, una promesa que cumplió con creces.

“Estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Sé que en el gol tuve responsabilidad, pero a pesar de eso la cabeza tiene que ser así, estar siempre fuerte. Les dije a mis compañeros que confíen, que así como había errado en el partido los iba a ayudar en los penalesy tuve la suerte de atajar dos y definir la serie”, expresó Rossi, quien de nueve tandas de penales a lo largo de su carrera, ganó seis. Las tres que perdió fueron estando en Boca y frente a Racing, Atlético Mineiro y Corinthians. En los penales, es una garantía. Y se viene Racing por el pase a la final de la Libertadores.