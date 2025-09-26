Los dos penales que Agustín Rossi le atajó a Estudiantes para ser el héroe de la clasificación del Flamengo por la Libertadores

Agustín Rossi fue el héroe de la clasificación de Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores. La definición por penales en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi selló el destino de Estudiantes de La Plata, que quedó eliminado en los cuartos de final, pese a que se impuso 1-0 en los 90 minutos reglamentarios. El cuadro brasileño, que en la ida había ganado 2-1, enfrentará a Racing en la siguiente instancia.

Tras igualar 2-2 en el resultado global, la dramática serie se resolvió desde los doce pasos. Allí se hizo gigante la figura del arquero argentino del Flamengo, Agustín Rossi. El ex guardameta de Boca Juniors, un especialista en los tiros desde el punto penal, contuvo dos disparos: el segundo que remató Gastón Benedetti y el cuarto por obra de Santiago Ascacibar (José Sosa y Edwin Cetré pudieron batirlo). En tanto, Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira convirtieron para el resultado perfecto desde los 12 pasos que le permitió al Fla ganar por 4-2.

“Estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Sé que en el gol tuve responsabilidad, pero a pesar de eso la cabeza tiene que ser así, estar siempre fuerte. Les dije a mis compañeros que confíen, que así como había errado en el partido los iba a ayudar en los penales y tuve la suerte de atajar dos y definir la serie”, expresó Agustín Rossi, quien de nueve tandas de penales a lo largo de su carrera, ganó seis. Las tres que perdió fueron estando en Boca y frente a Racing, Atlético Mineiro y Corinthians.

“Vi el partido (de Racing vs Vélez). Hablé con el cuerpo técnico de Guillermo (Barros Schelotto) y le desee lo mejor. Lamentablemente Vélez no pasó y lo hizo Racing. Sabemos que el fútbol argentino es muy difícil y los partidos son muy disputados. Ahora tenemos un partido muy importante por el Brasileirao y de acá a un mes pensaremos en Racing. Sabemos que es un equipo muy ensamblado, que corre con mucha pasión, su historia es así y el técnico lo demuestra. Ahora disfrutaremos de esta clasificación y después pensaremos en la Libertadores”, cerró el arquero de 30 años.

Agustín Rossi fue el héroe del Flamengo en los penales (REUTERS/Rodrigo Valle)

El desarrollo del partido mostró a Estudiantes decidido a asumir el protagonismo desde el inicio, mientras que Flamengo apostó por la circulación corta del balón. La primera ocasión clara fue para el equipo brasileño, que recuperó en la mitad de la cancha y generó un remate de Gonzalo Plata que Facundo Rodríguez despejó sobre la línea, evitando la apertura del marcador. Poco después, Jorginho exigió a Fernando Muslera con un disparo que terminó en tiro de esquina, y la precisión en los pases y los intentos de media distancia, como los de Saúl Ñíguez —uno de ellos impactó en el poste y otro pasó cerca—, evidenciaron la propuesta del equipo dirigido por Filipe Luís.

La respuesta de Estudiantes llegó antes del descanso. Un pelotazo de Santiago Núñez encontró a Gastón Benedetti dentro del área, quien sorprendió con un potente zurdazo que dejó sin reacción al arquero Agustín Rossi. El golazo del lateral permitió al León igualar la serie y renovar las esperanzas de acceder a una semifinal continental tras dieciséis años.

Gastón Benedetti anotó un golazo, pero no le alcanzó a Estudiantes que quedó eliminado por penales de la Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)

En la segunda mitad, el conjunto argentino se instaló en campo rival, aunque Flamengo recuperó confianza al adueñarse del balón y optó por buscar el arco contrario mediante centros que pusieron a prueba a Muslera. El ingreso de Edwin Cetré por la banda izquierda aportó dinamismo al equipo de Eduardo Domínguez, que mantuvo la intensidad en el juego.

La oportunidad más clara para ampliar la ventaja se presentó a los 73 minutos, cuando Guido Carrillo asistió de cabeza a Benedetti, quien definió con precisión. Sin embargo, el defensor se encontraba en posición adelantada y, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado. La intervención tecnológica privó a Estudiantes del segundo gol que habría cambiado el rumbo de la serie.

El tramo final del encuentro se caracterizó por la tensión, con ambos equipos buscando el gol que definiera la eliminatoria. Estudiantes intentó marcar el segundo, mientras que Flamengo buscó el empate. La igualdad en el tiempo reglamentario llevó la definición a la tanda de penales, donde la figura de Agustín Rossi terminó imponiéndose.