El ácido cruce entre Koke y Vinícius en la goleada del Atlético de Madrid ante el Real: “Te come la tostada”

El fuerte cruce entre Koke y Vinícius en el clásico de Madrid

La rivalidad entre Koke Resurrección y Vinícius Jr. volvió a encenderse durante el último derbi madrileño, en el que las cámaras captaron un intercambio de provocaciones que fue más allá de lo futbolístico y dejó momentos de alta tensión en el Estadio Metropolitano. En medio de un intenso partido que terminó con la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real, en el que Julián Álvarez se destacó con una actuación estelar y convirtió un golazo de tiro libre, ambos jugadores protagonizaron una serie de enfrentamientos verbales y físicos que reflejaron la magnitud de su antagonismo, que se viene repitiendo durante los últimos clásicos.

Como de costumbre en un duelo de alta tensión como lo es el derbi de Madrid, hubo constantes roces y discusiones entre los futbolistas, aunque el mediocampista español y el extremo brasileño acapararon todos los flashes. En uno de los episodios de confrontación, Vinícius acusó a Koke de filtrar a la prensa las discusiones que mantenían en el campo. “Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa”, le reprochó el brasileño, según captaron las cámaras de Movistar+, en la sección El Día Después.

El capitán del Atlético respondió con ironía, negando cualquier contacto con los medios: “¿Yo hablo con la prensa? Yo no hablo con nadie”. La tensión escaló cuando, tras un empujón de Vinícius, Koke respondió derribando al brasileño, lo que generó protestas y acusaciones de simulación. En ese momento, el delantero del Real Madrid insistió con insultos: “Llorón de mierda, llorón”, repitió en varias ocasiones, mientras el capitán rojiblanco optaba por una estrategia distinta para desestabilizarlo.

El tenso cruce verbal y físico entre Koke y Vinícius, una situación que se repitió en los últimos clásico entre Atlético y Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Aprovechando la intervención de Kylian Mbappé y Robin Le Normand, quienes separaron a los protagonistas llevándose cada uno al jugador rival, Koke señaló al delantero francés y lanzó una nueva provocación. “El mejor, el mejor”, en referencia a atacante francés. Lejos de incomodarse, Vinícius contestó: “Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más”. Sin perder la oportunidad, el capitán rojiblanco remató con una frase que buscaba minar la confianza del brasileño: “Te come la tostada”, repitiendo el gesto de llevarse la mano a la boca mientras señalaba a Kiki.

Vale destacar que ambos futbolistas se enfrentaron cara a cara en constantes oportunidades en los últimos clásicos, en una rivalidad que se repite en cada duelo. No obstante, el partido no solo estuvo marcado por este duelo particular entre Koke y Vinícius.

Otros jugadores también protagonizaron intercambios verbales en distintos idiomas. Mbappé dialogó con Le Normand y Clément Lenglet en francés, con Alexander Sorloth en inglés y con el árbitro Arberola Rojas en español. Por su parte, Arda Güler cuestionó al argentino Nico González sobre la jugada que derivó en el penal de Julián Álvarez, preguntándole: “¿Por qué haces así? (tocándose la cabeza) ¡No la tienes bien amigo!”.

A la intensidad del enfrentamiento se le sumó la notable importancia que suponía para el Atlético Madrid, que padeció un arranque irregular de la temporada y tuvo a Diego Simeone en el foco de los cuestionamientos. El propio Cholo explotó de emoción en el cuarto gol del equipo Colchonero, el cual provino de la notable conversión de Julián Álvarez de tiro libre. Allí, el entrenador argentino no pudo evitar romper en llanto: se llevó las manos al rostro para cubrir las lágrimas, mientras sonreía ante la ovación y el apoyo del público, aunque las cámaras lograron capturar el momento.

“Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso”, comentó en la conferencia de prensa posterior a la histórica victoria por 5-2 sobre su clásico rival.

El que también se refirió a la importancia del triunfo fue el propio Koke, quien admitió en diálogo con DAZN: “Al final todos tenemos mucha responsabilidad y el foco siempre está en el entrenador. No solo en el nuestro, en todos. Sabíamos cómo veníamos de nuestro inicio de temporada y era un partido muy importante, sobre todo por el rival que teníamos enfrente. Le hemos recortado tres puntos importantes y él (Simeone) lleva muchos años con esa intensidad, esas ganas e ilusión. Lo ha expresado así hoy y me encanta ver así a mi entrenador que lo da todo. Me parece espectacular”.

Hay que destacar que el Real Madrid llegaba al derbi con un paso perfecto en la presente temporada, en la que había ganado sus seis partidos por La Liga de España y el correspondiente de la UEFA Champions League. Tras este resultado, Barcelona tomó el liderato del certamen local con 19 unidades, mientras que el Atlético Madrid recortó distancias y marcha quinto con 12 puntos.