Deportes

Martina Capurro cerró un fin de semana perfecto en el W15 de Luján con dos títulos

La bonaerense venció este domingo a la chilena Fernanda Labraña para quedarse con el trofeo de singles, por 3-6, 7-6(1) y 6-4. Un día antes, las finalistas se habían coronado en dobles

Guardar
Martina Capurro se quedó con
Martina Capurro se quedó con el título en el W15 de Luján (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Martina Capurro Taborda se coronó campeona del torneo ITF W15 de Luján tras vencer en la final a Fernanda Labraña por 3-6, 7-6(1) y 6-4, y cerró un fin de semana perfecto, con dos títulos. El certamen, disputado en el Luján Tenis Club, reunió a jugadoras destacadas del circuito femenino internacional, consolidándolo como un nuevo polo relevante para el desarrollo profesional de tenistas en Argentina. Capurro sumó así su décimo título ITF, el tercero de la temporada 2025, en una semana donde coronó tanto en singles como en dobles, siendo la principal figura del evento.

La instancia final se desarrolló en tres sets y contó con múltiples quiebres de servicio y largos peloteos. Labraña tomó ventaja en el primer parcial y se lo adjudicó por 6-3. En el segundo, Capurro logró equiparar el marcador en un desempate en el que no dejó dudas, al llevarse el tiebreak por 7-1. El tercer set mantuvo la paridad, pero la argentina consiguió un quiebre clave para asegurar la victoria por 6-4.

Martina Capurro y Fernanda Labraña
Martina Capurro y Fernanda Labraña se enfrentaron este domingo, pero juntas obtuvieron el título de dobles el sábado (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Capurro Taborda diseñó una campaña regular y sin mayores sobresaltos a lo largo de los últimos 15 días, en los que se quedó con los dos títulos disputados en esa ciudad del noroeste bonaerense. En la última semana, superó en primera ronda a Florencia Morón, en segunda ronda a Luciana Moyano, en cuartos de final a Victoria Bosio y en semifinales a Luna Cinalli, mostrando consistencia en su juego y variedad en sus recursos.

El dato de color que dejó el fin de semana fue que las rivales de este domingo se impusieron el sábado en la final de dobles. Capurro Taborda y Labraña vencieron en la tarde sabatina, en la definición del torneo a la dupla favorita a quedarse con el título compuesta por la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, por 6-3 y 7-5. De esta manera, la nacida en el partido de Avellaneda logró levantar tres trofeos durante los últimos ocho días.

Organizadores del torneo y autoridades
Organizadores del torneo y autoridades de la AAT formaron parte de la entrega de premios (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Labraña, de 26 años, mostró su experiencia en diversos torneos regionales y logró superar en Luján a rivales como Luciana Moyano y Victoria Bosio, antes de enfrentar a Capurro en singles. La chilena mantiene regularidad en la categoría y con los cuartos alcanzados la semana pasada en Luján y la final de este domingo escaló al Top 500 del mundo.

El circuito femenino ITF proseguirá con nuevas ediciones en Argentina y Sudamérica durante lo que resta de la temporada.

Las próximas citas de la categoría en la región:

• W35 Sao Paulo (Brasil): del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025, premio de 30.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W15 Sao Joao da Boa Vista (Brasil): del 6 al 12 de octubre de 2025, premio de 15.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W50 Ibagué (Colombia): del 20 al 26 de octubre de 2025, premio de 40.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W35 Neuquén (Argentina): del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025, premio de 30.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W15 Neuquén (Argentina): del 3 al 9 de noviembre de 2025, premio de 15.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

Temas Relacionados

Martina Capurrotenis argentinoW15 de Lujándeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la derrota de River y el empate en Avellaneda, así quedaron las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

Deportivo Riestra hizo historia al ganar 2-1 en el Monumental y se afirmó en la cima de la Zona A. En tanto, Racing e Independiente no salieron del 0-0

Tras la derrota de River

El súper River de Gallardo perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Millonario volvió a decepcionar y cayó por 2 a 1 de local por la 10ª jornada del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo se fue silbado por sus hinchas al concretar su cuarta derrota consecutiva. El Malevo se impuso en la primera presentación de su historia en Núñez

El súper River de Gallardo

Los graves errores defensivos de River Plate que propiciaron los goles de Deportivo Riestra

El Millonario volvió al Monumental después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los graves errores defensivos de

Román Burruchaga conquistó su primer título en la Argentina: se quedó con el Challenger de Buenos Aires

El hijo del exfutbolista venció por 7-6 (4) y 6-3 a Alex Barrena en el Racket Club de Palermo. A lo largo del certamen, el campeón no cedió sets

Román Burruchaga conquistó su primer

10 frases de Gustavo Costas, tras el empate con Independiente: la pelea por “todos los frentes”, River y el foco en la Libertadores

El técnico de la Academia analizó el derby de Avellaneda, al que consideró “más importante” que un partido de la Copa Libertadores. “Acá se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, subrayó

10 frases de Gustavo Costas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte