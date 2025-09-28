Martina Capurro cerró un fin de semana perfecto en el W15 de Luján con dos títulos

Martina Capurro se quedó con el título en el W15 de Luján (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Martina Capurro Taborda se coronó campeona del torneo ITF W15 de Luján tras vencer en la final a Fernanda Labraña por 3-6, 7-6(1) y 6-4, y cerró un fin de semana perfecto, con dos títulos. El certamen, disputado en el Luján Tenis Club, reunió a jugadoras destacadas del circuito femenino internacional, consolidándolo como un nuevo polo relevante para el desarrollo profesional de tenistas en Argentina. Capurro sumó así su décimo título ITF, el tercero de la temporada 2025, en una semana donde coronó tanto en singles como en dobles, siendo la principal figura del evento.

La instancia final se desarrolló en tres sets y contó con múltiples quiebres de servicio y largos peloteos. Labraña tomó ventaja en el primer parcial y se lo adjudicó por 6-3. En el segundo, Capurro logró equiparar el marcador en un desempate en el que no dejó dudas, al llevarse el tiebreak por 7-1. El tercer set mantuvo la paridad, pero la argentina consiguió un quiebre clave para asegurar la victoria por 6-4.

Martina Capurro y Fernanda Labraña se enfrentaron este domingo, pero juntas obtuvieron el título de dobles el sábado (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Capurro Taborda diseñó una campaña regular y sin mayores sobresaltos a lo largo de los últimos 15 días, en los que se quedó con los dos títulos disputados en esa ciudad del noroeste bonaerense. En la última semana, superó en primera ronda a Florencia Morón, en segunda ronda a Luciana Moyano, en cuartos de final a Victoria Bosio y en semifinales a Luna Cinalli, mostrando consistencia en su juego y variedad en sus recursos.

El dato de color que dejó el fin de semana fue que las rivales de este domingo se impusieron el sábado en la final de dobles. Capurro Taborda y Labraña vencieron en la tarde sabatina, en la definición del torneo a la dupla favorita a quedarse con el título compuesta por la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, por 6-3 y 7-5. De esta manera, la nacida en el partido de Avellaneda logró levantar tres trofeos durante los últimos ocho días.

Organizadores del torneo y autoridades de la AAT formaron parte de la entrega de premios (Foto: Agustina Rodríguez / Argentina Open)

Labraña, de 26 años, mostró su experiencia en diversos torneos regionales y logró superar en Luján a rivales como Luciana Moyano y Victoria Bosio, antes de enfrentar a Capurro en singles. La chilena mantiene regularidad en la categoría y con los cuartos alcanzados la semana pasada en Luján y la final de este domingo escaló al Top 500 del mundo.

El circuito femenino ITF proseguirá con nuevas ediciones en Argentina y Sudamérica durante lo que resta de la temporada.

Las próximas citas de la categoría en la región:

• W35 Sao Paulo (Brasil): del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025, premio de 30.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W15 Sao Joao da Boa Vista (Brasil): del 6 al 12 de octubre de 2025, premio de 15.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W50 Ibagué (Colombia): del 20 al 26 de octubre de 2025, premio de 40.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W35 Neuquén (Argentina): del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025, premio de 30.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.

• W15 Neuquén (Argentina): del 3 al 9 de noviembre de 2025, premio de 15.000 dólares, superficie polvo de ladrillo.