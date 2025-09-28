Deportes

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini se consagró bicampeona mundial de Rally Raid

La cordobesa se impuso otra vez entre los navegantes en la categoría Challenger y su marido, Nicolás Cavigliasso, puede lograrlo en la última fecha

Valentina Pertegarini habla de su nueva consagración

El avance de Valentina Pertegarini en el Campeonato Mundial de Rally Raid consolidó su posición como referente internacional, al obtener por segundo año consecutivo el título de bicampeona mundial de navegantes en la categoría Challenger. Este logro se materializó tras alcanzar el quinto puesto en la penúltima fecha del certamen, celebrada en Portugal, donde la cordobesa de General Cabrera compitió junto a su esposo y compañero de equipo, Nicolás Cavigliasso.

La actuación de Pertegarini no solo reafirma su dominio en la disciplina, sino que también marca un hito para el automovilismo argentino, al mantener la corona mundial en una categoría de alta exigencia. Ella logró el título en su divisional de forma anticipada porque los navegantes no corren todo el año con el mismo piloto o quizá tampoco hacen toda la temporada. En este caso, ella logró sacarle a otro argentino, Bruno Jacomy, la diferencia de 65 puntos que le alcanzó para consagrarse.

Por su parte, Cavigliasso llegará a la última fecha del campeonato, que se disputará en Marruecos en noviembre, como líder de la clasificación general, con 168 puntos. Sus principales perseguidores son Paul Navarro (139), Dania Akeel (126) y Gonzalo Guerrero (113), quien se adjudicó la victoria en la prueba portuguesa. En esa competencia, Guerrero fue escoltado por Charles Munster, Pim Klaasen, Dania Akeel y el propio Cavigliasso.

El matrimonio cordobés este año ganó el Rally Dakar en la misma categoría y el puntaje especial en la carrera más dura del mundo fue clave para que ambos peleen por el título. Valentina ya lo logró y Nicolás está cerca. Cabe recordar que ambos no se dedican de lleno al automovilismo y su principal actividad es la agropecuaria con la cría de vacas y producción de maní.

El posteo del Campeonato Mundial
El posteo del Campeonato Mundial de Rally Raid felicitando a Valentina Pertegarini

El presente de la dupla cordobesa está marcado por un proceso de adaptación, ya que compiten en un nuevo equipo y con un vehículo Taurus, lo que implicó ajustes técnicos, especialmente en la suspensión, y una estrategia renovada para enfrentar las particularidades del terreno portugués. Estos cambios resultaron determinantes para consolidar una actuación sólida y mantener las aspiraciones al título.

En otras categorías, la división Ultimate tuvo como protagonista a Joao Ferreira (Toyota), quien se impuso en la última etapa con un tiempo de 9 minutos y 29 segundos, superando por 42 segundos a Nasser Al-Attiyah (Dacia) y por 45 segundos a Carlos Sainz (Ford Raptor). El top cinco lo completaron Sebastien Loeb (Dacia) y Lucas Moraes (Toyota). En la clasificación general, el triunfo correspondió al local Lucas Moraes (Toyota), con un tiempo acumulado de 12 horas, 13 minutos y 5 segundos. Lo siguieron Henk Lategan (Toyota), a 53 segundos, y Sebastien Loeb (Dacia), a 10 minutos y 5 segundos. En el campeonato, Al-Attiyah lidera con 140 puntos, seguido por Lategan (131) y Moraes.

En la categoría de motos, el salteño Luciano Benavides (KTM) se destacó al ganar la última etapa con un tiempo de 59 minutos y 53 segundos, por delante de Daniel Sanders y E. Canet. No obstante, la clasificación general quedó en manos de Sanders (KTM), con un tiempo total de 12 horas, 39 minutos y 39 segundos, seguido por Tosha Schareina (Honda) y el propio Benavides. En la tabla del campeonato, Sanders encabeza con 113 puntos, mientras que Benavides suma 69 y Schareina, 66.

El certamen portugués también coronó a nuevos campeones en otras divisiones. En la categoría SSV, el joven local Bernardo Oliveira, de 22 años, se consagró campeón mundial de navegantes, acompañando a Alexander Pintos.

La última fecha será el Rally de Marruecos y se llevará a cabo del 10 al 17 de octubre. Se tratará además de un evento en el que los equipos y pilotos lo usan como banco de pruebas para el próximo Rally Dakar que se llevará a cabo del 3 al 27 de enero.

