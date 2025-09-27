Deportes

Oficial: la Conmebol confirmó los días y horarios de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana

Racing comenzará su camino ante Flamengo en el Maracaná y definirá en el Cilindro. Lanús, por su parte, primero viajará a Santiago y luego recibirá a Universidad de Chile

Racing enfrentará a Flamengo en
Racing enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó los días y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2025. El anuncio define el itinerario de los encuentros clave de los torneos continentales, con la presencia destacada de equipos argentinos que buscarán avanzar a la instancia decisiva.

La programación de la Copa Libertadores comenzará con los duelos de ida la semana del 22 de octubre. El primer cruce será el miércoles 22, cuando Flamengo reciba a Racing Club en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 21:30 (hora local y de Argentina). La otra semifinal, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras, se jugará el jueves 23 a las 21:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

La definición de la llave tendrá su punto máximo de interés en la revancha. El miércoles 29 de octubre, Racing hará de local frente a Flamengo en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, conocido como El Cilindro de Avellaneda, también desde las 21:30. Un día después, el jueves 30, Palmeiras enfrentará a Liga de Quito en el Allianz Parque de San Pablo a la misma hora.

Lanús dio el golpe y
Lanús dio el golpe y eliminó a Fluminense en el Maracaná. En semifinales se medirá contra Universidad de Chile

Por el lado de la Copa Sudamericana, las semifinales iniciarán el martes 21 de octubre con un choque entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro en el estadio Banco Guayaquil de Quito, a partir de las 21:30. El jueves 23, Lanús, único representante argentino que sigue en competencia en este torneo, visitará a Universidad de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El partido comenzará a las 19:00 (hora argentina).

La llave se resolverá en suelo argentino. El jueves 30 de octubre, el estadio Ciudad de Lanús será escenario del encuentro de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile, con inicio programado para las 19:00. Vale recordar que en ninguno de los dos encuentros los trasandinos podrán contar con público debido a la sanción que le impuso Conmebol por los incidentes durante el partido ante Independiente.

Por su parte, el martes 28 será el turno para que Atlético Mineiro reciba en el Arena MRV de Belo Horizonte a Independiente del Valle, en el mismo horario pautado para la ida.

Noticia en desarrollo...

