El contundente elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras el histórico triunfo de Atlético sobre Real en el clásico de Madrid

El Atlético gozó de un intratable Julián Álvarez y se quedó con el clásico de Madrid con un contundente 5-2 sobre el Real. El delantero argentino marcó dos tantos -uno de ellos un golazo de tiro libre- y se ganó los elogios de su entrenador, Diego Simeone: “Es un jugador extraordinario“.

“Julián está comprometido con el equipo, con el club y es muy bueno. Tiene unas condiciones y trabaja mucho, no solo te da en el juego ofensivo, te da trabajo y compromiso con el equipo para tener una dinámica buena. Lo necesitamos, tenemos que cuidarlo y ojalá que pueda estar muchos años en el club. Le tenemos que dar herramientas para que haga goles. El equipo lo ayuda y él está muy bien”, manifestó el DT en diálogo con DAZN.

Luego, el Cholo explicó la emoción que lo invadió al final del partido: “Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso”.

El golazo de Julián Álvarez y la reacción de Simeone

Ya en la habitual conferencia de prensa, Simeone volvió a hablar sobre el delantero argentino: “No sé cómo hace para patear esos tiros libres. Me ha recordado un poco a Pantic, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área”. Esos dichos hicieron alusión a Milinko Pantic, un icónico futbolista serbio que jugó en el Colchonero junto al Cholo entre 1995 y 1998.

“Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, continuó halagando.

Y completó: “Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“.

Tras eso, ponderó la actitud de sus dirigidos: “No podemos decir otra cosa que lo que se vio. El equipo empezó fortísimo, muy claro con la idea, generar situaciones de gol con mucha gente dentro del área, peligro, córner a córner, para crear vértigo. Me voy con la alegría de que hoy los chicos han podido darle a nuestra gente una alegría muy importante. Es nuestro rival de la ciudad y nos vamos contentos con este resultado”.

“Hay cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Estamos en ese proceso. Creo que identificamos claramente por donde estaban nuestros errores más grandes, los vamos maquillando y mejorando de verdad. El equipo ha hecho goles en todos los partidos e intenta siempre buscar esa sensación. El segundo nos hizo daño pero no cambió la búsqueda”, valoró.

En ese sentido, fue consultado sobre cuáles son los pasos a seguir tras la victoria y respondió: “Nos marca que tenemos que seguir mejorando, avanzando en nuestra búsqueda. Sigo en la línea de lo que decíamos días anteriores. Han venido muchos chicos nuevos, 15 desde la temporada pasada, no es fácil encajarles. Hay quien lo interpreta más rápido y quién menos. Ahí está nuestro trabajo”.

La última vez que el Atleti había marcado cinco goles en un clásico de Madrid fue hace 75 años y Simeone reveló el consejo que le dio a sus jugadores para conseguir un resultado histórico: “Antes de empezar el partido les pregunté: ‘De las cosas importante en su vida, ¿hay algo que funciona mal?’. Todos me dijeron que no. ‘Entonces jueguen, diviértanse. Que la vida de un futbolista pasa muy rápido y estos partidos no vuelven’. Por suerte salió bien”.

Por su parte, Xabi Alonso, entrenador del Merengue, explicó los motivos de la dura derrota que sufrió su equipo: “Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón”.

“Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro. Pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida. No hemos estado... ni en el juego, nos ha faltado una marcha. Duele la derrota”, sentenció el DT español.

El triunfo permitió al Atlético alcanzar las 12 unidades en la tabla de posiciones, acomodándose en la lucha por los primeros puestos. Además, el equipo rojiblanco cortó la racha perfecta del Merengue que pese a la derrota se mantiene como líder de La Liga con 18 puntos, aunque podría ser superado por el Barcelona si este logra imponerse ante la Real Sociedad en su próximo compromiso.