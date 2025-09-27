Cómo votó el jurado argentino, los elegidos por Messi y la llamativa decisión de Cristiano Ronaldo: las perlitas del Balón de Oro

Dembélé aventajó por 321 puntos a Lamine Yamal

La entrega del Balón de Oro dejó muchas perlitas después de la coronación de Ousmane Dembélé como el mejor jugador del mundo en la última temporada. El crack del París Saint-Germain (PSG) tuvo un año de ensueño tras ganar la UEFA Champions League y 73 de los 100 periodistas encargados de la votación lo ungieron como N°1 de sus elecciones.

La lista de los 30 nombres que se armó inicialmente con los nominados tuvo a dos argentinos presentes. Lautaro Martínez fue el mejor posicionado con el 20° lugar después de recolectar 37 sufragios, mientras que Alexis Mac Allister terminó 21° con 21 votos.

En los casos particulares, 17 reporteros colocaron al Toro en el Top 10 y se destacó el griego Manos Staramopoulos, quien lo ubicó en el sexto lugar, por detrás de Dembélé, Vitinha, Gianluigi Donnarumma, Lamine Yamal y Achraf Hakimi. Por otro lado, Macca recibió seis presencias entre los 10 mejores del mundo y, al igual que el hombre del Inter de Milán, su máximo peldaño fue el sexto en el que lo colocaron los periodistas de Argentina (Ezequiel Fernandez Moores), Escocia (John Greechan) y Hungría (György Szöllösi).

Cada uno de los electores debió emitir 10 votos que repartió puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Los 100 periodistas votantes provienen de los primeros 100 países ubicados en el Ranking FIFA.

Lamine Yamal dominó la opinión de los ganadores del Balón de Oro para quedarse con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven menor de 21 años

LOS VOTOS DE MESSI Y LA DECISIÓN DE CRISTIANO RONALDO

A diferencia de la máxima condecoración y el Trofeo Lev Yashin, el Trofeo Kopa a mejor talento juvenil es elegido por los ganadores del Balón de Oro. Debido a esto, Lionel Messi, quien obtuvo el premio selecto en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, le dio un guiño al heredero del número 10 en Barcelona. La Pulga repitió dos de los tres jugadores a los que votó en 2024 con la única excepción de Alejandro Garnacho. Le dio la cúspide del ranking por segundo año seguido a Lamine Yamal (ganó el galardón). A continuación, desplazó a Pau Cubarsí de la 2° a la 3° colocación de un calendario a otro y lo metió entre los dos al hombre del PSG, Désiré Doué.

Sin embargo, no todos los ganadores de la máxima estatuilla ejercieron su derecho a voto. El diario francés L’Équipe informó que Cristiano Ronaldo fue uno de los tres hombres que no votaron, junto a Kevin Keegan y Michel Platini.

El delantero de 40 años elegido en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 viene sosteniendo críticas a las nominaciones de este tipo de ceremonias hace mucho tiempo. En enero de 2024 tuvo duras palabras después de que Lionel Messi se había quedado con su tercer trofeo The Best entregado por la FIFA en 2019, 2022 y 2023: “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”.

Gianluigi Donnarumma se quedó con el Trofeo Lev Yashin a mejor arquero del mundo

LOS VOTOS DEL PERIODISTA ARGENTINO Y LOS LLAMATIVOS DE LOS JURADOS

Ezequiel Fernández Moores fue el periodista argentino que representó al país en la votación del Balón de Oro que tuvo su gala celebrada en el Teatro del Chatelet de París, Francia. El destacado cronista deportivo del país eligió a Ousmane Dembélé en la primera ubicación y completó su podio con Vitinha (2°) y Lamine Yamal (3°). El Top 10 lo cerró con Pedri (4°), Mohamed Salah (5°), Alexis Mac Allister (6°), Raphinha (7°), Cole Palmer (8°), Harry Kane (9°) y Kylian Mbappé (10°).

Por su parte, Emiliano Martínez solo recibió siete puntos en la votación al mejor arquero del mundo en el Trofeo Lev Yashin y quedó en el octavo lugar entre los 10 nominados para un galardón que se lo quedó Gianluigi Donnarumma con 486 unidades. Cinco representantes eligieron al Dibu en el Top 3, pero solo el colombiano Paché Andrade optó por elegirlo en segundo orden, por detrás de Donnarumma.

La Tricolor fue una de las víctimas del arquero en las últimas dos Copas América, pero sus actuaciones bajo los palos fueron más importantes que las rivalidades. Otro de los que sufrió su estelaridad fue Italia en la Finalísima, pero Paolo Condo no dudó en ponerlo tercero después del ganador y Alisson Becker. En esa misma posición fue seleccionado por los responsables de Jamaica (André Lowe), Paraguay (Rubén Darío Da Rosa) y Ucrania (Igor Linnyk).

El escocés John Greechan fue el único de los autorizados a votar que eligió a su compatriota Scott McTominay como el mejor jugador del mundo, luego de ganar el Scudetto con Napoli. Así mismo, el georgiano Vakhtang Bzikadze optó por el mejor jugador de esa selección, Khvitcha Kvaratskhelia, en el primer lugar. Kylian Mbappé cerró el trío de los elegidos por solo una persona en la cima del ranking, pero no lo eligió un francés, sino Almiro Santos, de Mozambique. El galo Vincent Garcia lo ubicó a Kiki en el 9° lugar y eligió a Dembélé, Lamine Yamal y Hakimi para su podio.