Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro que consagró a Ousmane Dembélé: la diferencia de puntos sobre Lamine Yamal

Dembélé posa con el Balón de Oro junto con sus compañeros del PSG

Ousmane Dembélé se transformó en el sexto jugador francés en levantar el Balón de Oro. El delantero de 28 años aventajó al joven español Lamine Yamal y se quedó con el galardón que reconoce al futbolista más destacado del año. La revista France Football, a cargo de la premiación, difundió en las últimas horas los primeros detalles de la votación.

El atacante del París Saint Germain cosechó 1380 puntos entre los 100 jurados que decidieron la votación. Le sacó 321 puntos de diferencia a Lamine Yamal (1059 puntos), el segundo; y 677 a Vitinha (703), el mediocampista portugués que se ubicó en la tercera ubicación.

Para tener un parámetro, sirve recordar que el mediocampista español Rodri ganó el Balón de Oro del 2023 luego de sumar 1170 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre Vinicius Jr. (1129).

La lista de 30 nombres que se armó inicialmente para repartir entre los 100 periodistas votantes, provenientes de los 100 países ubicados en esas ubicaciones del Ranking FIFA, tuvo a dos argentinos como candidatos: Lautaro Martínez, el mejor posicionado con el 20° lugar, sumó 37 sufragios; mientras que Alexis Mac Allister, 21°, acumuló 21 votos.

El atacante de PSG sumó 1380 puntos (Fotos: Reuters/Benoit Tessier)

Cada uno de los periodistas elegidos debió emitir 10 votos que repartió puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°.

El ex Barcelona, Borussia Dortmund y Rennes se unió al selecto grupo de su país que vio levantar esta estatuilla con Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 84 y 85), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). Según detallaron France Football y el diario L’Equipe, al Mosquito lo pusieron en el primer lugar el 73% de los 100 jurados encargados de decidir al ganador de esta 69ª edición. Yamal sólo estuvo primero en la selección de 11 especialistas.

El detalle es que hubo otros seis jugadores que aparecieron también en el primer lugar de otros 16 jurados: Vitinha (6 veces), Mohamed Salah (4), Achraf Hakimi (3), Kylian Mbappé, Khvitcha Kvaratskhelia y Scott McTominay (1 cada uno). En estos últimos dos casos, aclararon: “Los dos únicos votos de ‘aficionados’ de los dos jurados de los países en cuestión”. El otro dato saliente es que tanto Yamal como Dembélé estuvieron al menos en el Top 10 de todos los votantes.

“Ningún miembro del jurado acertó el orden de los diez primeros puestos de la clasificación final. Pero esto es mucho más difícil desde que cada periodista da su top 10 y ya no su top 5. Inglaterra, Canadá y Noruega son los únicos países que han acertado los cinco primeros puestos en orden. Pero el jurado inglés lo ha hecho aún mejor: ha acertado los siete primeros puestos de la clasificación final”, sumaron desde L’Equipe como perlita.

En el rubro del Balón de Oro femenino, que tiene 50 jurados, la española Aitana Bonmati fue nuevamente la más elegida con 506 puntos, por delante de su compatriota Mariona Caldentey (478 puntos) y de la inglesa Alessia Russo (420 puntos). El año pasado, la jugadora del Barcelona había sido seleccionada con 675 votos.

LOS PUNTOS DEL BALÓN DE ORO MASCULINO

1. Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 puntos

2. Lamine Yamal (España, Barcelona), 1.059 puntos.

3. Vitinha (Portugal, PSG), 703 puntos.

4. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 657 puntos.

5. Raphinha (Brasil, Barcelona), 620 puntos.

6. Achraf Hakimi (Marruecos, PSG), 484 puntos.

7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 puntos.

8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 puntos.

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 puntos.

10. Nuno Mendes (Portugal, PSG), 171 puntos.

11. Pedri (España, Barcelona), 124 puntos.

12. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 puntos.

13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 112 puntos.

14. Désiré Doué (Francia, PSG), 74 puntos.

15. Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting Portugal), 56 puntos.

16. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 puntos.

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), 49 puntos.

18. Scott McTominay (Escocia, Napoli), 45 puntos.

19. Joao Neves (Portugal, PSG), 40 puntos.

20. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 37 puntos.

21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 puntos.

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 puntos.

23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 puntos.

24. Fabián Ruiz (España, PSG), 20 puntos.

25. Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán), 20 puntos.

26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 puntos.

27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 puntos.

28. Virgil Van Dijk (Países Bajos, Liverpool), 7 puntos.

29. Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen), 5 puntos.

30. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 4 puntos.

LOS PUNTOS DEL BALÓN DE ORO FEMENINO

1. Aitana Bonmati (España, Barcelona), 506 puntos.

2. Mariona Caldentey (España, Arsenal), 478 puntos.

3. Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal), 420 puntos.

4. Alexia Putellas (España, Barcelona), 388 puntos.

5. Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City, luego Arsenal), 233 puntos.

6. Patricia Guijarro (España, Barcelona), 157 puntos.

7. Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal), 151 puntos.

8. Ewa Pajor (Polonia, Barcelona), 139 puntos.

9. Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea), 135 puntos.

10. Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea), 122 puntos.

11. Claudia Pina (España, Barcelona), 113 puntos.

12. Marta (Brasil, Orlando Pride), 106 puntos.

13. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona), 92 puntos.

14. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride), 47 puntos.

15. Sandy Baltimore (Francia, Chelsea), 42 puntos.

16. Cristiana Girelli (Italia, Juventus), 40 puntos.

17. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current), 29 puntos.

18. Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon), 27 puntos.

19. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich), 25 puntos.

20. Pernille Harder (Dinamarca, Bayern Múnich), 20 puntos.

21. Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras), 20 puntos.

22. Esther Gonzalez (España, Gotham FC), 19 puntos.

23. Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea), 11 puntos.

24. Sofia Cantore (Italia, Juventus), 9 puntos.

25. Emily Fox (EE. UU., Arsenal), 7 puntos.

26. Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon), 5 puntos.

27. Clara Mateo (Francia, Paris FC), 4 puntos.

27. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal), 4 puntos.

29. Steph Catley (Australia, Arsenal), 1 puntos.

30. Caroline Weir (Escocia, Real Madrid), 0 puntos.

Los detalles de la votación del Balón de Oro femenino