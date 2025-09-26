Deportes

Quiénes son los cinco argentinos que avanzaron a los cuartos de final en el Challenger de Buenos Aires

Habrá, como mínimo, dos albicelestes en las semifinales del torneo porteño. Este viernes, continúa la acción en el Racket Club. Orden de juego y cómo ver los partidos

Guardar
Cinco argentinos se clasificaron para
Cinco argentinos se clasificaron para los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires (Foto: Challenger BA)

Culminados los octavos de final del Challenger de Buenos Aires, que se disputan en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club, en el barrio de Palermo, cinco tenistas argentinos alcanzaron los cuartos de final y, al menos, dos de ellos estarán entre los cuatro mejores del certamen.

Con el objetivo de seguir consolidándose en el Tour, Román Burruchaga (actual 144° del ranking), quien conquistó su primer título de esta categoría en Piracicaba en 2025, superó en sets corridos a su compatriota Andrea Collarini (264°), con un marcador fue 6-2 y 6-4. Cabe destacar que el estadounidense nacionalizado argentino tuvo asistencia perfecta en el torneo de Buenos Aires del que disputó las diez ediciones.

Burruchaga, hijo del exfutbolista campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 y figura emblemática de Independiente de Avellaneda, busca escribir su propia historia en el deporte de élite. Tras su clasificación a los cuartos de final en el Challenger de Buenos Aires, habló sobre sus ambiciones y el camino que está transitando. “La idea claramente es seguir subiendo lo máximo posible siempre, ir poco a poco, pero sin prisa”, afirmó el tenista, destacando la importancia de la paciencia en su carrera. Con la confianza depositada en su juego y su equipo, sostuvo que “el nivel” lo tiene y que está “trabajando para eso”.

Román Burruchaga se clasificó a
Román Burruchaga se clasificó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires al superar a su compatriota Andrea Collarini (Foto: Challenger BA)

A pesar de su buen momento, Burru es consciente de los aspectos a pulir para dar el salto de calidad. Señaló la necesidad de “creer un poco” más en los momentos clave, especialmente en “ciertos partidos en el año que son medios ajustados”. Para él, los detalles son determinantes y marcan la diferencia. El tenista se mostró enfocado en seguir mejorando y afirmó: “Simplemente seguir así y bueno, poco a poco, si Dios quiere, estaré un poco más arriba”.

Burruchaga también analizó el panorama del tenis nacional, celebrando el buen momento de la Legión. El jugador destacó que “se metieron muchos chicos últimamente y Argentina siempre es una potencia mundial”, con 13 representantes ubicados entre los mejores 200 del mundo. Además, se mostró conforme con su capacidad de adaptación a distintas superficies, al señalar que jugó “varias veces en cemento”, al igual que en pasto, considerando que su juego se adapta cómodamente a canchas rápidas, a pesar de no haber competido mucho en ellas.

Por un lugar en las semifinales, el porteño enfrentará a otro albiceleste a Genaro Olivieri (223°), que viene de conseguir un importante triunfo frente al paraguayo Daniel Vallejo (254°) -el guaraní cortó una racha de doce triunfos en fila que lo vieron consagrarse campeón en los M25 de Mar del Plata y Londrina, por 6-3 y 6-2-. “Jugar acá siempre lo disfruté al máximo y estoy muy contento por haber llegado a esta instancia. El apoyo de la gente es fundamental después de haber estado tanto tiempo en giras internacionales”, remarcó el nacido en Bragado.

El encuentro está programado para este viernes en la cancha central, no antes de las 18:00 (hora Argentina).

Nicolás Kicker venció en los
Nicolás Kicker venció en los octavos de final del Challenger de Buenos Aires a Facundo Bagnis (Foto: Challenger BA)

El duelo de tenistas argentinos quedó en manos de Nicolás Kicker (299°), campeón en la edición 2017, al vencer a Facundo Bagnis (431°), por 6-3 y 6-4.

Al cierre del encuentro, Kicker comentó: “Jugué un partido difícil porque él me había ganado la mayoría de las veces, es zurdo y complica. Pero me voy sintiendo cada vez mejor a medida que pasan los días, con mayor adaptación a las pelotas y trato de disfrutar la presencia de mi familia completa. Es un torneo maravilloso”.

Ahora el nacido en Merlo se verá las caras en los cuartos de final con el peruano Gonzalo Bueno (257°) que derrotó al italiano Francesco Maestrelli (154°), por 6-3 y 7-6 (3). El partido se jugará en el court central, cerca de las 16:00.

La jornada comenzará no antes de las 12:00 con el duelo entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°) y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (285°). A continuación, será el turno de los locales: Alex Barrena (188°) frente a Guido Justo (404°). La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallenger Buenos Aires

Últimas Noticias

El imponente elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono antes del clásico de Real Madrid ante Atlético

El director técnico del Merengue ponderó la figura del joven argentino en la antesala al duelo de este sábado contra el Colchonero

El imponente elogio de Xabi

Polémica por la frase de Gorosito sobre el violento conflicto de la U de Chile con Independiente tras la eliminación en la Sudamericana

Alianza Lima quedó afuera de la Copa tras caer contra el elenco chileno y el DT argentino aseguró que recibieron cargadas luego de la eliminación

Polémica por la frase de

Hazaña histórica: un alpinista polaco escaló el Everest y luego descendió con esquíes, sin asistencia de oxígeno

La travesía lo llevó a través de la temida zona de la muerte, situada por encima de los 8.000 metros, donde la concentración de oxígeno es apenas un tercio de la habitual y la supervivencia humana se vuelve insostenible por periodos prolongados

Hazaña histórica: un alpinista polaco

Los provocadores mensajes del Flamengo contra Estudiantes tras eliminarlo de la Copa Libertadores

El conjunto brasileño no dejó pasar la oportunidad para burlarse del Pincha luego de dejarlo en el camino en la máxima competencia internacional

Los provocadores mensajes del Flamengo

El dolor de Lewis Hamilton tras revelar que su perro Roscoe está en coma: “No sabemos si va a despertar de esto”

El corredor británico de 40 años, que decidió ausentarse de los tests que tenía con Ferrari para acompañar al bulldog inglés, dio detalles del delicado estado de salud del animal

El dolor de Lewis Hamilton
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloomberg aseguró que Bessent “pone

Bloomberg aseguró que Bessent “pone en riesgo” dinero de EEUU con su respaldo a la Argentina

Un fósil de más de un millón de años pone en duda la visión clásica sobre la evolución de los humanos modernos

Comienza en octubre la segunda etapa para la devolución del Impuesto PAIS a importadores, informó ARCA

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof y habló de intendentes cómplices

El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe”

INFOBAE AMÉRICA
¿Introvertidos vs extrovertidos?: la personalidad

¿Introvertidos vs extrovertidos?: la personalidad es más flexible de lo que creemos

Hazaña histórica: un alpinista polaco escaló el Everest y luego descendió con esquíes, sin asistencia de oxígeno

Una nueva teoría sobre la turbulencia en vuelo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

EN VIVO: Benjamin Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU

TELESHOW
Pampita sorprendió al describir la

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

Nicolás Cabré y un recuerdo de sus 7 años: “Tenía una obsesión y un ritual antes de empezar a jugar”